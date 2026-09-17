Patricia Reyes Spíndola está de luto, la actriz anuncia la muerte de su hermana Marta Núñez

Marta Nuñéz Reyes Spíndola falleció este 17 de septiembre. (Captura de pantalla )

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La comunidad artística de México lamenta la muerte de la gestora teatral Marta Núñez, hermana de la actriz Patricia Reyes Spíndola, ocurrida este 17 de septiembre de 2026.

Marta Núñez Reyes Spíndola fue cofundadora de la escuela de formación actoral MM Studio e integrante de una reconocida dinastía vinculada a las artes escénicas en el país.

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La familia optó por mantener en reserva las causas específicas del deceso de la directiva cultural.

A través de un comunicado institucional difundido en redes sociales, la academia MM Studio despidió a la gestora teatral y precisó la estructura directiva de la institución.

El documento oficial confirmó que Marta Núñez Reyes Spíndola fungió como fundadora y directora del espacio, al tiempo que ratificó a Luis Moragues como director del plantel e hijo de la fallecida.

“Con profundo dolor, la familia de MMStudio despide a Marta Núñez Reyes Spíndola, fundadora y directora, cuya entrega, pasión y amor fueron parte esencial de la construcción de nuestra historia”, publicó el centro artístico.

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La institución académica añadió que la pérdida representa un momento sensible para la comunidad de alumnos, docentes y egresados que colaboraron con la administración.

“Hoy despedimos a una mujer fundamental para esta familia, pero todo lo que sembró permanece con nosotros”, señaló el instituto en su mensaje.

A través de un comunicado institucional difundido en redes sociales, la academia MM Studio despidió a Marta Núñez. (FB: MMstudioMx)

Patricia Reyes Spíndola dedicó un mensaje de despedida a su hermana

La actriz Patricia Reyes Spíndola publicó una serie de fotografías familiares en su cuenta de Instagram para rendir homenaje a la promotora teatral.

La intérprete evocó la relación personal y profesional que mantuvo con la cofundadora del centro educativo.

“Marta querida: mi ‘sister’, como solíamos llamarnos entre nosotras. Hoy decidiste partir y volar alto, hasta el Cielo, junto a nuestra ‘mamita querida’ y a Mike, tu amor eterno”, redactó la artista.

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La actriz calificó la jornada como un día de duelo para la familia Reyes Spíndola y sus colaboradores cercanos.

Patricia Reyes Spíndola dedicó un mensaje de despedida a su hermana en redes sociales. (IG: patriciareyesspindola)

Figuras del espectáculo mexicano enviaron mensajes de respaldo a la familia

Integrantes de la industria de la televisión y el teatro en México expresaron condolencias tras la confirmación de la noticia por parte de la familia.

La actriz Chantal Andere dedicó un mensaje de solidaridad a la directora de la academia tras enterarse de la partida de la promotora.

“Lo siento mucho, te abrazo con mucho cariño Pat. Descansa en paz Marta”, escribió la intérprete en las publicaciones oficiales difundidas en internet.

Actrices de televisión como Laura Zapata, Aylín Mújica, Vanessa Bauche y Anette Cuburu sumaron pronunciamientos públicos para respaldar a la familia en el periodo de duelo.

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Egresados del centro docente también expresaron mensajes de agradecimiento por el acompañamiento que Marta Núñez brindó durante su etapa de formación en las aulas de la Ciudad de México.

Los servicios funerarios para despedir a la directiva se desarrollarán de forma privada con la presencia de familiares y colaboradores cercanos del ámbito cultural.

Integrantes de la industria de la televisión y el teatro en México expresaron condolencias tras la confirmación de la noticia. (Captura de pantalla )

Patricia Reyes Spíndola mantiene la dirección general del centro formativo

La academia de actuación MM Studio continuará sus actividades docentes bajo la dirección general de Patricia Reyes Spíndola.

La actriz mexicana acumula más de cuatro décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, trayecto en el cual obtuvo reconocimientos de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

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Reyes Spíndola protagonizó la película Los motivos de Luz en 1985 bajo la dirección de Felipe Cazals, interpretación que le valió el premio Ariel a mejor actriz.

A lo largo de su carrera participó en largometrajes dirigidos por cineastas como Arturo Ripstein y Jorge Fons, además de dirigir proyectos dramáticos en televisión nacional.

La labor pedagógica desarrollada junto a Marta Núñez permitió consolidar un plan de estudios enfocado en la preparación técnica de actores para la industria audiovisual en México.

MM Studio continuará sus actividades docentes bajo la dirección general de Patricia Reyes Spíndola. (FB: MMstudioMx)

MM Studio impulsó obras teatrales entre 1997 y 2000

La iniciativa pedagógica de las hermanas Reyes Spíndola motivó la creación de una compañía teatral enfocada en la práctica profesional de los estudiantes.

Entre 1997 y 2000 la institución llevó a escena montajes clásicos para complementar la instrucción de los alumnos.

La iniciativa pedagógica de las hermanas Reyes Spíndola motivó la creación de una compañía teatral enfocada en la práctica profesional de los estudiantes. (FB: MMstudioMx)

Entre las producciones puestas en escena por la escuela figuraron adaptaciones de Don Juan Tenorio, Peter Pan, Pulgarcita y El Principito.

La gestión administrativa de Marta Núñez garantizó la operatividad de los talleres en la Ciudad de México, donde el centro continúa sus labores bajo la dirección de Luis Moragues y la dirección general de Patricia Reyes Spíndola.

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