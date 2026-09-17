México

“Es olvidar quiénes somos”: Sheinbaum reprocha a Rojo de la Vega por no incluir a héroes ni heroínas en su arenga

La mandataria advierte que el acto “minimiza” la memoria histórica y afirma que la conmemoración del 15 de septiembre debe reconocer el origen popular del movimiento de 1810

Desde la conferencia matutina, la mandataria advierte que el acto “minimiza” la memoria histórica y afirma que la conmemoración del 15 de septiembre debe reconocer el origen popular del movimiento de 1810
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles a un cuestionamiento sobre la ausencia de héroes y heroínas de la independencia en la arenga que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, pronunció la noche del 15 de septiembre. Desde su conferencia matutina, la mandataria calificó el hecho como un acto que “minimiza” la memoria histórica del país y advirtió que “un pueblo sin memoria es un pueblo sin brújula”.

Una pregunta sobre el vestido que derivó en historia

La respuesta de Sheinbaum surgió luego de que una reportera le preguntara primero por el origen de su atuendo durante el Grito —bordados oaxaqueños que, dijo, provienen de regalos que le hacen artesanas en sus giras y que manda reciclar con una costurera de confianza— y, enseguida, por el caso de la alcaldesa panista-priista, que en su arenga de este año no mencionó a un solo héroe o heroína del movimiento independentista.

PUBLICIDAD

No es un asunto de protocolo, sino de identidad

Desde la conferencia matutina, la mandataria advierte que el acto “minimiza” la memoria histórica y afirma que la conmemoración del 15 de septiembre debe reconocer el origen popular del movimiento de 1810
Desde la conferencia matutina, la mandataria advierte que el acto “minimiza” la memoria histórica y afirma que la conmemoración del 15 de septiembre debe reconocer el origen popular del movimiento de 1810

Al abordar el tema, la presidenta fue enfática: el 15 de septiembre no es un asunto personal ni protocolario de estética, sino una fecha para reconocer el origen popular de la independencia de México. Sheinbaum sostuvo que existe una tendencia histórica, particularmente en el panismo y ahora también en el PRI, a minimizar a figuras como Miguel Hidalgo, a quien —recordó— se llegó a retratar en el sexenio de Felipe Calderón como un hombre sin visión y no como el iniciador del movimiento.

La mandataria también citó los Sentimientos de la Nación, el documento de José María Morelos que establece la obligación de celebrar cada 16 de septiembre y reconocer a Hidalgo y Allende, para subrayar que la conmemoración tiene un fundamento histórico y no discrecional.

PUBLICIDAD

Lo que sí dijo —y lo que no dijo— la alcaldesa

En el video de la arenga del 15 de septiembre, Alessandra Rojo de la Vega menciona a mujeres y a gobiernos que “combatimos las mafias”, en un contexto de proceso local 2026-2027 y su reelección confirmada

De acuerdo con el video de la arenga, Rojo de la Vega optó por un discurso centrado en:

  • “¡Vivan los padres y madres buscadoras!”
  • “¡Vivan las mujeres y niñas que luchan por vivir libres!”
  • “¡Vivan quienes defienden la libertad y la soberanía!”
  • “¡Vivan los gobiernos que combatimos las mafias!”
  • “¡Vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado!”

A diferencia de su primer Grito como alcaldesa en 2025 —cuando sí incluyó la frase “¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron justicia y libertad!”—, este año la edil omitió por completo cualquier mención a las figuras de la independencia, un cambio que no pasó inadvertido entre la prensa presente en Palacio Nacional.

Contexto: un mensaje leído en clave política

La arenga ocurre en medio del arranque del proceso electoral local 2026-2027, en el que Rojo de la Vega ya confirmó que buscará la reelección. Sus frases sobre “gobiernos sin alianzas con el crimen organizado” se suman a señalamientos previos de la alcaldesa contra Morena, a quien acusó en agosto de operar como “narcopartido”, en una línea discursiva que también han utilizado dirigencias nacionales del PAN y el PRI.

