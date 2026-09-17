Jornada 8 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver los partidos de la semana

La Liga Mx Femenil entra a su mitad de temporada con la Jornada 8, la cual comenzará este viernes 18 de septiembre con el enfrentamiento entre Rayadas y Necaxa.
En esta parte de la campaña, ya comienzan a perfilarse aquellos equipos que serán contendientes al título como América y Tigres, mientras que otros parecen clasificar a la postemporada pero están lejos de su mejor versión como Chivas y Pachuca.
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Agenda de la Jornada 8 en la Liga Mx Femenil
A continuación, te presentamos la agenda completa con fechas, horarios y canales de transmisión para disfrutar de todos los encuentros de la Liga Mx Femenil:
Monterrey vs. Necaxa
- Viernes 18 de septiembre
- 21:00 horas
- Estadio BBVA
- Transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil y ViX.
Club Tijuana vs. Chivas
- Sábado 19 de septiembre
- 17:06 horas
- Estadio Caliente
- Transmisión: FOX ONE, TUBI
Pumas vs. Puebla
- Domingo 20 de septiembre
- 12:00 horas
- Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil y ViX.
América vs. Atlas
- Domingo 20 de septiembre
- 15:45 horas
- Instalaciones Club América Cancha Centenario
- Transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil y ViX .
Atlético de San Luis vs. Pachuca
- Domingo 20 de septiembre
- 17:00 horas
- Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: DISNEY+, ESPN
Atlante vs. Querétaro
- Lunes 21 de septiembre
- 15:45 horas
- Estadio CAR Atlante
- Transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil y ViX.
Club León vs. Juárez
- Lunes 21 de septiembre
- 17:00 horas
- Estadio Nou Camp
- Transmisión: FOX ONE, TUBI
Toluca vs. Tigres
- Lunes 21 de septiembre
- 18:00 bhoras
- Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil y ViX Premium.
Santos Laguna vs. Cruz Azul
- Lunes 21 de septiembre
- 19:06 horas
- Estadio TSM Corona
- Transmisión: FOX ONE, TUBI
Con esto, ya tienes toda la información para seguir las acciones de tu equipo favorito.
Cómo marcha la tabla de posiciones
Así quedaron las posiciones en ambos grupos de la Liga Mx Femenil:
Grupo A
- Tigres UANL — 18 puntos | Diferencia de goles: +15
- Monterrey — 18 puntos | Diferencia de goles: +14
- Toluca — 16 puntos | Diferencia de goles: +9
- FC Juárez — 15 puntos | Diferencia de goles: +2
- León — 12 puntos | Diferencia de goles: +5
- Cruz Azul — 12 puntos | Diferencia de goles: -7
- Santos Laguna — 9 puntos | Diferencia de goles: -7
- Querétaro — 6 puntos | Diferencia de goles: -9
- Atlante Fútbol Club Femenil — 3 puntos | Diferencia de goles: -7
Grupo B
- América — 21 puntos | Diferencia de goles: +30
- Guadalajara — 12 puntos | Diferencia de goles: +6
- Atlético San Luis — 12 puntos | Diferencia de goles: +5
- Pumas — 9 puntos | Diferencia de goles: +1
- Atlas — 8 puntos | Diferencia de goles: -8
- Pachuca — 7 puntos | Diferencia de goles: -2
- Tijuana — 6 puntos | Diferencia de goles: -6
- Puebla — 3 puntos | Diferencia de goles: -22
- Necaxa — 0 puntos | Diferencia de goles: -19
Sin duda la gran sorpresa hasta ahora de la temporada es lo que ha hecho el Atlético de San Luis, un equipo que no suele ser protagonistas en la Liga Mx Femenil, pero que hasta ahora han demostrado poder pelear por la clasificación a liguilla, pese a perder en su juego más reciente en casa frente a Santos Laguna.
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