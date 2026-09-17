“Yo reciclo mi ropa”: Claudia Sheinbaum destapa el secreto detrás de sus atuendos diarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó cómo recicla su ropa con textiles y prendas que muchas veces le regalan en sus giras, con el objetivo de no gasta innecesariamente en ropa para cada día, como muchas críticas han apuntado.

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, defendió el uso de prendas recicladas y explicó que su elección busca valorar el trabajo de las artesanas y los artesanos, además de evitar gastos elevados en ropa nueva para cada aparición pública. Esto durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este 17 de septiembre.

La mandataria señaló que buena parte de su vestuario tiene un origen artesanal y una historia vinculada con tradiciones que, según remarcó, se transmiten desde hace mucho tiempo.

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Sheinbaum explicó que reutiliza pantalones y otras prendas en distintas ocasiones. Para renovar su aspecto, recurre a modificaciones realizadas por costureras y costureros, en vez de adquirir ropa de grandes firmas.

“Yo reciclo mi ropa”, dijo al referirse a las preguntas sobre los conjuntos que utiliza cada día. También contó que Thelma, una compañera de trabajo, la ayuda a contactar a quienes realizan los arreglos.

La funcionaria aclaró que esos servicios son remunerados. “Bueno, que les pagamos, obviamente, pero no son las grandes firmas”, afirmó.

Parte de las piezas que usa son regalos de personas que se las entregan. Esas prendas pueden pasar por ajustes o transformaciones para que tengan un segundo uso.

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Sheinbaum sostuvo que reciclar ropa evita desembolsos excesivos destinados a mostrar un atuendo diferente en cada jornada. Su explicación combinó una decisión de consumo con el respaldo a la producción textil artesanal mexicana, a la que vinculó con saberes y tradiciones de larga trayectoria.

“No hay nada más hermoso que esto”, expresó sobre las creaciones de artesanas y artesanos mexicanos. Para ella, el valor de esas prendas excede la apariencia.

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