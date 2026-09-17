México

Flor Vigna y Belinda celebran juntas el Grito de Independencia en Valle de Bravo

La ex integrante de La Casa de los Famosos México mostró desde la plaza su noche en el Pueblo Mágico, entre el acto patrio, la pirotecnia, una foto con la cantante y la emoción de verla aparecer con sus icónicas alas de ángel

Flor Vigna en Valle de Bravo (Instagram)

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La bailarina e influencer argentina Flor Vigna compartió en sus redes sociales cómo vivió las fiestas patrias mexicanas en Valle de Bravo, donde coincidió con Belinda durante el concierto que la cantante ofreció como cierre de los festejos. La ex participante de La Casa de los Famosos México 2026 documentó su recorrido por el Pueblo Mágico luciendo una playera de la selección nacional, el momento del Grito junto a sus amistades y su emoción al ver a Belinda salir al escenario.

El Jardín Central de Valle de Bravo fue el epicentro de la celebración del 15 de septiembre. Según el programa difundido por la presidenta municipal, Michelle Núñez, la jornada comenzó desde el mediodía con talleres para niños y se extendió con una Misa de la Patria en la Parroquía San Francisco de Asís a las 18:30. El Grito de Independencia se realizó a las 22:00 horas, seguido de un espectáculo de pirotecnia a las 22:15.

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Belinda fue el acto de cierre de la noche. Su concierto, completamente gratuito y sin necesidad de boletos, comenzó a las 22:30 horas en el mismo Jardín Central.

Dos mujeres se abrazan en una calle de piedra por la noche, junto a una camioneta blanca y una señal de tránsito
Belinda fue el acto de cierre de la noche. Su concierto, completamente gratuito y sin necesidad de boletos, comenzó a las 22:30 horas en el mismo Jardín Central. (Flor Vigna/Instagram)

Cómo se vivió el Grito en Valle de Bravo

Mujer con sombrero negro en primer plano sobre un fondo de una plaza de noche con fuegos artificiales, gente y adornos patrios mexicanos.
El acceso al concierto de Belinda fue libre y abierto a todo público, sin necesidad de registro previo ni compra de entradas. Esa modalidad gratuita permitió que la plaza principal de Valle de Bravo recibiera tanto a habitantes del municipio como a visitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración combinó tradición cívica y espectáculo musical en un mismo escenario. Antes de la presentación de Belinda, el público disfrutó de otras actividades culturales, entre ellas un concierto de Pipo Rodríguez a las 20:30 horas, que sirvió de previa a la ceremonia oficial.

En sus videos, Flor Vigna mostró su recorrido por las calles del Pueblo Mágico horas antes del acto cívico. La argentina vistió una playera de la selección nacional mexicana, un gesto habitual entre quienes celebran las fiestas patrias en el país, y se registró dando el Grito junto a un grupo de amistades en medio del ambiente festivo de la plaza.

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El acceso al concierto de Belinda fue libre y abierto a todo público, sin necesidad de registro previo ni compra de entradas. Esa modalidad gratuita permitió que la plaza principal de Valle de Bravo recibiera tanto a habitantes del municipio como a visitantes, entre ellos Vigna, que se ubicó en primera fila para presenciar el show.

De acuerdo con lo compartido por la propia influencer, la salida de Belinda al escenario generó una reacción de emoción visible. En sus videos, Vigna registró el instante en que la cantante apareció con un vestuario que incluía alas de ángel, un elemento que la argentina destacó especialmente en su recorrido audiovisual de la noche.

Una mujer vestida con alas negras de plumas y gafas de sol canta ante un pedestal de micrófono decorado con flores
La cantante Belinda realiza una presentación sobre un escenario con alas negras en Valle de Bravo, México. (TikTok/Emanual Altamirano (Captura de pantalla))

El reencuentro con Belinda en el Jardín Central

La imagen quedó como uno de los registros centrales de la jornada que la argentina documentó en sus redes (Facebook/ Dra. Michelle Núñez)
La imagen quedó como uno de los registros centrales de la jornada que la argentina documentó en sus redes (Facebook/ Dra. Michelle Núñez)

En medio de ese contexto festivo, Flor Vigna compartió una fotografía junto a Belinda en el Pueblo Mágico.

