Santiago Nieto aprovecha evento de Sheinbaum para promocionarse como la “corcholata” de Morena en Querétaro. (X/@SNietoCastillo)

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Tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Querétaro hubo alguien que quiso resaltar más durante el evento en el Centro de Congresos, ya que Santiago Nieto, el virtual candidato de Morena para la gubernatura del estado, llegó con la porra de simpatizantes, entre lonas y carteles que buscaban destacarlo entre los asistentes.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue elegido como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional el pasado 26 de agosto, en medio del escándalo del gobernador Rubén Rocha Moya.

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“Acompaño a la presidenta como ciudadano”, dice el aspirante a la gubernatura de Querétaro

Sheinbaum Pardo visitó la entidad para rendir cuentas públicas en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, por lo que el aspirante a la gubernatura de Querétaro acudió al sitio “como ciudadano”, según comentó ante la prensa.

“Acompaño a la presidenta como ciudadano”, dice el aspirante a la gubernatura de Querétaro. (X/@SNietoCastillo)

Fue tajante al asegurar que su presencia en el lugar, donde también había pancartas a su favor y con la presencia de prensa nacional, no significaba un “acto de campaña anticipada”.

Tergiversando su situación, que ya aventaja de cara al proceso electoral que arrancó el pasado 10 de septiembre, aseguró que “la legislación electoral permite que cualquier ciudadano participe en un informe de gobierno, siempre y cuando no tenga una vinculación y no se estén utilizando recursos públicos”.

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Se calificó como un “simple” ciudadano que solo “acompaña a la presidenta”, ya que “no manejo recursos públicos” ni es “servidor”. Ante la insistencia de la prensa, Santiago Nieto dijo que sus actos “no son inmorales... ni que fuera del PAN”, detallando que los asistentes que portaban los chalecos con mensajes de apoyo a su persona lo hacían apegados a su “libertad de expresión”, de impedirlo, “sería violatorio a la democracia”.

Mientras la presidenta rendía su informe, las y los simpatizantes del exfuncionario, quien es esposo de la consejera electoral Carla Humphrey Jordan, sostenían lonas con mensajes como “Santiago Nieto Castillo queremos que gobierne”.

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Santiago Nieto aprovecha evento de Sheinbaum para promocionarse como la “corcholata” de Morena en Querétaro. (X/@SNietoCastillo)

Cabe destacar que, la diputada Laura Ballesteros Mancilla exhibió la colocación de propaganda de Santiago Nieto en una vivienda, denunciando el acto donde se puede ver al aspirante respaldado por el Partido del Trabajo (PT).

El anuncio de las coordinaciones ya le valió otra denuncia de MC a Morena

Juan Zavala Gutiérrez, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, y Juan Miguel Castro Rendón, representante emecista ante el Instituto Nacional Electoral (INE), presentaron un escrito de 67 hojas ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, con el cual denunciaron Morena de actos anticipados de precampaña por el nombramiento de sus “Coordinaciones de Defensa de la Transformación”.

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El documento sostiene que “no existe razón jurídica para considerar que la sola utilización de una denominación partidista pueda permitir que determinadas personas sean públicamente seleccionadas, presentadas y posicionadas con miras a una elección que aún no inicia”. La queja llegó apenas horas después de que Morena anunciara nuevas designaciones, con las que ya suma diez coordinadores estatales confirmados de cara a los comicios de 2027.

Denuncia a Morena por adelanto de "corcholatas". (Especial)

El pasado 17 de septiembre Zavala Gutiérrez amplió el reclamo a través de sus redes sociales: “Por violar una vez más la ley, denunciamos a Morena, que nombró ‘coordinadores’ en 5 estados del país. No podemos normalizar que se viole de esa manera la Constitución”.

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