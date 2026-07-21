La telaraña de Tom Holland y Zendaya atrapa a los aficionados de Spider-Man en México

David Álvarez

Ciudad de México, 21 jul (EFE).- El actor británico Tom Holland y la actriz californiana Zendaya aterrizaron este lunes en la capital mexicana para presentar 'Spider-Man: Brand New Day', la nueva entrega del superhéroe de Marvel con la que la pareja volvió a tejer su química en la pantalla en esta producción que estrenará el próximo 29 de julio en salas internacionales.

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"Lo que hace a Spiderman tan especial es lo humano que es, puede ser tu padre, tu hermano, tu primo, tu mejor amigo, puede ser aquello que necesites. Creo que es su sencillez la que convierte al personaje en tan especial", afirmó Zendaya a EFE durante la alfombra roja del largometraje.

El dúo heroico apareció en la noria del parque de Chapultepec, conocida como 'Rueda de la Fortuna en México', con atuendos negros salpicados de telarañas y con broches en forma de pequeñas arañas.

Ambos estuvieron acompañados del director de la cinta, Destin Daniel Cretton, conocido por haber trabajado con Marvel para la película 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos' (2021).

"Estamos muy emocionados de estar aquí", confesaron los actores, a lo que la intérprete estadounidense de 29 años añadió: "Presentar esta película es uno de los momentos más reconfortantes de mi carrera".

En 'Spider-Man: Brand New Day', Peter Parker (Holland) tendrá la misión de recuperar a sus amigos y su amada MJ (Zendaya), tras los eventos de la anterior 'Spider-Man: No Way Home' (2021) y de protegerlos sin revelar que además de ser su viejo amigo, también se encuentra bajo la máscara del héroe arácnido.

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Mientras los más de un millar de asistentes al evento abierto aplaudían, el reparto de la recién estrenada 'La Odisea' de Christopher Nolan proyectaron un vídeo en el que descubrieron que hay un barrio llamado La Araña en la capital mexicana.

"Es increíble tener dos nacionalidades", bromeó Zendaya al escuchar el cántico popular de "hermana, ya eres mexicana", que también recibió el propio Holland.

Tras los vítores iniciales, Holland confesó que lo más difícil fue elegir un solo momento de los diez años que lleva dando vida a Spider-Man. Aún más complicado, dijo, fue señalar al compañero de reparto con el que más ha disfrutado y del que más ha aprendido durante el rodaje de las cuatro últimas películas del héroe nacido en el distrito neoyorquino de Queens.

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"Robert Downey Jr. ha sido un gran profesor y líder para todos los que hemos trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés). He aprendido mucho de Benedict Cumberbatch, de Mark Ruffalo, son buenos amigos míos", respondió sobre sus compañeros de reparto que han dado vida a Iron Man, Hulk o Doctor Strange en otras entregas.

Además, aseguró que lo que más disfruta de su trabajo es aprender de "titanes" como Mark Ruffalo o Robert Downey Jr., aunque destacó especialmente la oportunidad de participar en producciones de esta envergadura, cuyo presupuesto se estima en torno a los 200 millones de dólares.

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Con esta cinta, Holland quiso realizar una entrega con un personaje más maduro y cometer escenas de riesgo como saltar en caída libre de un rascacielos con un sistema de cámaras miniatura dentro del traje apuntando directamente al ojo y capturando 420 fotogramas por segundo.

"Para mí cada día es una nueva experiencia de la que aprender", confesó el británico de 30 años.

Por último, prometió a sus seguidores que, desde su debut en 2017 con 'Spider-Man: Homecoming', esta será la película "más fresca, más única y con más acción" de las que ha protagonizado como el trepamuros. EFE

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