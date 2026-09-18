Cazzu estalla tras la controversia con Christian Nodal por la ‘Ley Cazzu’: “Caprichos que nada tienen que ver con la crianza”

Cazzu frenó insultos contra Christian Nodal. (Fotos de CUARTOSCURO)

Guardar

El supuesto recurso legal de Christian Nodal contra la denominada Ley Cazzu sigue bajo revisión judicial, mientras el debate público sobre la iniciativa sumó una nueva reacción de Cazzu, madre de su hija Inti.

La cantante difundió una serie de mensajes en los que abordó el conflicto desde su experiencia personal y cuestionó las condiciones en las que ha debido enfrentar el proceso.

PUBLICIDAD

La controversia se reactivó luego de que documentos del expediente judicial y un comunicado de la representación de Nodal ofrecieran versiones distintas sobre el alcance del amparo promovido contra la iniciativa.

En ese escenario, Cazzu publicó un descargo dividido en tres partes, sin referirse de forma directa a la respuesta del equipo del cantante.

La disputa gira alrededor de una propuesta conocida como Ley Cazzu, que busca impedir que un padre o una madre ausente o incumplido pueda bloquear trámites como el pasaporte o los permisos de viaje internacional de sus hijos.

La relación entre Cazzu y Nodal sigue dando de qué hablar. (Instagram)

Christian Nodal sostiene que no busca frenar el contenido de la reforma, mientras un documento judicial describe como acto reclamado la promoción de la iniciativa bajo esa denominación.

PUBLICIDAD

Cazzu denuncia que debedefenderse “una vez más”

La artista argentina abrió su mensaje en X con una frase que anticipó el tono de su pronunciamiento: “Viéndome obligada a defenderme una vez más…”.

Cazzu sostuvo que fue silenciada en el ámbito legal de forma injusta y vinculó esa situación con versiones que, según planteó, se difundieron sobre su caso. “Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente”, expresó.

La cantante afirmó que esa restricción permitió que se instalara una versión distorsionada de los hechos. “Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura”, escribió.

(Captura de pantalla/X)

En su publicación, la intérprete señaló que eligió no limitar el derecho de otras personas a expresarse. Explicó que tomó esa decisión porque considera que “el pez por la boca muere”, aunque reconoció que todavía desconoce si fue una determinación acertada.

PUBLICIDAD

El mensaje también incluyó una referencia a los trámites y conflictos que, de acuerdo con su versión, ha tenido que afrontar. Cazzu afirmó que la obligan a responder a “caprichos de todo tipo” que no guardan relación con la crianza de su hija.

“Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos”, añadió la cantante. La artista describió ese contexto como una carga que excede el debate que se instaló alrededor de la iniciativa legislativa.

Cazzu evitó identificar a una persona o institución específica en esa parte de su descargo. También señaló que la situación a la que se enfrenta no coincide con las interpretaciones que circulan públicamente.

PUBLICIDAD

Cazzu le habría ganado batalla judicial a Nodal. (Instagram)

“El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imaginan”, concluyó en la primera imagen de su publicación.

La cantante pidió que la historia se conozca “como es”

En la segunda parte del mensaje, Cazzu afirmó que espera que los hechos puedan exponerse sin obstáculos. “Yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es”, señaló.

La artista sostuvo que la verdad debería tener un espacio propio, libre de mecanismos que interfieran en su difusión. “Que al fin exista la manera en la que la verdad tenga un espacio sin artilugios que la entorpezcan”, escribió.

(Captura de pantalla/X)

La publicación llegó luego de que la representación de Christian Nodal difundiera un comunicado para negar que el cantante haya presentado un amparo con el objetivo de detener la Ley Cazzu. El texto legal indicó que el recurso cuestiona el nombre de la propuesta y la narrativa asociada con Inti.

PUBLICIDAD

Según el documento, la defensa del intérprete sostuvo que el acto reclamado “se circunscribe exclusivamente” a la denominación de la iniciativa y a lo que calificó como una “narrativa estigmatizante”.

El comunicado también aseguró que Nodal apoya las iniciativas orientadas a proteger a niñas y niños. La postura de su equipo fue que el cuestionamiento no apunta contra una eventual reforma constitucional ni contra sus disposiciones normativas.

La representación del cantante afirmó que la iniciativa se impulsó a partir de una versión que consideró falsa sobre la situación de su hija. Además, rechazó que existan resoluciones o pruebas que declaren a Nodal como deudor alimentario o que acrediten un incumplimiento de sus responsabilidades paternas.

PUBLICIDAD

El texto difundido por su defensa agregó que el músico no ha negado permisos de viaje para Inti ni ha impedido que la madre de la niña pueda trabajar. Esos planteamientos forman parte del conflicto público y legal que rodea a la expareja.

