México

Feminicidio de Claudia Tacoronte reaviva el debate sobre la Alerta de Violencia de Género en Morelos

Cuautla se encuentra entre los ocho municipios del estado con este mecanismo activo

Estudiante española asesinada en Morelos - UAEM
Feminicidio de Claudia Tacoronte reaviva el debate sobre la Alerta de Violencia de Género en Morelos. (Foto: Facebook / Claudia Tacoronte)
Guardar

El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, elevó a cuatro el número de mujeres universitarias asesinadas en Morelos durante 2026 y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió a las autoridades estatales una respuesta institucional inmediata.

El crimen en contra dez la estudiante española se suma a los casos de Aylin Rodríguez, Kimberly Ramos y Karol Toledo, tres jóvenes asesinadas en el mismo año y cuyos crímenes ya habían provocado protestas en la comunidad universitaria. El OCNF planteó que la coincidencia exige revisar “las condiciones que permiten que estas violencias continúen ocurriendo”, más allá de que la Fiscalía sostenga que se trata de hechos aislados.

PUBLICIDAD

Cuatro estudiantes asesinadas reactivan el reclamo al Grupo Interinstitucional de la AVGM

El organismo pidió a la Secretaría de las Mujeres de Morelos convocar a una sesión extraordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), instancia encargada de dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). El objetivo, según el OCNF, es “revisar los casos de las estudiantes asesinadas durante 2026, evaluar las medidas de prevención implementadas y determinar acciones urgentes”.

La relevancia del reclamo aumenta porque Cuautla es uno de los ocho municipios morelenses con declaratoria de AVGM desde el 10 de agosto de 2015. Más de una década después, el OCNF señaló que durante 2025 se realizaron únicamente dos sesiones de seguimiento del mecanismo, cifra que consideró insuficiente para sostener la coordinación institucional que exige la alerta.

PUBLICIDAD

Estudiantes universitarios salieron a las calles a manifestarse por el feminicidio de Claudia Tacoronte. REUTERS/Margarito Perez Retana
Estudiantes universitarios salieron a las calles a manifestarse por el feminicidio de Claudia Tacoronte. REUTERS/Margarito Perez Retana

El feminicidio ocurrió, además, mientras Cuautla opera bajo el Plan Cuautla, un operativo especial de seguridad que, de acuerdo con el observatorio, debería incorporar acciones específicas contra la violencia hacia las mujeres. El OCNF también exigió al Gobierno estatal transparentar los resultados de la AVGM en los ocho municipios alertados:

  • El grado de cumplimiento de las medidas establecidas.
  • Los resultados obtenidos en cada municipio.
  • Las acciones concretas realizadas desde la declaratoria de 2015.

La organización responsabilizó también a las instituciones educativas. Exigió a la UAEM fortalecer protocolos de prevención y protección para sus estudiantes, incluidas quienes llegan mediante programas de movilidad académica como el que cursaba Tacoronte.

Qué es la Alerta de Violencia de Género

El gobierno de Margarita González Saravia asegura que impulsa por primera vez en Morelos una atención integral a la AVGM, con prevención, seguridad, justicia y acompañamiento articulados en todo el territorio.

La alerta se declaró en ocho municipios por los niveles de violencia feminicida y sistemática, lo que obliga a las instituciones a responder de forma inmediata y coordinada, ya que es un mecanismo clave que busca proteger los derechos de las mujeres y niñas, atendiendo la violencia desde sus causas más profundas.

Cuautla se encuentra entre los ocho municipios con AVGM. REUTERS/Margarito Perez Retana
Cuautla se encuentra entre los ocho municipios con AVGM. REUTERS/Margarito Perez Retana

La atención al mecanismo se coordina desde la Secretaría de las Mujeres junto con la Fiscalía General del Estado, los Centros de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el DIF Morelos, gobiernos municipales e instancias educativas y comunitarias. El estado cuenta con 10 Módulos de Atención Inmediata distribuidos en Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec, Cuautla, Xochitepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Temixco, cada uno con tres profesionistas.

La Fiscalía suma 19 especialistas en ciencias jurídicas, psicología y trabajo social para la revisión de carpetas de rezago, y Servicios de Salud Morelos aporta diez psicólogas para talleres comunitarios.

El esquema se organiza en cinco niveles de acción. La atención inmediata incluye identificación de riesgos y acompañamiento especializado a través de los módulos de Cuernavaca y Yautepec.

