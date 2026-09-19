México

Inicia audiencia de imputación contra “El Trompas”, presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte

Una jueza con sede en Morelos analizará este viernes las pruebas presentadas por la Fiscalía contra Francisco Javier “N”, detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven originaria de Gran Canaria

La Fiscalía General del Estado de Morelos buscará imputarlo por el delito de Feminicidio. Crédito: FGE Morelos
La Fiscalía General del Estado de Morelos buscará imputarlo por el delito de Feminicidio. Crédito: FGE Morelos
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Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, se encuentra compareciendo este 18 de septiembre ante la jueza Alma Patricia Salas en la audiencia de imputación por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, atacada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Cuautla el pasado 12 de septiembre. El procedimiento estaba programado para las 14:00 horas, sin embargo, se retrasó debido a complicaciones en el traslado del sujeto hasta la sede del poder judicial.

Francisco Javier “N” se encontraba recluido en el penal de Atlacholoaya y no en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla, como se tenía contemplado. La noche del 17 de septiembre las autoridades habían confirmado que el detenido sería ingresado a ese penal en Cuautla para esperar su presentación ante el juez.

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Este día la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos presentará las pruebas recabadas durante la investigación para formular la imputación por feminicidio, mientras la defensa del detenido podría acogerse a la duplicidad del término constitucional para preparar y exponer sus argumentos.

Estudiante española asesinada en Morelos - UAEM
La joven fue atacada la noche del 12 de septiembre con un arma blanca. Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

De concretarse ese escenario, es probable que la jueza determine la prisión preventiva como medida cautelar, y que la definición sobre la vinculación a proceso quede pendiente para los próximos días. Reportes de medios locales señalan que “El Trompas” será representado por un abogado de oficio.

El fiscal descartó cualquier móvil sexual en el ataque

El fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, explicó en conferencia de prensa el pasado 17 de septiembre que, aunque el móvil del ataque fue el robo del celular de la víctima, la naturaleza de las lesiones permitía clasificar el hecho como feminicidio. Blumenkron respondió de forma directa a versiones de medios españoles que apuntaban a una posible agresión sexual. “No hay ningún tema de carácter sexual, eso está descartado”, afirmó el funcionario ante los reporteros presentes.

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Claudia Tacoronte se encontraba de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), proveniente de la Universidad de Granada, en España. Cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil y había llegado a territorio morelense a mediados de agosto como parte del convenio de movilidad entre ambas instituciones.

El fiscal reveló que la joven salió a fumar un cigarro cuando la atacaron. Crédito: Gobierno de Morelos
El fiscal reveló que la joven salió a fumar un cigarro cuando la atacaron. Crédito: Gobierno de Morelos

El fiscal confirmó que el atacante se apoderó del teléfono celular de Claudia durante la agresión con arma blanca, ocurrida la noche del sábado 12 de septiembre en el estacionamiento exterior de la Casa de la Cultura de Cuautla. La joven había salido a fumar un cigarro y hablar por teléfono después de cenar, cuando el agresor ingresó al lugar y cometió el ataque.

Blumenkron precisó que esa reconstrucción formaba parte de la investigación y que el resto de los detalles se mantenía bajo reserva por el debido proceso. El funcionario señaló, además, que la localización del sospechoso combinó labores de inteligencia con información aportada por la ciudadanía de Cuautla tras la difusión de la ficha de búsqueda, publicada el 16 de septiembre en los canales oficiales de la FGE.

Las lesiones infamantes sustentarían la clasificación como feminicidio

Pese a que el robo del celular constituyó el detonante inicial del ataque, Blumenkron precisó que el Código Penal del Estado de Morelos contempla las lesiones infamantes como una causal independiente para tipificar un homicidio como feminicidio. El funcionario explicó que esa clasificación no dependía únicamente de que el despojo derivara en la muerte de la víctima.

El fiscal adelantó que la circunstancia de saña se incorporaría en la formulación de imputación y en la acusación posterior contra Francisco Javier “N”. Blumenkron señaló que buscaría que esa agravante se reflejara también en la sentencia final del proceso, con el propósito de que se impusiera la pena mayor prevista para el delito, de hasta 70 años de prisión.

