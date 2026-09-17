“Es olvidar quiénes somos”: Sheinbaum reprocha a Rojo de la Vega por no incluir a héroes ni heroínas en su arenga

Desde la conferencia matutina, la mandataria advierte que el acto “minimiza” la memoria histórica y afirma que la conmemoración del 15 de septiembre debe reconocer el origen popular del movimiento de 1810

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles a un cuestionamiento sobre la ausencia de héroes y heroínas de la independencia en la arenga que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, pronunció la noche del 15 de septiembre. Desde su conferencia matutina, la mandataria calificó el hecho como un acto que “minimiza” la memoria histórica del país y advirtió que “un pueblo sin memoria es un pueblo sin brújula”.

Una pregunta sobre el vestido que derivó en historia

La respuesta de Sheinbaum surgió luego de que una reportera le preguntara primero por el origen de su atuendo durante el Grito —bordados oaxaqueños que, dijo, provienen de regalos que le hacen artesanas en sus giras y que manda reciclar con una costurera de confianza— y, enseguida, por el caso de la alcaldesa panista-priista, que en su arenga de este año no mencionó a un solo héroe o heroína del movimiento independentista.

PUBLICIDAD

No es un asunto de protocolo, sino de identidad

Desde la conferencia matutina, la mandataria advierte que el acto “minimiza” la memoria histórica y afirma que la conmemoración del 15 de septiembre debe reconocer el origen popular del movimiento de 1810

Al abordar el tema, la presidenta fue enfática: el 15 de septiembre no es un asunto personal ni protocolario de estética, sino una fecha para reconocer el origen popular de la independencia de México. Sheinbaum sostuvo que existe una tendencia histórica, particularmente en el panismo y ahora también en el PRI, a minimizar a figuras como Miguel Hidalgo, a quien —recordó— se llegó a retratar en el sexenio de Felipe Calderón como un hombre sin visión y no como el iniciador del movimiento.

La mandataria también citó los Sentimientos de la Nación, el documento de José María Morelos que establece la obligación de celebrar cada 16 de septiembre y reconocer a Hidalgo y Allende, para subrayar que la conmemoración tiene un fundamento histórico y no discrecional.

PUBLICIDAD

Lo que sí dijo —y lo que no dijo— la alcaldesa

En el video de la arenga del 15 de septiembre, Alessandra Rojo de la Vega menciona a mujeres y a gobiernos que “combatimos las mafias”, en un contexto de proceso local 2026-2027 y su reelección confirmada

De acuerdo con el video de la arenga, Rojo de la Vega optó por un discurso centrado en:

“¡Vivan los padres y madres buscadoras!”

“¡Vivan las mujeres y niñas que luchan por vivir libres!”

“¡Vivan quienes defienden la libertad y la soberanía!”

“¡Vivan los gobiernos que combatimos las mafias!”

“¡Vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado!”

A diferencia de su primer Grito como alcaldesa en 2025 —cuando sí incluyó la frase “¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron justicia y libertad!”—, este año la edil omitió por completo cualquier mención a las figuras de la independencia, un cambio que no pasó inadvertido entre la prensa presente en Palacio Nacional.

Contexto: un mensaje leído en clave política

La arenga ocurre en medio del arranque del proceso electoral local 2026-2027, en el que Rojo de la Vega ya confirmó que buscará la reelección. Sus frases sobre “gobiernos sin alianzas con el crimen organizado” se suman a señalamientos previos de la alcaldesa contra Morena, a quien acusó en agosto de operar como “narcopartido”, en una línea discursiva que también han utilizado dirigencias nacionales del PAN y el PRI.

PUBLICIDAD

Para Sheinbaum, sin embargo, el fondo del debate trasciende la coyuntura electoral: reconocer a los héroes y heroínas, insistió, “es la Constitución de la nación”, el hilo que sostiene ideales como la libertad, la soberanía y la justicia social desde 1810 hasta la actualidad.