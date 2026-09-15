Feminicidio de Claudia Tacoronte reaviva el debate sobre la Alerta de Violencia de Género en Morelos. (Foto: Facebook / Claudia Tacoronte)

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El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, elevó a cuatro el número de mujeres universitarias asesinadas en Morelos durante 2026 y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió a las autoridades estatales una respuesta institucional inmediata.

El crimen en contra dez la estudiante española se suma a los casos de Aylin Rodríguez, Kimberly Ramos y Karol Toledo, tres jóvenes asesinadas en el mismo año y cuyos crímenes ya habían provocado protestas en la comunidad universitaria. El OCNF planteó que la coincidencia exige revisar “las condiciones que permiten que estas violencias continúen ocurriendo”, más allá de que la Fiscalía sostenga que se trata de hechos aislados.

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Cuatro estudiantes asesinadas reactivan el reclamo al Grupo Interinstitucional de la AVGM

El organismo pidió a la Secretaría de las Mujeres de Morelos convocar a una sesión extraordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), instancia encargada de dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). El objetivo, según el OCNF, es “revisar los casos de las estudiantes asesinadas durante 2026, evaluar las medidas de prevención implementadas y determinar acciones urgentes”.

La relevancia del reclamo aumenta porque Cuautla es uno de los ocho municipios morelenses con declaratoria de AVGM desde el 10 de agosto de 2015. Más de una década después, el OCNF señaló que durante 2025 se realizaron únicamente dos sesiones de seguimiento del mecanismo, cifra que consideró insuficiente para sostener la coordinación institucional que exige la alerta.

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Estudiantes universitarios salieron a las calles a manifestarse por el feminicidio de Claudia Tacoronte. REUTERS/Margarito Perez Retana

El feminicidio ocurrió, además, mientras Cuautla opera bajo el Plan Cuautla, un operativo especial de seguridad que, de acuerdo con el observatorio, debería incorporar acciones específicas contra la violencia hacia las mujeres. El OCNF también exigió al Gobierno estatal transparentar los resultados de la AVGM en los ocho municipios alertados:

El grado de cumplimiento de las medidas establecidas.

Los resultados obtenidos en cada municipio.

Las acciones concretas realizadas desde la declaratoria de 2015.

La organización responsabilizó también a las instituciones educativas. Exigió a la UAEM fortalecer protocolos de prevención y protección para sus estudiantes, incluidas quienes llegan mediante programas de movilidad académica como el que cursaba Tacoronte.

Qué es la Alerta de Violencia de Género

El gobierno de Margarita González Saravia asegura que impulsa por primera vez en Morelos una atención integral a la AVGM, con prevención, seguridad, justicia y acompañamiento articulados en todo el territorio.

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La alerta se declaró en ocho municipios por los niveles de violencia feminicida y sistemática, lo que obliga a las instituciones a responder de forma inmediata y coordinada, ya que es un mecanismo clave que busca proteger los derechos de las mujeres y niñas, atendiendo la violencia desde sus causas más profundas.

Cuautla se encuentra entre los ocho municipios con AVGM. REUTERS/Margarito Perez Retana

La atención al mecanismo se coordina desde la Secretaría de las Mujeres junto con la Fiscalía General del Estado, los Centros de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el DIF Morelos, gobiernos municipales e instancias educativas y comunitarias. El estado cuenta con 10 Módulos de Atención Inmediata distribuidos en Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec, Cuautla, Xochitepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Temixco, cada uno con tres profesionistas.

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La Fiscalía suma 19 especialistas en ciencias jurídicas, psicología y trabajo social para la revisión de carpetas de rezago, y Servicios de Salud Morelos aporta diez psicólogas para talleres comunitarios.

El esquema se organiza en cinco niveles de acción. La atención inmediata incluye identificación de riesgos y acompañamiento especializado a través de los módulos de Cuernavaca y Yautepec.

La prevención y cultura de paz contempla talleres comunitarios, reeducación de agresores y la campaña “En Alerta por Ti”. El componente de seguridad y justicia opera bajo la Ruta Única de Atención, un modelo que define el tipo de respuesta según el nivel de riesgo detectado, desde la llamada al 911 hasta la atención hospitalaria o en Centros LIBRE, además del uso de pulseras de pánico.

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Morelos concentra la segunda tasa más alta de homicidios de mujeres del país

“Que, por favor, encuentren a ese tío”: el reclamo de la hermana de Claudia tras el asesinato de la estudiante española.

En ese contexto, el OCNF planteó que “no podemos aceptar que la respuesta institucional llegue después de que una mujer ha sido asesinada”. La organización insistió en que la nacionalidad española de Tacoronte dio dimensión internacional al caso, pero remarcó que su vida “tiene el mismo valor que la de todas las mujeres asesinadas en México”.

Tacoronte, originaria de Canarias y estudiante de la Universidad de Granada, llevaba apenas un mes en el país y residía en Cuernavaca, sede del campus más grande de la UAEM, con 20 mil alumnos; el crimen ha generado indignación colectiva y cientos de estudiantes realizaron una marcha en el estado, exigiendo justicia y mayor seguridad.

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