Movilizaciones del 15 de septiembre por el feminicidio de Claudia Tacoronte. REUTERS/Margarito Perez Retana
Movilizaciones del 15 de septiembre por el feminicidio de Claudia Tacoronte. REUTERS/Margarito Perez Retana

Un reportero cuestionó a las autoridades sobre la ausencia de vigilancia en la zona del ataque, señalada por vecinos como un punto sin alumbrado donde ya habían ocurrido asaltos previos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, José Luis Bucio Quiroz, respondió que la zona “nunca estuvo sola” y que la vigilancia estatal se concentró en el perímetro del recinto, mientras que el alumbrado correspondía a los organizadores del evento.

Bucio Quiroz detalló que la alerta del ataque llegó al C5 y que la patrulla tardó siete minutos en llegar al lugar, mientras que la ambulancia de la Cruz Roja arribó 30 segundos después de la llegada de los elementos de seguridad. El funcionario sostuvo que esos tiempos de respuesta quedaron documentados a partir de los registros oficiales de la corporación.

De acuerdo con el fiscal, de enero a agosto de 2026 la Fiscalía de Morelos cumplimentó 34 órdenes de aprehensión por feminicidio en la entidad, con 33 personas vinculadas a proceso durante ese periodo.

El crimen provocó movilizaciones de estudiantes de la UAEM por la crisis de feminicidios que enfrenta la comunidad universitaria. El 15 de septiembre, cientos de alumnos marcharon desde el campus Chamilpa hasta el Zócalo de Cuernavaca bajo la consigna “Ni una más”, en reclamo de justicia para Claudia y para las otras tres estudiantes de la institución asesinadas durante 2026: Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes Calderón. Un día después, integrantes de la Resistencia Estudiantil interrumpieron el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Cuernavaca para exigir el esclarecimiento del caso.

La detención se dio un día después de difundida la ficha de búsqueda

Francisco Javier “N” fue detenido el 17 de septiembre alrededor de las seis de la tarde en avenida Insurgentes, en el centro de Cuautla. En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina.

Un hombre con una franja negra que le cubre los ojos viste una camiseta gris y permanece de pie bajo un toldo naranja
Alias El Trompas, presunto implicado en el feminicidio de la estudiante española (@OHarfuch)

El fiscal confirmó que el sujeto se rapó la cabeza en un intento por evadir su identificación, de acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad realizado durante la investigación. Al momento de la captura, el señalado fue encontrado en un estado de salud calificado como normal, sin rastros aparentes de haber consumido droga o alcohol, aunque el fiscal precisó que serían necesarios exámenes periciales para confirmarlo.

Francisco Javier “N” contaba ya con antecedentes penales por robo a casa habitación en al menos cinco ocasiones antes de este proceso. Según su historial, fue detenido en dos ocasiones en 2007 por robo calificado, en 2010 por robo a transeúnte con violencia y robo calificado, y en 2023 por allanamiento de morada, lesiones y amenazas. Blumenkron indicó que el señalado compurgó una sentencia previa entre 2010 y 2012.

Francisco Javier "N", detenido por el feminicidio de Claudia Tacoronte. Crédito: SSPC
Francisco Javier "N", detenido por el feminicidio de Claudia Tacoronte. Crédito: SSPC

El fiscal adelantó, previo a la diligencia, que la Fiscalía reforzaría la investigación complementaria con nuevos cateos para localizar el arma homicida, el celular de la víctima y otras prendas relacionadas con el caso.

El cuerpo de la joven fue entregado a su familia para llevar a cabo el retorno a España. REUTERS/Margarito Perez Retana
El cuerpo de la joven fue entregado a su familia para llevar a cabo el retorno a España. REUTERS/Margarito Perez Retana

La mañana de este viernes, autoridades mexicanas entregaron el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Temixco. En la reunión estuvieron presentes el padre de la joven, una comitiva de la Universidad de Granada, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar, el secretario de Gobierno Edgar Maldonado, el cónsul de España Marco Rodríguez, y un representante de la Comisión Nacional de Víctimas. Además, momentos antes del arranque de la audiencia, familiares de la víctima acudieron a la Casa de Cultura de Cuautla para colocar un arreglo floral en el sitio donde perdió la vida la joven.

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