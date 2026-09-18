México

Datos de Pemex revelan que Hidalgo y Jalisco son los estados con mayor número de tomas clandestinas en el país

Pese a que desde el sexenio de AMLO se informó que habían acabado con el “huachicol”, éste sigue activo en diversos estados del país

Entre enero y abril de 2026, las tomas clandestinas en México fueron al alza. Foto: Saúl López / Cuartoscuro
Hidalgo, Jalisco y Guanajuato son las entidades con el mayor número de tomas clandestinas halladas por Pemex. Foto: Saúl López / Cuartoscuro
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Datos oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) revelaron que Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en el hallazgo de tomas clandestinas en ductos de combustibles líquidos, con mil 467, al cierre de agosto pasado.

Mientras que en lo que va de 2026, el estado de Jalisco ocupa el segundo puesto nivel nacional en el hallazgo de ductos “pinchados”, con 992. Guanajuato ocupa el tercer lugar, al reportar 431 tomas clandestinas.

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Hidalgo, la entidad con el mayor número de tomas clandestinas en el país

Al contabilizar mil 467 tomas clandestinas, de acuerdo con información del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), Hidalgo concentra el 29.86 por ciento del total nacional.

El reporte realizado por el IGAVIM detalla que la entidad gobernada por el morenista Julio Menchaca Salazar no solo se mantiene en el primer lugar a nivel nacional, sino que el delito se agravó.

Lo anterior, porque en el mismo periodo de 2025, entre enero y junio, se contabilizaron mil 247 tomas clandestinas, mientras que este año, los ductos pinchados sumaron mil 467.

En números, son 220 casos adicionales y un incremento de 17.64 por ciento. Mientras que en promedio, Pemex identifica que en ese estado hay una toma clandestina cada tres horas.

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Pemex revela los estados con mayor número de tomas clandestinas en el país. REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: BUSINESS LOGO ENERGY)/File Photo
Pemex revela los estados con mayor número de tomas clandestinas en el país. REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: BUSINESS LOGO ENERGY)/File Photo

Robo de hidrocarburos se extiende en Hidalgo

Aparte de los casos contabilizados en Cuautepec de Hinojosa, 439, el robo de hidrocarburos no es un tema menor en Hidalgo, porque se ha ido extendiendo a diversos municipios como Tepeapulco, con 105 tomas; Santiago Tulantepec, con 99; Nopala de Villagrán, 74; Singuilucan, 70; Tula de Allende, 67; Atotonilco de Tula, 66; Ajacuba, 64, y Tetepango, 61, entre otras demarcaciones.

Respecto a la concentración municipal, Hidalgo también se coloca por encima de las demás entidades, ya que 21 municipios de los 100 del país con mayor número de tomas clandestinas se encuentran en territorio hidalguense.

Le siguen Guanajuato, con 13 municipios; Jalisco, con 11; Estado de México, con 10, y Nuevo León, con nueve.

Jalisco ocupa el segundo lugar en robo de combustibles

El pasado mes de agosto, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército mexicano, aseguraron, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, 40 mil litros de gasolina.

Las autoridades también hallaron decenas de contenedores y tanques de almacenamiento con residuos o capacidad para combustible Magna y Premium, así como 30 tractocamiones y 21 pipas utilizadas en la logística; además de equipo especializado para análisis de hidrocarburos, computadoras y documentación.

Respecto al caso antes mencionado, cabe señalar que solo fue una de las perforaciones que Petróleos Mexicanos encuentra en la entidad, en promedio, cada cuatro horas con 25 minutos.

Las incautaciones de combustible robado continúan en el país, pero los casos están lejos de ceder. Crédito: FGR
Las incautaciones de combustible robado continúan en el país, pero los casos están lejos de ceder. Crédito: FGR

Perforaciones a nivel nacional van al alza

La cosa no pinta mejor a nivel nacional, ya que las perforaciones clandestinas registran un aumento de 0.61 por ciento. Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron cuatro mil 912 tomas, frente a las cuatro mil 882 del mismo periodo de 2025.

Hidalgo presenta un crecimiento de dos dígitos. La entidad supera a Jalisco, con 992 casos, y a Guanajuato, con 431, estados que le siguen en la incidencia de este delito.

De acuerdo con el IGAVIM, el principal foco se ubica en Cuautepec de Hinojosa, con 439 casos acumulados. El municipio hidalguense es el de mayor incidencia en el país y concentra casi tres de cada 10 perforaciones ilegales registradas en la entidad.

En segundo lugar a nivel nacional aparece Degollado, Jalisco, con 264 casos. Le sigue Tecate, Baja California, con 206.

Autoridades federales y estatales durante el cateo en Guanajuato. Crédito: Facebook - Juan Mauro González Martínez
Autoridades federales y estatales durante el cateo en Guanajuato. Crédito: Facebook - Juan Mauro González Martínez

¿Qué entidades reportan una reducción en las tomas clandestinas de hidrocarburos?

Mientras Hidalgo registra un incremento, hay otros estados donde se reportan reducciones como:

  • Tamaulipas pasó de 347 a 116 tomas clandestinas.
  • Coahuila, de 178 a 82.
  • Guanajuato, de 475 a 431.

Cabe señalar que además de Hidalgo, entidades como Querétaro y Estado de México también presentaron aumentos durante el periodo analizado.

El gobierno de Claudia Sheinbaum está lejos de acabar con el huachicol, no solo el “fiscal”, también el “tradicional”, ya que datos de Pemex advierten que Hidalgo y Jalisco son las entidades con el mayor número de tomas clandestinas en el país.

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