La prevención y cultura de paz contempla talleres comunitarios, reeducación de agresores y la campaña “En Alerta por Ti”. El componente de seguridad y justicia opera bajo la Ruta Única de Atención, un modelo que define el tipo de respuesta según el nivel de riesgo detectado, desde la llamada al 911 hasta la atención hospitalaria o en Centros LIBRE, además del uso de pulseras de pánico.

Morelos concentra la segunda tasa más alta de homicidios de mujeres del país

“Que, por favor, encuentren a ese tío”: el reclamo de la hermana de Claudia tras el asesinato de la estudiante española.

En ese contexto, el OCNF planteó que “no podemos aceptar que la respuesta institucional llegue después de que una mujer ha sido asesinada”. La organización insistió en que la nacionalidad española de Tacoronte dio dimensión internacional al caso, pero remarcó que su vida “tiene el mismo valor que la de todas las mujeres asesinadas en México”.

Tacoronte, originaria de Canarias y estudiante de la Universidad de Granada, llevaba apenas un mes en el país y residía en Cuernavaca, sede del campus más grande de la UAEM, con 20 mil alumnos; el crimen ha generado indignación colectiva y cientos de estudiantes realizaron una marcha en el estado, exigiendo justicia y mayor seguridad.

Temas Relacionados

Claudia TacoronteUAEMMorelosCuautlaViolencia de Género contra las Mujeresmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Niño “salta” del balcón como Juan Escutia en recreación escolar en Jalisco, así fue el momento que se volvió viral

La escena provocó una serie de reacciones por poner en riesgo la seguridad del menor de edad, otros más se burlaron del fenómeno

Niño “salta” del balcón como Juan Escutia en recreación escolar en Jalisco, así fue el momento que se volvió viral

Motel se presentará en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Liga MX y preparan sorpresa

La banda estrenará canciones durante su show en el Estadio Corregidora, en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Jornada 9 del Apertura 2026

Motel se presentará en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Liga MX y preparan sorpresa

Así se escucha “Cielito Lindo” en japonés: Embajada de Japón felicita a México por el Día de la Independencia

La Embajada de Japón eligió una canción asociada a la identidad mexicana para celebrar las fiestas patrias

Así se escucha “Cielito Lindo” en japonés: Embajada de Japón felicita a México por el Día de la Independencia

El error al deshebrar el pollo para las tostadas de tinga que le quita todo el sabor a la pechuga

El resultado de este error es un pollo seco, correoso y con poco sabor, incluso si después se mezcla con salsa o caldo

El error al deshebrar el pollo para las tostadas de tinga que le quita todo el sabor a la pechuga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

Sigue las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

Detienen a comisario municipal implicado en el asesinato del agente de la Guardia Nacional que denunció nexos entre autoridades y Los Tlacos

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

"El Brilloso" se quedará en cárcel de alta seguridad en Michoacán, lo vinculan a proceso por asesinato de Carlos Manzo

El Ejército Mexicano suma mil 600 elementos para reforzar Mazatlán: incluye un centenar de Fuerzas Especiales

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes busca la paz: responde a los mensajes de Gomita y aclara su postura frente a Aldo Rendón

Gala Montes busca la paz: responde a los mensajes de Gomita y aclara su postura frente a Aldo Rendón

Niño “salta” del balcón como Juan Escutia en recreación escolar en Jalisco, así fue el momento que se volvió viral

Motel se presentará en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Liga MX y preparan sorpresa

Carín León y Cristian Castro cantan a dueto “No podrás” en el show final de The Sphere en Las Vegas

Cuestionan a Peso Pluma sobre su “corazón” tras la ruptura con Kenia Os y la controversia con Danna Paola

DEPORTES

La confesión de Erik Lira antes de disputar la Campeones Cup: “Me debo a Cruz Azul”

La confesión de Erik Lira antes de disputar la Campeones Cup: “Me debo a Cruz Azul”

México tiene nuevos héroes: Isaac del Toro, Osmar Olvera, Julián Quiñones y los atletas que conquistan 2026

Sergio Canales, exestrella de Rayados, causa polémica al criticar el nivel de la Liga MX

Cruz Azul invita a sus aficionados a convivencia en Miami antes de la Campeones Cup: fecha, sede y registro

Patrick Mahomes celebra el triunfo de los Chiefs con un “¡Viva México!”