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Becas Bienestar 2026: tu hijo puede recibir hasta 5 mil 800 pesos, así puedes registrarlo

Se prevé que para septiembre se abra el registro para que millones de estudiantes mexicanos puedan recibir montos de hasta 5 mil 800 pesos cada dos meses

Joven sonriente con sudadera blanca, mochila y sobre rojo del Gobierno de México. Logo de birrete dorado y escudo con figura. Texto blanco 'Becas Bienestar'.
El Gobierno de México mantiene programas de becas para estudiantes de escuelas públicas desde primaria hasta universidad durante el ciclo escolar 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de México otorga becas de hasta 5 mil 800 pesos cada dos meses a estudiantes universitarios a través del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, con una nueva convocatoria prevista para septiembre de 2026.

El apoyo se deposita directo en una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, y puede extenderse hasta por 45 meses.

Los interesados deben registrarse en la plataforma SUBES: subes.becasbenitojuarez.gob.mx.

El monto de 5 mil 800 pesos es exclusivo para nivel licenciatura. Para primaria, secundaria y preparatoria, el Gobierno federal mantiene programas distintos con montos y reglas propias, todos bajo el paraguas de las Becas del Bienestar para el ciclo escolar 2026-2027.

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La SEP compartió un video en donde se presentan las diferentes becas de educación pública a nivel nacional. (X/ @SEP_mx)

Jóvenes Escribiendo el Futuro: la beca que ofrece 5 mil 800 pesos

El programa atiende a alumnos de licenciatura en instituciones públicas clasificadas como prioritarias: universidades interculturales, normales indígenas, normales rurales, Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Universidades de la Salud, la Universidad de Lenguas Indígenas de México y planteles ubicados en localidades de alta marginación.

Primer plano de un joven mexicano con bata de laboratorio blanca y sonrisa tímida, junto al logo dorado "Jóvenes Escribiendo el Futuro" sobre fondo blanco.
El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura en instituciones públicas prioritarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apoyo cubre hasta cinco bimestres por ciclo escolar, sin incluir julio y agosto.

Cómo hacer el registro para ser beneficiario de Jóvenes Escribiendo el Futuro

El registro se hace en línea. El aspirante crea una cuenta en subes.becasbenitojuarez.gob.mx con CURP certificada, comprobante de estudios digitalizado, comprobante de domicilio, celular y correo electrónico.

En caso de que el alumno universitario aún sea menor de edad, también se requiere la CURP e identificación oficial de la madre, padre o tutor.

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Ilustración de dos estudiantes sonrientes, una mujer y un hombre, sosteniendo libros. A la izquierda, el logo de 'Beca de Educación Superior' y el lema 'Jóvenes Escribiendo el Futuro'.
La beca universitaria Jóvenes Escribiendo el Futuro puede extenderse hasta por 45 meses, lo que equivale a casi cuatro años de apoyo económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez creada la cuenta, se activa la ficha escolar —cualquier dato incorrecto debe corregirse en el plantel— y se selecciona la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Después se llena un cuestionario y se descarga el comprobante de solicitud. Los resultados se publican en el portal; si son favorables, cada escuela informa fecha y lugar de entrega de la tarjeta.

Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar en una mesa de madera. La rodean tres billetes de 500 pesos, cuatro de 200 pesos y cinco de 100 pesos.
En caso de robo o extravío de la tarjeta del Bienestar, el beneficiario debe reportarlo de inmediato al 800 900 2000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beca Benito Juárez para preparatoria: mil 900 pesos bimestrales

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está dirigida a jóvenes de hasta 25 años inscritos en preparatoria, bachillerato o carrera técnica pública, en modalidad escolarizada o mixta.

El monto es de mil 900 pesos bimestrales por los 10 meses de clases, con una duración máxima de 40 meses.

Diez estudiantes mexicanos con uniforme escolar reciben tarjetas o sobres de dos mujeres adultas sonrientes, frente a una lona del programa Beca Benito Juárez.
El límite de edad para recibir la Beca Benito Juárez es de 25 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro actualmente está cerrado, y aunque las autoridades aún no dan a conocer las fechas oficiales para el registro, se espera que la convocatoria se lleve a cabo la última semana de septiembre.

Cuando se habilite un nuevo periodo, los aspirantes deberán crear una cuenta Llave MX y capturar su CURP, domicilio, teléfono y correo.

Las tarjetas del Banco del Bienestar se entregan en fechas coordinadas con cada plantel educativo tras conocerse los resultados.
Las tarjetas del Banco del Bienestar se entregan en fechas coordinadas con cada plantel educativo tras conocerse los resultados.

Luego deben ingresar al portal de Becas Benito Juárez, registrar la Clave de Centro de Trabajo y completar los datos escolares y de su tutor.

Becas Rita Cetina para primaria y secundaria

Para familias con hijos en primaria pública existe la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina, con un monto de 2 mil 500 pesos anuales por alumno.

La entrega 2026 se realizó del 18 de mayo al 31 de julio; la tarjeta se entrega únicamente a la madre, padre o tutor que hizo el registro.

Madre mexicana sonriente con dos hijos en uniformes escolares frente a una escuela en Ciudad de México. Niña de secundaria, niño de primaria. Logo 'Beca Rita Cetina'.
Cada programa de beca tiene montos, requisitos y fechas de registro distintos según el nivel escolar del estudiante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina contempla mil 900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales a partir del segundo hijo inscrito en secundaria.

Actualmente solo las familias con alumnos de primaria pueden presentar solicitud; para secundaria, aún no se dan a conocer las próximas fechas de registro.

Dónde consultar registros y pagos

Todos los trámites y procesos del registro son gratuitos y no requieren intermediarios.

Cada una de las becas disponibles a nivel nacional, así como la información sobre fechas de registro, pagos y entrega de tarjetas se puede consultar en el portal https://www.gob.mx/becasbenitojuarez.

Todos los trámites de las Becas del Bienestar son gratuitos y no requieren intermediarios ni gestores. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
Todos los trámites de las Becas del Bienestar son gratuitos y no requieren intermediarios ni gestores. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

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