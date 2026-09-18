Cortes midi: Cinco opciones para estilizar cualquier tipo de rostro y darle movimiento al cabello

Las variantes de esta tendencia permiten renovar la imagen sin sacrificar el largo del cabello ni comprometerse con una forma fija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cabello midi se posiciona como la opción de corte más buscada para quienes buscan renovar su imagen sin recurrir a un cambio radical. Su longitud, ubicada entre el hombro y la clavícula, permite adaptarse a distintas formas de rostro mediante ajustes puntuales en la técnica.

El midi no corresponde a un único corte, sino a una familia de longitudes que se ajusta con precisión según la forma del rostro. Con el punto de corte bien calculado se pueden suavizar mandíbulas marcadas, alargar rostros redondos o aportar estructura a los ovalados.

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Esta versatilidad explica por qué el midi domina las peticiones en salones de belleza durante la temporada. A continuación, cinco variantes que destacan por su capacidad de favorecer distintos tipos de facciones.

El midi recto con puntas desfiladas suaviza los ángulos del rostro

Del long bob al clavicut asimétrico, estas opciones de media melena equilibran proporciones y suavizan facciones marcadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer corte es el midi recto con puntas desfiladas, definido por líneas limpias sin capas marcadas. Consiste en un corte recto, sin capas visibles, con las puntas desfiladas de forma sutil para dar ligereza y evitar el efecto bloque.

La línea recta alarga visualmente el rostro, mientras el desfilado suaviza los ángulos más pronunciados. Este estilo funciona en rostros redondos, alargados u ovalados, y rinde particularmente bien en melenas finas o de densidad media.

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Su mantenimiento resulta sencillo porque no depende de capas que pierdan forma con el tiempo. Basta con un retoque periódico de puntas para conservar la estructura original.

El long bob equilibra proporciones y estiliza el cuello

Cinco variantes de esta tendencia permiten renovar la imagen sin sacrificar el largo del cabello ni comprometerse con una forma fija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo corte corresponde al long bob, conocido también como lob, considerado el más versátil de la lista. La longitud estiliza el cuello y equilibra proporciones, además de permitir distintos acabados según la ocasión.

Se puede peinar con ondas suaves, liso pulido o de forma despeinada sin perder su efecto favorecedor. Esta flexibilidad convierte al lob en una alternativa recurrente para quienes buscan un cambio sin comprometerse con una forma fija.

La adaptabilidad del corte permite que evolucione con el paso de las semanas, incluso mientras el cabello crece.

El flequillo cortina rejuvenece y equilibra frentes amplias

El tercer corte incorpora el flequillo cortina sobre una base midi a la altura de los hombros. Se trata de un corte con flequillo abierto que se alarga hacia los pómulos, pensado para dar un aire más juvenil de manera inmediata.

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Este estilo suaviza las facciones angulosas y aporta estructura a los rostros redondos. También equilibra las frentes amplias, uno de los rasgos que más buscan disimular quienes optan por esta variante.

La longitud entre hombro y clavícula se adapta a cualquier forma de rostro con ajustes mínimos en la técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento natural del corte permite usarlo con o sin flequillo según el día, lo que amplía sus posibilidades de peinado sin necesidad de herramientas adicionales.

Las capas ligeras aportan volumen sin marcar cortes visibles

El cuarto corte es el midi en capas ligeras, también llamado soft layers. Las capas invisibles dan cuerpo al cabello sin parecer excesivas ni marcar cortes, lo que añade dimensión y textura al conjunto sin perder uniformidad.

Esta técnica equilibra rostros redondos, angulosos o alargados, adaptándose según la intensidad de las capas aplicadas. Además, aligera el cabello abundante o grueso, un beneficio adicional para quienes buscan reducir volumen sin sacrificar longitud.

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El resultado depende del tipo de cabello y de la cantidad de capas que se incorpore durante el proceso.

El clavicut asimétrico ofrece un cambio de bajo riesgo

Puntas desfiladas, flequillo cortina y capas ligeras figuran entre las variantes que estilizan el rostro sin recurrir a un cambio drástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto corte es el clavicut asimétrico, a la altura de la clavícula con una ligera diferencia de longitud entre el frente y la parte posterior. Es un corte con una asimetría sutil, a veces casi imperceptible, ideal para quienes buscan renovar su imagen sin cambios drásticos.

Este estilo aporta movimiento y dinamismo sin alterar por completo la silueta previa del cabello. La asimetría sutil permite que el corte se perciba moderno sin resultar llamativo en exceso.

Los cinco cortes midi se adaptan a cada rostro con pequeños ajustes, como un flequillo, unas capas o una asimetría sutil. Un corte midi bien ejecutado puede evolucionar con el tiempo sin perder su efecto favorecedor, lo que lo convierte en una inversión segura de estilo.

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