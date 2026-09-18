Inicia hoy el registro para Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: fecha límite, requisitos y link oficial del trámite

El trámite de Jóvenes Escribiendo el Futuro se realiza exclusivamente en línea, sin necesidad de acudir a oficinas. (X/ @apoyosbienestar)

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Abre hoy el registro de Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: el trámite estará disponible del 18 al 30 de septiembre para estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas.

El apoyo económico es de 5,800 pesos cada dos meses, depositados directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar.

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La solicitud se realiza de manera completamente en línea a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

El registro para Jóvenes Escribiendo el Futuro abre hoy 18 de septiembre, un día después del arranque de la Beca Benito Juárez.

El programa entrega 5,800 pesos cada dos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Gertrudis Bocanegra inicia su periodo de inscripción el 21 de septiembre. Los tres procesos cierran el mismo día, el 30 de septiembre.

Cómo hacer el registro, paso a paso

El trámite de Jóvenes Escribiendo el Futuro se realiza íntegramente en la plataforma SUBES, a través del link oficial https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ .

El primer paso es que el estudiante revise su ficha escolar dentro del sistema y confirme que los datos académicos estén cargados correctamente.

Después, el solicitante debe completar un cuestionario de solicitud con su información personal y escolar antes de enviar los documentos requeridos.

Para ingresar al portal es necesario contar con CURP. (Captura de pantalla)

El sistema pide contar con la CURP validada y un correo electrónico activo para recibir notificaciones sobre el estatus de la beca.

Antes de iniciar el proceso, conviene verificar que la institución y el plantel del estudiante formen parte de las escuelas elegibles, ya sea como escuela prioritaria o susceptible de atención, porque de eso depende el tipo de evaluación que aplica la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

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El registro debe completarse antes del cierre del sistema, programado para el 30 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro debe completarse antes del cierre del sistema, el miércoles 30 de septiembre.

Estos son los requisitos para completar el registro en SUBES

Para tramitar la beca, los estudiantes necesitan contar con la CURP validada y tener la ficha escolar con los datos académicos cargados correctamente en la plataforma.

También se requiere disponer de un correo electrónico activo para recibir notificaciones del programa.

Los registros de Jóvenes Escribiendo el Futuro, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra cierran el mismo día, el 30 de septiembre, todas las fechas confirmadas por Julio León. (Facebook/Julio León)

Un requisito adicional es no recibir de manera simultánea otra beca federal otorgada para el mismo fin. Todo el proceso de registro y mantenimiento en el programa es completamente gratuito, según las reglas de operación de la CNBB.

El apoyo se otorga por 45 mensualidades, con excepción para Medicina

El monto de 5,800 pesos se entrega durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un tope de 45 mensualidades en total, equivalente a 4.5 años escolares.

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Los estudiantes de la licenciatura en Medicina son la excepción: pueden recibir el apoyo hasta por 55 mensualidades, dada la duración mayor de esa carrera.

Los estudiantes de Medicina reciben hasta 10 mensualidades adicionales respecto al resto de las carreras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante julio y agosto no se otorga el apoyo económico, periodo que corresponde a las vacaciones escolares.

Las escuelas prioritarias no piden edad ni comprobante de ingresos

El programa clasifica a los planteles en dos categorías: escuelas prioritarias y escuelas susceptibles de atención.

En las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, las escuelas normales rurales, las universidades interculturales y las Universidades de la Salud de Ciudad de México y Puebla, la comunidad estudiantil recibe la beca sin requisitos de edad ni comprobantes de bajos ingresos.

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La CURP validada es indispensable para avanzar en cualquier etapa del trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los aspirantes de escuelas susceptibles de atención, la Coordinación Nacional evalúa un estudio socioeconómico mensual per cápita y el origen escolar del alumno.

En este grupo, los solicitantes deben tener hasta 29 años cumplidos y acreditar bajos ingresos, salvo que ya hayan sido beneficiarios previamente, caso en el que esos requisitos no aplican.

Las escuelas normales rurales forman parte del grupo de instituciones de máxima prioridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las instituciones que contempla la CNBB están también las escuelas normales indígenas, las escuelas normales con modelo de educación intercultural, la Universidad de Lenguas Indígenas de México y las escuelas de educación superior ubicadas en localidades prioritarias.

El programa tiene cobertura nacional sujeta a presupuesto disponible

El programa opera en las 32 entidades federativas, aunque está sujeto a la suficiencia y disponibilidad presupuestal de cada ciclo escolar.

Esto explica la existencia de las dos categorías de escuelas con distintos criterios de selección.

En escuelas susceptibles de atención, el límite de edad para nuevos solicitantes es de 29 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beca prioriza a jóvenes de hogares y contextos con alta marginación y pobreza, sectores que enfrentan mayores dificultades para concluir sus estudios superiores.

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El apoyo puede combinarse con otras becas de servicio social, titulación o prácticas profesionales, siempre que no dupliquen el mismo fin que Jóvenes Escribiendo el Futuro.