Atacan a balazos dos sitios de taxis en Uruapan: investigan posible extorsión del crimen organizado

Los ataques contra las bases de las líneas Tierra y Libertad y Colibrí ocurrieron alrededor de las 5:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos sitios de taxis fueron atacados a balazos casi de manera simultánea durante la madrugada de este miércoles en Uruapan, Michoacán, sin que se reportaran personas heridas. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si las agresiones están relacionadas con posibles extorsiones o presiones del crimen organizado contra los trabajadores del volante.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, los ataques ocurrieron alrededor de las 5:00 horas. Los grupos armados dispararon contra dos inmuebles utilizados como bases de taxistas en distintos puntos del municipio.

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Uno de los sitios atacados pertenece a la línea de taxis “Tierra y Libertad”, ubicado en la colonia del mismo nombre. El segundo corresponde a la agrupación “Colibrí”, localizado en la colonia El Uval.

Las agresiones provocaron daños materiales en las fachadas de ambos inmuebles, pero no dejaron personas lesionadas, según los primeros reportes de las autoridades.

La Fiscalía abrió una investigación para determinar quiénes participaron en los ataques y cuál fue el motivo de las agresiones. Entre las principales líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que los hechos estén relacionados con extorsiones o amenazas de grupos delictivos contra integrantes del sector del transporte.

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Dos sitios de taxis fueron atacados a balazos durante la madrugada de este miércoles en Uruapan, Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos ataques casi simultáneos

La coincidencia en el horario de las agresiones es uno de los elementos que investiga la autoridad. Los disparos contra las dos bases ocurrieron prácticamente a la misma hora, alrededor de las 5:00 de la mañana.

Hasta el momento, la información proporcionada por la Fiscalía no establece públicamente qué grupo criminal estaría detrás de los ataques ni si existe una relación directa entre las dos agresiones.

Los hechos se registraron en un municipio donde autoridades han identificado la presencia y disputa de al menos seis organizaciones criminales.

Entre los grupos señalados se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el Cártel de Los Reyes y Pueblos Unidos.

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Las autoridades relacionan la actividad de estas organizaciones con delitos como producción y tráfico de drogas, narcomenudeo, secuestro y extorsión, además de disputas por actividades económicas en la región.

Los disparos provocaron daños materiales en las fachadas de los sitios de taxis, pero no dejaron personas heridas. (Wikipedia)

Uruapan también forma parte de una zona estratégica para la producción y comercialización de aguacate, actividad que ha sido objeto de presiones y cobros ilegales atribuidos a grupos criminales.

Alcaldesa exige justicia por Carlos Manzo

Los ataques contra los sitios de taxis ocurrieron apenas unas horas después de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, encabezara la ceremonia del Grito de Independencia en el municipio.

Durante el acto, la presidenta municipal aprovechó su intervención para exigir justicia por el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, así como por las víctimas de la delincuencia organizada.

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“Hoy estamos aquí porque callar nunca fue el plan de Carlos Manzo”, expresó la alcaldesa durante la ceremonia.

Quiroz García señaló que tampoco sería su intención guardar silencio y lanzó un llamado para exigir justicia por el exedil y por las personas afectadas por la violencia en el municipio.

“Esta noche hago un grito de justicia por Carlos y por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, afirmó.

Grecia Quiroz ofrece una declaración pública en Uruapan, Michoacán, respecto a las investigaciones de la Fiscalía General de la República. (@GreciaMich2027)

Las autoridades investigan los ataques registrados contra las dos bases de taxis para determinar si forman parte de una estrategia de extorsión al transporte público o si obedecen a otra disputa entre organizaciones criminales.

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La Fiscalía continúa con las indagatorias para establecer la identidad de los responsables y esclarecer el móvil de las agresiones. Por el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.