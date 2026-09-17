¿Qué tan rápido fue Checo Pérez en Madrid? El dato que ilusiona a Cadillac previo al GP de Azerbaiyán 2026

(REUTERS/Andrew Boyers)

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El ritmo de Cadillac durante el Gran Premio de España 2026 dejó sensaciones positivas pese a que el equipo volvió a quedarse sin puntos. Sergio “Checo” Pérez llegó a rodar cerca de Alexander Albon durante buena parte de la carrera, aunque una fuga de agua obligó al mexicano a abandonar cuando marchaba en la decimoséptima posición.

Checo explicó a la prensa que el rendimiento mostrado en el nuevo circuito de Madring estuvo relacionado, en parte, con las características de la pista. El piloto de Cadillac destacó especialmente la comparación con Albon, a quien siguió de cerca prácticamente durante toda la competencia.

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“Mantuve prácticamente el mismo ritmo que Albon durante toda la carrera. Estaba a uno o dos segundos de distancia hasta que tuvimos el problema”, señaló Pérez.

El mexicano comenzó la carrera desde la posición 18 y aprovechó los primeros movimientos para avanzar hasta el puesto 16, por delante de Yuki Tsunoda y Carlos Sainz. Sin embargo, fue durante la segunda tanda cuando encontró una diferencia favorable respecto al piloto de Williams.

“De hecho, creo que fuimos más rápidos que Albon en la segunda tanda, así que estoy muy contento con eso”, afirmó.

Checo Pérez terminó con mejor ritmo que Albon en la segunda tanda

(EFE/ Sergio Pérez)

La comparación entre ambos pilotos resulta especialmente relevante porque Pérez y Albon utilizaron la misma estrategia. Los dos comenzaron con neumáticos medios y pasaron al compuesto duro durante el coche de seguridad virtual.

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Durante la primera tanda, el mexicano registró un ritmo promedio 0.403 segundos más lento por vuelta que Albon. La situación cambió con los neumáticos duros, donde Pérez fue 0.351 segundos más rápido antes de comenzar a perder tiempo por el problema técnico y las banderas azules.

Los datos corresponden a muestras reducidas: 11 vueltas representativas en el primer stint y ocho en el segundo.

Pérez consideró que el ritmo mostrado durante el fin de semana fue uno de los aspectos más positivos para Cadillac.

“Eso es lo más positivo del fin de semana: estuvimos con ellos desde la primera vuelta hasta el final”, comentó el mexicano.

Valtteri Bottas señaló problemas de desgaste y fiabilidad

(REUTERS/Jakub Porzycki)

La situación fue distinta para Valtteri Bottas, quien permaneció en la parte trasera del grupo durante la carrera. El finlandés también señaló problemas relacionados con el desgaste y la temperatura de los frenos.

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“El coche aún no es lo bastante robusto y tenemos que hacerlo mucho más rápido. Y el desgaste de hoy pone de manifiesto lo mucho que nos falta”, explicó Bottas.

El piloto de Cadillac también reconoció que durante la carrera tuvo que levantar el pie del acelerador en diferentes momentos para controlar la temperatura de los frenos.

Bottas matizó además la comparación entre Checo y Albon. De acuerdo con el finlandés, Cadillac puede mantenerse cerca al comienzo de las carreras, pero el desgaste termina afectando su rendimiento.

De cara a la siguiente carrera en Bakú, Bottas consideró que el trazado podría permitirles competir más cerca de sus rivales debido a que cuenta principalmente con curvas de velocidad lenta y media, mientras que las de alta velocidad se toman a fondo.

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Hasta ahora, los mejores resultados de Cadillac han sido el 18.º lugar en clasificación y el 14.º puesto en carrera. El equipo buscará mejorar esas posiciones en Azerbaiyán.