La imagen quedó como uno de los registros centrales de la jornada que la argentina documentó en sus redes, sumada a los videos de su paso por las calles del municipio y su presencia frente al escenario durante el show.

El presente de Flor Vigna tras su salida de La Casa de los Famosos México

Antes de salir, Vigna se despidió de sus compañeros con una frase breve: “Gracias mi gente por todo, los amo, fue lindo mientras duró”. (Captura de pantalla ViX)
Antes de salir, Vigna se despidió de sus compañeros con una frase breve: “Gracias mi gente por todo, los amo, fue lindo mientras duró”. (Captura de pantalla ViX)

La presencia de Vigna en Valle de Bravo se da apenas días después de un capítulo mediático relevante en su carrera reciente. El 6 de septiembre, la argentina fue eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 tras un mano a mano con el influencer mexicano Ese Pérez, definido por el voto del público en una gala conducida por Galilea Montijo.

La votación reunió más de 14 millones de sufragios. Vigna quedó nominada junto a Pérez, Gema Garoa, Memo Schutz y Cynthia Klitbo, tras que Yahir fuera salvado por Masad en la instancia previa. Finalmente, el público decidió que la argentina abandonara la competencia, mientras que Pérez logró su regreso a la casa.

Antes de salir, Vigna se despidió de sus compañeros con una frase breve: “Gracias mi gente por todo, los amo, fue lindo mientras duró”. Sus compañeros lamentaron su salida cuando no regresó por el tradicional carrusel del programa.

Horas después de abandonar el reality, la artista brindó sus primeras declaraciones en una nota para el Programa Hoy. Todavía con la ropa que llevaba puesta al salir, admitió sentirse desorientada frente a las cámaras: “No entiendo nada, no entiendo nada”, repitió durante la entrevista, según registró Infobae.

Vigna relató que, tras dejar la casa, se dirigió directo a un hotel, no tocó su teléfono celular y todavía no había hablado ni con su madre ni con sus amigas. Contó además que la psicóloga del programa le recomendó retomar el contacto con las redes sociales de manera gradual.

La vida de Flor tras La Casa de los Famosos México 2026

flor vigna
La artista destacó que, tras convertirse en una de las últimas expulsadas del reality, encontró afuera a un público que la esperaba con entusiasmo. (Captura de pantalla)

Sobre su reencuentro con el mundo exterior después de 43 días de encierro, la argentina describió el acompañamiento de su entorno más cercano: “Estoy con mi mejor amiga, que me dijo: ‘Mirá, vamos a ir tranquilos, porque es un golpe fuerte’”. También relató, entre risas, cómo fue su primera comida tras la salida: “Me comí todo, me comí un sándwich enorme y todos los Kit Kat que nos regalaron”.

En una entrevista posterior con el medio AM, Vigna aseguró que México le dio una de las oportunidades más importantes de su carrera. La artista destacó que, tras convertirse en una de las últimas expulsadas del reality, encontró afuera a un público que la esperaba con entusiasmo.

Uno de los momentos que más disfrutó tras su salida fue el reencuentro con su mejor amiga, quien viajó desde Argentina para sorprenderla. Aunque la argentina mantiene compromisos laborales en su país de origen, adelantó que buscará la manera de combinar ambas agendas, ya que siente que comienza una nueva etapa en territorio mexicano.

La coincidencia con Belinda en Valle de Bravo, apenas una semana después de su salida del reality, se enmarca en ese proceso de reinserción pública que la propia Vigna describió en sus últimas declaraciones, mientras continúa compartiendo con sus seguidores su recorrido por distintos puntos de México tras el cierre de su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

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