Kunno confronta a Niurka y le exige no tocarlo después de conocer sus prácticas de santería en La Granja VIP 2

La Granja VIP 2 - (X)

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Las nominaciones de La Granja VIP 2 dejaron un nuevo capítulo de tensión alrededor de Niurka, luego de que Manelyk González, Kunno utilizaran sus posicionamientos para reclamarle distintas actitudes dentro del reality. Entre acusaciones, reclamos personales y una petición directa de distancia, el enfrentamiento volvió a poner a la participante en el centro de la polémica.

Mane fue contundente al dirigirse a Niurka y aseguró que dentro de la granja ha descubierto comportamientos que no esperaba de ella. “Te la has pasado hablando con la mayoría de los granjeros pestes de mí, mal de mí, sandez y media. Yo no lo he hecho”, afirmó, antes de reprocharle también su participación en las actividades y las juntas del tótem.

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El momento subió de tono cuando Mane remató su posicionamiento con una frase especialmente provocadora: “Pero ahorita ya tienes a tu tonta y retonto que van a estar atrás de ti. Eh, ya, chica, supérame”. Niurka tuvo derecho de réplica, pero su respuesta fue breve: “No tengo nada que decir”.

Mane acusa a Niurka de guardar “odio y rencor”

Niurka amenaza con golpear a Manelyk tras confrontación sobre si la vedette cubana “paga” por tener novios (RS)

Durante su intervención, Mane aseguró que llegó al programa pensando que ya nada podía sorprenderla de Niurka, pero sostuvo que la convivencia cambió esa percepción. “Niurka, tienes tanto odio y rencor del pasado en tu corazón. Estás amargada, chica, pero mucho”, expresó frente a sus compañeros.

La participante también señaló que, pese a sus diferencias, ella misma había defendido la permanencia de Niurka. “Incluso a muchos que se llevan contigo les he dicho: ‘Yo no quiero que Niurka se vaya’”, relató Mane, marcando una diferencia entre sus propios comentarios y los que atribuyó a su rival.

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Otro de sus reclamos estuvo relacionado con la dinámica cotidiana del reality. Mane afirmó que Niurka “no haces las actividades, no dejas que terminemos las actividades” y cuestionó que tampoco asistiera a las juntas del tótem mientras, según su versión, manifestaba que quería abandonar el juego.

Kunno pone un límite y exige que Niurka no lo toque

Kunno tachó de fraude la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026. (IG: papikunno)

Kunno también tuvo un posicionamiento directo contra Niurka. Su intervención comenzó con una descripción sarcástica: “ya vimos al alma en pena caminando por los pasillos arrastrando los pies”, además de mencionar que había visto a la participante haciendo maletas y llorando porque quería irse del juego.

Sin embargo, el reclamo central fue otro. Kunno afirmó que Niurka lo había tocado y abrazado sin su consentimiento en dos ocasiones. “Si te quedas, no me vuelvas a tocar por el bien de mi integridad, por el bien de mi público y de mi familia”, manifestó.

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El influencer fue todavía más directo al establecer su postura: “Te prohíbo que me vuelvas a tocar, que me des un beso de Judas y que además me quieras hacer creer que de verdad estás de mi lado”. Después dejó clara su posición sobre la relación entre ambos: “No puedo tener una amistad contigo, ¿de acuerdo?”.

Niurka responde con silencio ante los ataques

Niurka - (X)

Tras escuchar a Kunno, Niurka volvió a recibir la oportunidad de responder. Su reacción fue exactamente la misma que ante Mane: “No tengo nada que decir”. La falta de réplica verbal dejó los posicionamientos de sus compañeros como el centro de la escena.

Kunno incluso reaccionó con sorpresa ante el silencio y preguntó: “¿Nada? ¿Ni el bailecito, algo?”. La conducción intervino entonces para pedir que ambos regresaran a sus lugares y continuar con el proceso de la noche.

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Así, las nominaciones de La Granja VIP 2 dejaron dos confrontaciones marcadas por reclamos personales, acusaciones y límites expresados públicamente. Mientras Mane pidió a Niurka que “supérame”, Kunno estableció una prohibición explícita sobre el contacto físico. Niurka, en ambos casos, decidió cerrar el intercambio con la misma frase: “No tengo nada que decir”.