México

Asociación de jueces comparte documental contra la Reforma del Poder Judicial a un año de su implementación

El material titulado “Cuando perdimos el juicio” presenta una reconstrucción de episodios ligados al decreto de 2024

El documental “Cuando perdimos el juicio” reúne testimonios sobre las movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación tras la Reforma Judicial en México. REUTERS/Paola García
El documental “Cuando perdimos el juicio” reúne testimonios sobre las movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación tras la Reforma Judicial en México. REUTERS/Paola García
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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) compartió este 17 de septiembre de 2026 el documental Cuando perdimos el juicio: crónica de la Reforma Judicial en México, a dos años de la firma del decreto de la Reforma del Poder Judicial y a un año de su implementación.

Señaló la JUFED que el material reconstruye los hechos que, según la organización, fracturaron la división de poderes y afectaron la independencia judicial.

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El documental reúne testimonios sobre las movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, las irregularidades legislativas durante la aprobación de la reforma y el debilitamiento de la meritocracia en la impartición de justicia. También aborda las tensiones políticas, la resistencia de juzgadoras y juzgadores de carrera y las advertencias de organismos internacionales.

La producción fue impulsada por Juicio Justo, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y el Rule of Law Lab / NYU Law, bajo la dirección de Amir Galván. La JUFED informó que el documental puede consultarse en el sitio oficial https://www.cuandoperdimoseljuicio.org/ y en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=t5JdcseFCVg&feature=youtu.be.

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Suprema Corte enfrenta un déficit de 130 millones de pesos mientras busca abatir el rezago

(Infobae México)

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirma que el filtro más estricto para admitir expedientes ha reducido cerca de 30% los asuntos que llegan al Máximo Tribunal, una medida con la que busca abatir el rezago mientras enfrenta un déficit de 130 millones de pesos, el debate por el seguro médico de trabajadores y una resolución pendiente sobre prisión preventiva oficiosa antes de que termine 2026.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fijó ese plazo para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Aguilar se comprometió a resolver el asunto este año, aunque no adelantó cuál será el sentido de la determinación de la SCJN.

En entrevista con Infobae México, el ministro presidente evaluó como positivo su primer año de gestión y señaló que aún le resta un año al frente de la institución. Por ello, consideró que “no es el momento” de discutir una eventual alternancia en la presidencia.

Corte admite menos casos para reducir el rezago

(Infobae)

La Secretaría General de Acuerdos revisa ahora de manera exhaustiva cada asunto antes de admitirlo. Los expedientes que no puedan fijar un criterio útil para el sistema jurídico nacional dejan de llegar al pleno.

Aguilar sostuvo que el propósito es impedir que los mecanismos judiciales se utilicen “para retrasar la solución de los conflictos”. También aseguró que antes algunos asuntos eran admitidos “solo para guardarlos en el cajón”, una práctica que, dijo, ya no ocurre.

“Para abatir rezago necesitamos sacar más asuntos que los que ingresan, afirmó. El ministro presidente indicó que la salida de expedientes ya comienza a superar la entrada de nuevos casos.

El tiempo para que un expediente llegue a la mesa de los ministros pasó de tres meses a entre 15 y 20 días. Aun con esa reducción, mencionó un engrose —el ajuste final de una sentencia— que permaneció dos años sin concluirse y un caso que acumula cuatro años de rezago.

Entre las modificaciones atribuidas a su administración está un sistema informático que distribuye los asuntos de manera aleatoria. La Suprema Corte también permite dar seguimiento a los expedientes mediante códigos QR desde cualquier punto del país.

La digitalización será progresiva y conservará apoyo para las personas que no tienen acceso a internet, de acuerdo con Aguilar.

El seguro de 288 trabajadores depende del presupuesto disponible

La restitución del seguro de gastos médicos mayores para trabajadores de la Corte depende de la suficiencia presupuestaria y no incluye a los ministros. (Infobae)
La restitución del seguro de gastos médicos mayores para trabajadores de la Corte depende de la suficiencia presupuestaria y no incluye a los ministros. (Infobae)

La restitución del seguro de gastos médicos mayores para 288 trabajadores de la SCJN no está decidida y solo procederá si existe suficiencia presupuestaria, explicó Aguilar. La institución enfrenta un déficit de 130 millones de pesos y la medida no incluye a los ministros.

El tema cobró atención pública luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo abordó. El ministro presidente sostuvo que se difundió información parcial sobre el posible regreso de la prestación.

Aguilar también respondió a los señalamientos por las camionetas adquiridas al inicio de su gestión. Defendió que eran vehículos de gama baja, comprados tras dictámenes técnicos debido al mal estado de las unidades anteriores.

Las camionetas ya fueron reasignadas a jueces y magistrados que las requieren en mayor medida, señaló.

Aguilar anuncia foros públicos ante reuniones con empresarios

Aguilar busca transparentar reuniones con empresarios tras cuestionamientos por la foto de Lenia Batres con Carlos Slim y negó incidencia en decisiones del Pleno. Crédito: X/ @LeniaBatres
Aguilar busca transparentar reuniones con empresarios tras cuestionamientos por la foto de Lenia Batres con Carlos Slim y negó incidencia en decisiones del Pleno. Crédito: X/ @LeniaBatres

La fotografía de la ministra Lenia Batres con el empresario Carlos Slim abrió cuestionamientos sobre un posible cabildeo empresarial dentro de la Corte. Aguilar defendió que el tribunal mantenga una política de puertas abiertas con sindicatos, empresarios, banqueros y periodistas.

El presidente de la SCJN anunció foros públicos desde septiembre para transparentar el diálogo con esos sectores. “No puedo decir que hay un sector que incide en las decisiones del Pleno, declaró, al sostener que los ministros se guían por “la Constitución, la sensibilidad y el sentido de justicia.

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