México

El PT pone a temblar la alianza y no acompañará a Morena en los próximos destapes de “corcholatas” para 2027

Benjamín Robles, integrante de la Coordinadora Nacional del PT, informó que la decisión ya fue informada formalmente a la mesa de negociación de la coalición

El PT no acompañó la designación de Verónica Díaz como coordinadora de la transformación en Zacatecas. Crédito: Galo Cañas
El PT no acompañó la designación de Verónica Díaz como coordinadora de la transformación en Zacatecas. Crédito: Galo Cañas
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Este jueves, el Partido del Trabajo (PT) confirmó que no asistirá a los próximos eventos organizados por Morena, en los que revelará el nombre de sus próximos coordinadores estatales en defensa de la transformación, es decir, eventuales candidatos a gobernador o gobernadora.

De acuerdo con Benjamín Robles, integrante de la Coordinadora Nacional del PT, la decisión fue tomada porque la dirigencia petista se encuentra en un proceso de debate interno sobre el rumbo del bloque oficialista y el reparto de candidaturas regionales.

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PT no acompañará a Morena en los próximos destapes para “corcholatas” en 2027

En entrevista para un medio de circulación nacional, Robles también reveló que la decisión ya fue notificada formalmente a la mesa de negociación de la coalición para abstenerse de acudir a los actos que encabezan la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, mientras concluye la definición de sus propios procesos partidistas.

“Nosotros informamos en la mesa nacional que dado lo que estábamos percibiendo, no acompañaríamos los anuncios que se han venido dando y vamos a esperar hasta que se termine”, comentó Robles, al hacer referencia a las ausencias de su partido en las presentaciones.

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Mantiene compromiso sólido con el proyecto de la 4T

Pese a lo dicho con anterioridad, el dirigente petista destacó que aún mantienen un compromiso sólido con el proyecto de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, según Robles, ese movimiento abarca distintas versiones regionales donde su partido exige el reconocimiento de su peso electoral.

Petistas ponen en duda certeza de las encuestas internas

Además, Robles cuestionó los criterios de medición utilizados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para definir a las y los coordinadores estatales, sobre todo, en el proceso en el que fue designada la senadora con licencia Verónica Díaz Robles en Zacatecas.

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