México

iPhone 18 Pro llega a México, pero el iPhone Duo tendrá que esperar: ¿cuándo estará disponible y cuál es su precio?

Quienes esperaban adquirir el primer teléfono plegable de la compañía tendrán que esperar algunas semanas más

Dos manos sostienen un dispositivo móvil plegable sobre fondo blanco, una muestra el equipo cerrado y la otra desplegado
(Apple)
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Desde las primeras horas de este viernes 18 de septiembre, cientos de usuarios acudieron a las Apple Store en México para conseguir los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que ya están disponibles en el mercado. Sin embargo, quienes esperaban adquirir el primer teléfono plegable de la compañía tendrán que esperar algunas semanas más.

El iPhone Duo, presentado por Apple el pasado 9 de septiembre durante un evento realizado en Cupertino, todavía no está disponible para su compra en México. La compañía estableció un calendario diferente para este dispositivo, que representa su entrada al mercado de los teléfonos plegables.

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¿Cuándo estará disponible el iPhone plegable y cuánto costará?

Dos teléfonos plegables en colores blanco y negro, con sus pantallas encendidas y cámaras traseras visibles sobre un fondo blanco
(Apple)

La preventa del iPhone Duo en México comenzará el viernes 16 de octubre, mientras que los primeros equipos estarán disponibles para los consumidores una semana después, el 23 de octubre.

El dispositivo podrá adquirirse en las tiendas oficiales de Apple. Quienes realicen la compra por internet recibirán el equipo a partir de esa fecha, aunque la entrega podría concretarse durante los días posteriores, dependiendo del envío. Además, el iPhone Duo también podría estar disponible en sucursales autorizadas.

El precio inicial del modelo será de 47,999 pesos en México para la versión de 256 GB. El dispositivo también contará con configuraciones de 512 GB, 1 TB y 2 TB.

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Los precios del iPhone Duo son:

  • 256 GB: $47,999 pesos en México
  • 512 GB: 2,589 euros
  • 1 TB: 3,089 euros
  • 2 TB: 3,839 euros

Así es el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple

Apple intentó mantener oculto el desarrollo del iPhone Duo.
(Apple)

El iPhone Duo incorpora un diseño plegable tipo pasaporte. Al permanecer cerrado cuenta con una pantalla exterior de 5.4 pulgadas, mientras que al abrirse ofrece un panel interno de 7.6 pulgadas, el más grande utilizado hasta ahora en un iPhone.

El formato permite utilizarlo como un teléfono convencional cuando está cerrado y, al desplegarlo, contar con una superficie más amplia para leer, reproducir contenido, trabajar con documentos o utilizar varias aplicaciones.

Apple colocó las cámaras frontales en la parte superior derecha y la cámara interior queda integrada debajo del panel. El dispositivo estará disponible en cielo nocturno y blanco estrella, con bordes de titanio y botones configurables.

Uno de los puntos centrales del diseño es el mecanismo de plegado. Apple asegura que la construcción reduce la marca visible en el centro de la pantalla, una de las características asociadas a los primeros teléfonos plegables.

iOS 27 adapta el iPhone Duo a su pantalla plegable

(EFE/ Angel Colmenares)
(EFE/ Angel Colmenares)

El software también tendrá un papel importante en la experiencia del nuevo dispositivo. El iPhone Duo utilizará una versión de iOS 27 adaptada a su formato, con un dock vertical ubicado en el borde derecho tanto de la pantalla exterior como de la interna.

Al abrir el teléfono será posible utilizar dos aplicaciones de manera simultánea, mientras que la posición semiplegada permitirá funciones específicas, incluida una versión ampliada de StandBy.

Los desarrolladores también tendrán herramientas para adaptar sus aplicaciones a las distintas posiciones del dispositivo, con el objetivo de aprovechar el espacio adicional de la pantalla.

En cuanto al rendimiento, el iPhone Duo incorporará el chip A20 Pro, desarrollado para este modelo y enfocado en tareas como Apple Intelligence, reproducción de contenido, videojuegos y multitarea.

¿Qué cámara tendrá el iPhone Duo?

(REUTERS/Carlos Barria)
(REUTERS/Carlos Barria)

El sistema fotográfico trasero estará compuesto por dos cámaras. La principal contará con un sensor de 48 megapíxeles, equivalente al utilizado en el iPhone 18 Pro, además de grabación de video en 4K y zoom óptico de dos aumentos.

El conjunto también tendrá una cámara ultra gran angular, aunque el dispositivo no contará con un teleobjetivo dedicado.

Para el desbloqueo, Apple sustituirá Face ID por Touch ID, mientras que la autonomía alcanzará hasta 24 horas con el teléfono plegado, de acuerdo con la información difundida por la compañía.

La carga rápida permitirá recuperar el 50 por ciento de la batería en 20 minutos.

Por ahora, los usuarios mexicanos que quieran adquirir el nuevo teléfono plegable de Apple deberán esperar hasta octubre, cuando comenzará la preventa y posteriormente la venta oficial del iPhone Duo en el país.

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