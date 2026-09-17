Abuelita va al baño y pareja le roba a su nieto recién nacido en Puebla

El bebé fue raptado por una pareja que le hizo plática a la abuela y tener confianza para robarle al bebé que fue recuperado posteriormente Foto: Facebook

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Policías municipales rescataron a un recién nacido que habría sido sustraído del Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, Puebla, durante la noche del martes 15 de septiembre, después de que una mujer se ganó la confianza de sus familiares y quedó a cargo del bebé mientras una de ellas acudía al sanitario. Dos personas, una mujer y un hombre, fueron detenidas y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se determinara su situación jurídica.

La alerta se activó alrededor de las 20:00 horas, cuando la madre del menor pidió ayuda al personal del nosocomio al volver del baño y no encontrar a la mujer que minutos antes sostenía a su hijo. La familia era originaria de Ajalpan y se encontraba en Tehuacán porque la madre había recibido atención de parto.

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El caso generó un operativo de búsqueda en calles de la ciudad, luego de que testigos señalaron que la mujer que llevaba al recién nacido abordó un taxi. También circularon fotografías del bebé en grupos de WhatsApp para solicitar información que ayudara a ubicarlo.

Adán Méndez García, director de Seguridad Pública Municipal, informó que agentes localizaron al menor en un inmueble y lo entregaron a su familia. Las personas detenidas fueron trasladadas primero a instalaciones de Seguridad Pública y después quedaron ante la autoridad ministerial.

El hospital donde la pareja fingió tener un familiar hospitalizado para platicar con la abuela y generar confianza para robarse al bebé Foto: Maps

La mujer habría convivido con la familia antes de llevarse al bebé

Personas que permanecían en el albergue municipal señalaron que la presunta responsable se presentó como usuaria del lugar porque esperaba a un paciente. Durante varias horas se acercó al padre y a la abuela del recién nacido, platicó con ellos y consiguió que confiaran en ella.

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Esa convivencia previa habría permitido que la familia recurriera a la mujer cuando necesitó que alguien cuidara al niño por unos momentos. La sustracción ocurrió mientras la persona que lo vigilaba se ausentó para ir al baño, de acuerdo con los testimonios recabados entre quienes estaban en el albergue.

Una versión del hecho indicó que fue la madre quien dejó al bebé bajo el cuidado de la mujer antes de acudir al sanitario, una vez que había sido dada de alta. Otra señaló que la abuela materna cuidaba temporalmente al menor mientras la familia esperaba el alta médica de la madre.

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La abuela se encontraba en el albergue municipal cuando fue notificada de la desaparición y se sumó a las labores de búsqueda. El menor había sido llevado del espacio destinado a familiares de pacientes del Hospital de la Mujer y Neonatología.

Un recién nacido yace acostado en una cuna con una prenda de manga larga y pañal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo llevó a la detención de una pareja

Patrullas municipales se dirigieron inicialmente a la junta auxiliar de San Nicolás Tetitzintla, donde ubicaron al recién nacido en un domicilio situado entre la calle 32 Poniente y Del Rosal. En ese sitio detuvieron a una pareja como presunta responsable de haberlo sacado del albergue.

Otra información ubicó la localización del bebé en una vivienda de la colonia Las Palmas, donde también fueron asegurados una mujer y un hombre. La autoridad ministerial debía establecer las circunstancias precisas de la sustracción y definir la responsabilidad de las personas detenidas.

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Méndez García explicó que el menor quedó bajo resguardo de las autoridades tras su localización, mientras la madre presentó la denuncia correspondiente. La Fiscalía General del Estado quedó encargada de integrar las diligencias del caso.

La familia afectada es originaria de la región de Ajalpan y prácticamente se preparaba para regresar a su comunidad de origen cuando ocurrió el hecho que causó alarma no solo entre los afectados sino en la ciudad ya que personas que se percataron de lo ocurrido solicitaron apoyo a través de las redes sociales.

El dispositivo de búsqueda y rastreo en diversos puntos de la ciudad para ubicar al menor logrando su localización en un inmueble ubicado en la calle 2 Poniente de la colonia Tepeyac.

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Durante la intervención, los efectivos policiales aseguraron a una pareja presuntamente involucrada en la sustracción del lactante. Los supuestos responsables del hecho fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que la autoridad ministerial determine su situación jurídica y deslinde las responsabilidades correspondientes.

El titular de Seguridad Pública Municipal reconoció el trabajo y la oportuna intervención de los policías locales, cuya reacción permitió la recuperación exitosa del infante quien fue entregado a sus familiares sano y salvo.