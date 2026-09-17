Frida Sofía recrea escena de Joker en las famosas escaleras del Bronx

Frida Sofía realiza una rutina de baile en unas escaleras urbanas al aire libre, recreando una escena cinematográfica de la película Joker. Durante la grabación, viste un abrigo rosado de peluche con estampado, un top y pantalón corto negros, además de lucir el cabello teñido de tono morado.

Guardar

Frida Sofía recreó una escena de Joker en las escaleras del Bronx, Nueva York, donde Joaquin Phoenix filmó una de las secuencias más reconocidas de la película.

La hija de Alejandra Guzmán realizó una rutina de baile en el sitio, con un abrigo rosa de peluche, top negro, short del mismo color y el cabello teñido de morado.

PUBLICIDAD

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron tanto la elección del lugar como el cambio de look.

La grabación se sumó a las publicaciones que han convertido esas escaleras de Nueva York en un punto visitado por turistas y seguidores de la película. Desde el estreno de Joker, el sitio recibe a personas que buscan tomarse fotografías o grabar videos inspirados en la secuencia.

Frida Sofía bailó con abrigo rosa y cabello morado

Frida Sofía apareció con un abrigo rosa de peluche con estampado sobre un top negro. Completó el atuendo con un pantalón corto negro y botas altas, piezas que contrastaron con el escenario gris de las escaleras urbanas.

PUBLICIDAD

El cabello morado fue otro de los elementos que llamó la atención en las imágenes. Algunos de los comentarios se centraron en el tono que eligió para su melena, mientras otros resaltaron que el conjunto le quedó bien para el video.

(Instagram/Archivo)

La artista realizó movimientos de baile sobre los escalones y aprovechó la inclinación del sitio para construir la referencia visual. El video no reprodujo el vestuario del personaje ni buscó una copia exacta de la escena de la película.

Frida Sofía llevó la recreación hacia una estética propia. El abrigo rosa y el cabello morado marcaron distancia frente al traje rojo, el maquillaje y la apariencia que Joaquin Phoenix mostró en Joker.

PUBLICIDAD

La elección del sitio fue el elemento que dejó clara la referencia. Los escalones son reconocidos por aparecer en la cinta de 2019 y por haber dado origen a miles de fotografías, videos y retos en redes sociales.

La escena original convirtió un tramo residencial del Bronx en una parada frecuente para visitantes. Frida Sofía se sumó a esa tendencia con un video centrado en el baile y en el cambio de imagen que mostró durante su visita.

La publicación también dejó ver un momento de soltura frente a la cámara. La cantante descendió por las escaleras mientras bailaba y miraba hacia el lente, sin incluir diálogo ni referencias adicionales sobre el rodaje de la película.

PUBLICIDAD

El uso de una locación reconocible permitió que los seguidores asociaran las imágenes con Joker desde los primeros segundos. Las respuestas en redes mostraron que varios identificaron el homenaje sin necesidad de una explicación extensa.

Mientras Joaquin Phoenix le daba consejos de actuación a Lady Gaga, ella hacía lo propio con las escenas musicales (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Los seguidores identificaron a Joker y el cambio de look

Los comentarios que aparecieron en la publicación se concentraron en dos temas: la referencia a Joker y el aspecto de Frida Sofía. “Joker”, “obviamente Joker” y “amo” fueron algunas de las reacciones que recibió el video.

También hubo mensajes en los que los usuarios destacaron el resultado de la recreación. “Te quedó súper” y “wow, qué bonita te ves” fueron parte de las respuestas que se acumularon bajo la grabación.

PUBLICIDAD

El cabello morado fue uno de los detalles más mencionados. Un comentario señaló que le gustaba el color de su pelo, mientras otras personas utilizaron emojis de corazones, fuego y aplausos para reaccionar a la publicación.

Varios mensajes evitaron extenderse sobre la película y se limitaron a identificar la locación. El sitio bastó para que los seguidores relacionaran el baile con la escena que Joaquin Phoenix realizó como el Guasón.

La reacción del público se dio en tono de apoyo. Los comentarios resaltaron que Frida Sofía se veía bien y que la referencia cinematográfica funcionó con el vestuario que eligió para grabar el contenido.

PUBLICIDAD

09-01-2020 Joaquin Phoenix en Joker CULTURA WARNER BROS

El video también recibió mensajes de personas que reconocieron el atuendo sin mencionar la película. El abrigo rosa, el top negro y el short hicieron que el cambio de imagen se convirtiera en otro punto de atención.

Las respuestas mostraron que la publicación conectó con quienes siguen las referencias de cine en redes sociales. La escena se mantuvo reconocible, aunque Frida Sofía optó por un look alejado de la caracterización que aparece en pantalla.

Las escaleras del Bronx quedaron ligadas a la película desde 2019

Las escaleras donde Frida Sofía realizó el baile se ubican entre las avenidas Shakespeare y Anderson, en West 167th Street, dentro del Bronx, en Nueva York. El punto también ha sido identificado con la dirección 1165 Shakespeare Ave.

PUBLICIDAD

El sitio apareció en Joker, película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix. Después de su estreno en 2019, el lugar comenzó a recibir a visitantes que acudían para tomarse fotografías y grabar videos.

Un reporte de Infobae explicó que las escaleras se convirtieron en un punto de reunión para turistas que buscaban recrear el baile de Phoenix. La nota señaló que el hashtag #JokerStairs creció entre publicaciones de usuarios de distintas partes del mundo.

El flujo de visitantes modificó la rutina de quienes viven cerca de la zona. De acuerdo con el mismo reporte, vecinos del Bronx expresaron molestias por la llegada constante de personas que acudían a grabar contenido o posar en los escalones.

PUBLICIDAD

Alexandria Ocasio-Cortez, quien creció en el barrio, habló entonces sobre el cambio que provocó la popularidad de la locación. La política estadounidense recordó que, durante su infancia, las personas evitaban las escaleras o procuraban transitarlas acompañadas.

La legisladora también cuestionó que el vecindario fuera tratado como una oportunidad para fotografías. La llegada de visitantes se mantuvo como parte de la conversación alrededor del sitio, que pasó de ser una escalera residencial a una referencia del cine contemporáneo.

30/12/2019 Joaquin Phoenix como Joker CULTURA WARNER BROS.

Las publicaciones en ese punto incluyen disfraces, fotografías, coreografías y videos. Algunos visitantes replican el vestuario de la película, mientras otros, como Frida Sofía, utilizan la locación para crear una versión con ropa y estilo propios.

La grabación de la cantante retomó esa tradición digital. Su video se sumó a la lista de personas que visitaron las escaleras del Bronx para bailar, posar o dejar una referencia visual a Joker, sin revelar detalles de la trama de la película.