(Captura de pantalla)

El expediente judicial describió un reclamo contra la promoción de la iniciativa

Una resolución del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México expuso una descripción distinta sobre el acto reclamado en el amparo. El expediente identificado con el número 1284/2026 menciona la presentación y promoción federal de la iniciativa bajo el nombre de Ley Cazzu.

La abogada Marcela Torres difundió fragmentos del documento después de que se publicara el comunicado de la defensa de Nodal. La letrada afirmó que el contenido de la resolución no coincidía con la versión que presentó la representación del cantante.

PUBLICIDAD

“Eso no es lo que dice la resolución del juez”, dijo Torres al mostrar extractos del expediente. La abogada añadió que daría a conocer de forma textual qué fue lo que se solicitó ante la autoridad judicial.

Captura del expediente 1284/2026, en el que Christian Nodal figura como actor de un amparo indirecto contra la promoción de la Ley Cazzu, difundido por la abogada Marcela Torres. (Captura de pantalla)

De acuerdo con el proveído fechado el 16 de julio, la demanda fue promovida por Christian Jesús González Nodal a título personal y en representación de su hija menor de edad. El escrito invocó disposiciones constitucionales vinculadas con el juicio de amparo.

El juzgado determinó que la demanda era improcedente porque la propuesta todavía no constituía una ley aprobada ni producía una afectación directa contra el cantante. Por esa razón, el órgano judicial desechó el recurso sin analizar el fondo de los argumentos planteados.

PUBLICIDAD

La resolución no estableció si Nodal tenía razón sobre el nombre de la iniciativa, la historia de Inti o la campaña que acompaña la propuesta. La decisión se limitó a resolver que un amparo no podía detener una iniciativa legislativa que aún no había entrado en vigor.

El expediente ubicó entre los demandados al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado y al diputado del Partido Verde Ecologista de México Ernesto Núñez Aguilar. El legislador promovió la propuesta junto con la diputada Sandra Arreola.

El proceso comenzó el 17 de julio y registró su último movimiento el 18 de agosto. En esa última fecha, la defensa del cantante presentó un recurso de queja contra el desechamiento inicial de la demanda.

La impugnación fue remitida al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El juzgado sostuvo su decisión original con los fundamentos y motivos que ya había expuesto en el expediente.

La Ley Cazzu busca facilitar permisos de viaje para menores

La iniciativa conocida públicamente como Ley Cazzu busca reformar el artículo cuarto de la Constitución mexicana. Su propósito es que el padre o la madre que esté ausente o incumpla sus obligaciones no tenga la facultad de impedir la obtención de documentos necesarios para la movilidad de sus hijos.

La “Ley Cazzu” avanza en México con propuestas en Oaxaca y Michoacán. (Anayeli Tapia/Infobae)

La propuesta contempla situaciones como la expedición de pasaportes y las autorizaciones para viajar al extranjero. La diputada Sandra Arreola, una de las impulsoras del proyecto, había señalado que una persona no puede ampararse contra una iniciativa porque todavía no se trata de una ley vigente.

La legisladora confirmó que existe una campaña de recolección de firmas en Change.org bajo el nombre Ley Cazzu MX. La medida busca presionar a los diputados federales para que la reforma avance dentro del Congreso.

Arreola explicó que la modificación del artículo cuarto constitucional requiere un procedimiento más extenso que el de una ley ordinaria. También citó un criterio reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, según su relato, priorizó el interés superior de menores frente a la negativa de un progenitor para autorizar un viaje.

La discusión pública aumentó tras la divulgación de documentos argentinos que, según el periodista Javier Ceriani, mostraron que un juez autorizó a Cazzu a viajar con Inti ante la falta de respuesta del padre.

Cazzu vinculó su caso con la situación de otras madres

En el último fragmento de su mensaje, Cazzu sostuvo que durante el tiempo que pudo expresarse dijo “verdades” sobre su situación. La cantante afirmó que esos señalamientos siguen formando parte de la realidad en la que ejerce la maternidad.

“Mientras pude, dije verdades”, escribió. Después, indicó que los ataques se agravaron, aunque aseguró que ya no puede denunciarlos.

(Instagram)

La artista manifestó que continuará respaldando las iniciativas legales que protejan a madres y mujeres. Su postura vinculó su experiencia personal con las dificultades que, según afirmó, enfrentan quienes no cuentan con herramientas para defenderse.

“Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres”, expresó Cazzu. La cantante planteó que, si ella puede sentirse vulnerada pese a su exposición pública, la situación puede ser más compleja para otras mujeres.

“Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen cómo se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”, concluyó la artista.