México

Gobernadora de Morelos se reúne con cónsul de España y promete esclarecer el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte

Margarita González Saravia informó que existen avances en la investigación y aseguró que las autoridades darán con el responsable del feminicidio de la de intercambio en la UAEM

Margarita González Saravia reiteró que su gobierno trabaja en coordinación con la Fiscalía y autoridades federales para esclarecer el crimen y hacer justicia.

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La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que sostuvo una reunión con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, para abordar el caso de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada el sábado 12 de septiembre en Cuautla, donde realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que durante el encuentro compartió con el representante diplomático español avances que calificó como significativos dentro de la investigación en curso. También aseguró que las autoridades estatales mantienen coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México.

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“Seguiremos trabajando de forma estrecha y coordinada con la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México hasta hacer justicia para Claudia”, publicó González Saravia.

Morelos promete justicia por Claudia Tacoronte tras reunión con cónsul de España.
Morelos promete justicia por Claudia Tacoronte tras reunión con cónsul de España.

La reunión con el cónsul ocurrió mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que murió la estudiante y determinar quién fue responsable del ataque.

Margarita González Saravia promete esclarecer el asesinato de Claudia Tacoronte

Más tarde, la gobernadora se refirió públicamente al caso y expresó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros universitarios de Claudia Tacoronte.

En un mensaje, González Saravia señaló que el gobierno estatal comenzó a dar seguimiento al caso desde que tuvo conocimiento de los hechos y afirmó que existe coordinación con la Fiscalía de Morelos y el Consulado de España.

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“Como gobierno del estado, desde el primer minuto estamos dándole seguimiento para encontrar al culpable. Estamos en coordinación con la Fiscalía del Estado de Morelos, pero también con el consulado de España”, declaró.

Margarita González Saravia promete justicia por el asesinato de Claudia Tacoronte. (X/@margarita_gs)
Margarita González Saravia promete justicia por el asesinato de Claudia Tacoronte. (X/@margarita_gs)

La mandataria añadió que confía en que las investigaciones permitan identificar al responsable y que se haga justicia por la muerte de la joven.

La Fiscalía General del Estado informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y que participa la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

La aplicación de este protocolo corresponde a la forma en que se desarrolla la investigación y no establece por sí misma una resolución jurídica definitiva sobre el móvil o las circunstancias del crimen.

¿Qué se sabe del ataque contra la estudiante española en Cuautla?

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años, era originaria de Canarias, España, y estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada. En agosto llegó a México para realizar una estancia de movilidad académica en la UAEM.

El ataque ocurrió el sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, un evento cultural relacionado con plantas medicinales.

Así ocurrió el ataque contra Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla. REUTERS/Margarito Perez Retana
Así ocurrió el ataque contra Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla. REUTERS/Margarito Perez Retana

De acuerdo con la información preliminar difundida sobre el caso, la joven sufrió diversas heridas provocadas por un arma blanca y murió a consecuencia de ellas.

Las autoridades todavía investigan la secuencia exacta de los acontecimientos, el móvil del ataque y la identidad de la persona responsable.

Entre las primeras versiones se encuentra la posibilidad de que la agresión estuviera relacionada con un intento de asalto que escaló hasta el ataque con arma blanca, aunque esta circunstancia continúa sujeta a la indagatoria.

Hasta el momento, no se ha informado de la identidad de un sospechoso.

Entre los datos conocidos sobre el caso se encuentran:

  • Claudia Tacoronte tenía 21 años y era originaria de Santa Brígida, Gran Canaria.
  • Cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada.
  • Llegó a México en agosto para realizar un intercambio académico en la UAEM.
  • El ataque ocurrió el 12 de septiembre en Cuautla.
  • La Fiscalía de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.
Estudiante española fue atacada en Cuautla; esto se sabe del caso que investiga la Fiscalía. REUTERS/Margarito Perez Retana
Estudiante española fue atacada en Cuautla; esto se sabe del caso que investiga la Fiscalía. REUTERS/Margarito Perez Retana

La identidad del responsable y las circunstancias exactas del ataque permanecen bajo investigación.

Gobierno de Morelos mantiene contacto con España por el caso Claudia Tacoronte

La reunión entre Margarita González Saravia y el cónsul general de España se suma al contacto institucional que el Gobierno de Morelos informó desde el día en que se conoció la muerte de la estudiante.

Un día antes del encuentro, la gobernadora había señalado que se estableció comunicación con el Consulado de España en México para brindar acompañamiento institucional a los familiares de Claudia Tacoronte.

También indicó que instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Dirección General de Atención a Migrantes, a proporcionar el apoyo que fuera necesario dentro de sus respectivas atribuciones.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

En ese mismo mensaje, González Saravia informó que la Fiscalía General del Estado había iniciado la investigación y activado los protocolos correspondientes, y precisó que sería esa institución la encargada de determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades conforme avanzara la indagatoria.

El caso también ha recibido atención de autoridades federales. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con el Consulado de España y que la investigación se desarrolla en Morelos bajo el protocolo de feminicidio.

También señaló que el asunto es atendido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad.

Claudia Tacoronte realizaba un intercambio académico en la UAEM

La joven española llegó a Morelos como parte de un intercambio entre instituciones educativas. La Universidad de Granada confirmó que Claudia Tacoronte era estudiante de esa institución y expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y compañeros.

Estudiante española asesinada en Morelos - UAEM
Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

La universidad también informó que puso sus recursos a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas en México.

Este lunes se realizó un homenaje en su memoria, con un minuto de silencio en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, también pidió a las autoridades mexicanas investigar y esclarecer la muerte de la estudiante.

Por su parte, la UAEM expresó sus condolencias a la familia de Claudia, así como a sus amistades, compañeros y a la Universidad de Granada, institución de la que provenía.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mexicanas y españolas mantienen comunicación en torno al caso.

La Fiscalía de Morelos deberá establecer las circunstancias de la muerte, determinar las líneas de investigación correspondientes y deslindar responsabilidades conforme avance la indagatoria.

González Saravia reiteró que el gobierno estatal dará seguimiento al caso y que las distintas instituciones continuarán trabajando de manera coordinada para esclarecer el asesinato de la estudiante española.

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