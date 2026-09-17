En qué consiste el entrenamiento de Raúl Tayzon Flores, el hombre más fuerte del mundo

México tiene al hombre más fuerte del mundo. Raúl “Tayson” Flores, quien ganó el título mundial de peso muerto al cargar poco más de media tonelada, 511 kilogramos (Especial)

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Raúl “Tayzon” Flores mantuvo una rutina de hasta 7 horas de entrenamiento al día para competir en peso muerto, disciplina en la que levantó 511 kilogramos y fijó un récord mundial el pasado 5 de septiembre de 2026 durante el World Deadlift Championships, en Birmingham, Inglaterra.

El mexicano basó su preparación en sesiones prolongadas, descanso, alimentación y trabajo mental. “Llevamos 5 años ya dándole de lleno”, dijo Flores en entrevista con con CNN en Español. 6 mil calorías diarias y meses de entrenamiento, así es como Raúl Tayzon Flores se volvió el hombre más fuerte del mundo.

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Entrenó siete horas para cargar más de media tonelada

Flores explicó que realizó entrenamientos de 7 horas diarias. Su preparación no se limitó a levantar una barra desde el suelo. También trabajó piernas, espalda, cadera, abdomen, brazos y agarre para sostener el peso en cada intento.

Raúl “Tayzon” Flores mantuvo una rutina de hasta 7 horas de entrenamiento al día para competir en peso muerto, disciplina en la que levantó 511 kilogramos (Instagram | Raul Flores)

El peso muerto requirió que el atleta despegara la barra del piso y terminara de pie, con rodillas y cadera extendidas. En el caso de Tayzon, el levantamiento de 511 kilogramos superó por un kilo la marca de 510 que ostentaba el islandés Hafþór Júlíus Björnsson desde 2025.

La jornada de gimnasio se complementó con periodos de recuperación. Flores contó que descansaba entre 8 y 10 horas, un margen que también correspondió al tiempo que destinaba al sueño. Ese proceso permitió que su cuerpo se recuperara del desgaste muscular que provocaban las sesiones de fuerza.

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“Llevamos 5 años ya dándole de lleno. Entrenamientos de 7 horas diarias, descansos de hasta 8 o 10 horas. Trabajar muy bien la mente, meditar antes de entrenar y antes de dormir. Entre 8 y 10 horas (el tiempo que duerme). Seis mil calorías diarias. Proteínas y carbohidratos (la dieta). Gracias a dios ya se vive de esto. Para que la Federación te invite, tienes que tener un levantamiento de mínimo 1000 libras en peso muerto”

El atleta sostuvo que su preparación no se construyó sólo con peso y volumen muscular. “Trabajar muy bien la mente, meditar antes de entrenar y antes de dormir”, señaló a CNN en Español. La meditación formó parte de su rutina para llegar concentrado a cargas que superaban una tonelada en libras.

Su dieta incluyó 6,000 calorías diarias

La alimentación fue otro eje de su preparación. Flores consumió 6,000 calorías diarias. Su dieta se concentró en proteínas y carbohidratos para mantener masa corporal, energía y recuperación entre entrenamientos.

Raúl “Tayzon” Flores mantuvo una rutina de hasta 7 horas de entrenamiento al día para competir en peso muerto, disciplina en la que levantó 511 kilogramos (Instagram | Raul Flores)

Flores también afirmó que ya vive de esta disciplina. El entrenamiento, la alimentación y los descansos formaron parte de una preparación profesional que sostuvo durante el año y no sólo en los días previos a una competencia internacional.

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Para recibir una invitación de la Federación, el mexicano explicó que un atleta debía registrar un levantamiento mínimo de 1,000 libras en peso muerto. Esa cifra equivalió a unos 453.6 kilogramos y funcionó como referencia para competir en el alto nivel.

Raúl “Tayzon” Flores mantuvo una rutina de hasta 7 horas de entrenamiento al día para competir en peso muerto, disciplina en la que levantó 511 kilogramos (Instagram | Raul Flores)

El récord se consiguió con equipo de competencia

La marca de Flores se registró en la modalidad de peso muerto equipado, permitida en el circuito de strongman. Para el intento utilizó un traje de levantamiento, cinturón lumbar y correas de agarre.

Ese equipo ayudó a estabilizar el cuerpo y asegurar la sujeción de la barra, aunque no reemplazó el trabajo acumulado durante años. Flores atribuyó el resultado a cinco años de preparación enfocada, con sesiones extensas, descanso, dieta y concentración antes de levantar.

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