Para Sheinbaum, sin embargo, el fondo del debate trasciende la coyuntura electoral: reconocer a los héroes y heroínas, insistió, “es la Constitución de la nación”, el hilo que sostiene ideales como la libertad, la soberanía y la justicia social desde 1810 hasta la actualidad.

Temas Relacionados

Alessandra Rojo De La VegaClaudia SheinbaumÚltima HoraPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Manta de cielo, periódico o microfibra: el mejor material para limpiar vidrios sin dejar manchas ni pelusa

Tres materiales comunes en casa se usan para limpiar vidrios pero no todos dejan el mismo resultado ni cuestan igual

Manta de cielo, periódico o microfibra: el mejor material para limpiar vidrios sin dejar manchas ni pelusa

En qué consiste el entrenamiento de Raúl Tayzon Flores, el hombre más fuerte del mundo

El mexicano basó su preparación en sesiones prolongadas, descanso, alimentación y trabajo mental

En qué consiste el entrenamiento de Raúl Tayzon Flores, el hombre más fuerte del mundo

“Yo reciclo mi ropa”: Claudia Sheinbaum revela el secreto detrás de sus atuendos diarios

La presidenta explicó que recicla su ropa y que suele modificar algunas prendas para reutilizar en otras ocasiones

“Yo reciclo mi ropa”: Claudia Sheinbaum revela el secreto detrás de sus atuendos diarios

Atacan a balazos dos sitios de taxis en Uruapan: investigan posible extorsión del crimen organizado

Las agresiones ocurrieron casi de manera simultánea alrededor de las 5:00 horas de este miércoles; no hubo personas heridas, pero sí daños en las fachadas de ambos inmuebles

Atacan a balazos dos sitios de taxis en Uruapan: investigan posible extorsión del crimen organizado

Abuelita va al baño y pareja le roba a su nieto recién nacido en Puebla

La pareja fingió tener un familiar hospitalizado para platicar con la abuela y generar confianza para llevarse al bebé

Abuelita va al baño y pareja le roba a su nieto recién nacido en Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lo identificaron en redes: el hombre que salió de su negocio en Michoacán a quemar vivos a dos perros callejeros

Lo identificaron en redes: el hombre que salió de su negocio en Michoacán a quemar vivos a dos perros callejeros

Atacan a balazos dos sitios de taxis en Uruapan: investigan posible extorsión del crimen organizado

Reaprenden a exjefe policíaco que fue rescatado por sicarios atacando a agentes ministeriales en Oaxaca

Torpedo de práctica hallado en el mar de Ensenada fue lanzado desde el aire y sería de Estados Unidos

Sheinbaum responde a Trump tras pedir a México detener a funcionarios relacionados con el narco: “Me gustaría ver un reporte de lo que hace EEUU”

ENTRETENIMIENTO

Yecapixtla celebrará a su platillo más reprensentativo con la Feria de la Cecina 2026: cartelera de artistas, detalles y cómo llegar

Yecapixtla celebrará a su platillo más reprensentativo con la Feria de la Cecina 2026: cartelera de artistas, detalles y cómo llegar

Kunno confronta a Niurka y le exige no tocarlo después de conocer sus prácticas de santería en La Granja VIP 2

Frida Sofía recrea escena de Joker en las famosas escaleras del Bronx

Flor Vigna y Belinda celebran juntas el Grito de Independencia en Valle de Bravo

La petición inédita detrás de la corona de 1,300 rosas que Luis Miguel envió a Bellas Artes por Silvia Pinal

DEPORTES

El Grande Americano se gana el corazón de los fanáticos tras su inesperada visita a niños en el Hospital Infantil de México

El Grande Americano se gana el corazón de los fanáticos tras su inesperada visita a niños en el Hospital Infantil de México

Semana 2 NFL: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos EN VIVO desde México

¿Qué tan rápido fue Checo Pérez en Madrid? El dato que ilusiona a Cadillac previo al GP de Azerbaiyán 2026

Nicolás Castillo recuerda a Pumas con cariño y manda mensaje de apoyo por su mal paso en el Torneo de Apertura 2026

Selección Mexicana de Voleibol avanza al Preolímpico y sigue soñando con Los Ángeles 2028