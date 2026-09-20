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Credencial blanca del IMSS: ¿para qué sirve, quién puede tramitarla y cuáles son los requisitos?

Es un documento que puede resultar de utilidad para las personas pensionadas y jubiladas del IMSS; detalles que deben conocer antes de realizar el trámite

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Las personas jubiladas y pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuentan con una identificación que popularmente es conocida como “credencial blanca”.

Este documento tiene como finalidad acreditar ante el Instituto que una persona tiene la condición de pensionada o jubilada y puede ser solicitado para realizar determinadas gestiones o acceder a algunos beneficios.

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Aunque se trata de un documento relacionado con las prestaciones para pensionados, es importante diferenciar su función de la del pago de la pensión. La credencial blanca no es un requisito indispensable para recibir mensualmente una pensión del IMSS, por lo que no tenerla no significa perder el derecho al cobro de este ingreso.

¿Para qué sirve la credencial blanca del IMSS?

La credencial para pensionados funciona principalmente como un medio de acreditación de la condición de pensionado o jubilado ante el IMSS.

De acuerdo con la información proporcionada, el documento puede ser utilizado para acceder a determinadas prestaciones y beneficios. Entre ellos se encuentran descuentos y créditos en las Tiendas IMSS, además de algunos vales y otras prestaciones contempladas por el Instituto.

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Por ello, contar con esta identificación puede facilitar determinadas gestiones en las que sea necesario demostrar que la persona es pensionada o jubilada.

Sin embargo, la credencial blanca no reemplaza una identificación oficial. Para realizar ciertos trámites, el pensionado puede necesitar presentar documentos como la credencial para votar, el pasaporte u otra identificación vigente.

¿Quién puede tramitar la credencial blanca?

El documento está dirigido a personas pensionadas o jubiladas del IMSS que necesiten acreditar esta condición para efectuar gestiones o acceder a determinadas prestaciones y servicios.

El trámite se realiza de manera presencial ante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o la Subcomisión Mixta correspondiente, conforme al procedimiento establecido por el Instituto.

La expedición está sujeta a la revisión de los documentos solicitados por el IMSS. Una vez que el personal responsable verifica que la documentación está completa y que se cumplen las condiciones establecidas, se procede con la expedición de la credencial.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial blanca?

Para solicitar la credencial por primera vez, las personas pensionadas deben presentar una serie de documentos. De acuerdo con el procedimiento señalado en la información proporcionada, los requisitos son:

  • Solicitud elaborada.
  • Último recibo de pago de nómina, en original y dos copias.
  • Identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, en original y dos copias.
  • Dos fotografías tamaño infantil.

Las fotografías también deben cumplir con características específicas establecidas en el procedimiento. Pueden ser a color o en blanco y negro, deben estar impresas en papel mate, tener fondo blanco y mostrar el rostro despejado.

Además, las imágenes no deben incluir a la persona utilizando anteojos, gorras o sombreros y deben tener una antigüedad máxima de 30 días.

Es importante considerar estos detalles antes de acudir a realizar el trámite, ya que forman parte de los requisitos establecidos para la expedición del documento.

¿La credencial blanca es obligatoria para cobrar la pensión del IMSS?

Una de las principales dudas relacionadas con esta identificación es si su presentación es necesaria para recibir el pago mensual de una pensión.

La respuesta es no. La credencial blanca no es indispensable para cobrar la pensión del IMSS. Su función está vinculada principalmente con la acreditación de la condición de pensionado y con el acceso a determinadas prestaciones, servicios y beneficios.

El IMSS cuenta con procedimientos específicos para la solicitud y el pago de las pensiones, los cuales son independientes del trámite de expedición de esta credencial.

Por esta razón, es necesario distinguir entre ambos procesos: tener la credencial blanca no determina el derecho de una persona a recibir su pensión, mientras que el documento puede ser útil para acreditar su condición de pensionada o jubilada en determinadas gestiones.

¿Qué deben tomar en cuenta los pensionados?

Antes de solicitar la credencial blanca, las personas interesadas deben reunir la documentación requerida y verificar que las fotografías cumplan con las características establecidas.

También es importante recordar que la credencial para pensionados no funciona como una identificación oficial general, por lo que no necesariamente sustituirá a la INE, el pasaporte u otro documento vigente cuando estos sean solicitados para determinados trámites.

En resumen, la llamada credencial blanca del IMSS está destinada a pensionados y jubilados que necesitan acreditar esta condición ante el Instituto. Puede utilizarse para acceder a determinadas prestaciones, descuentos, créditos y servicios, pero no constituye un requisito para recibir mensualmente el pago de la pensión.

El trámite es presencial y requiere presentar la solicitud, el último recibo de pago de nómina, una identificación oficial con fotografía y dos fotografías tamaño infantil que cumplan con las especificaciones señaladas por el IMSS.

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