Jornada 8 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver los partidos de la semana

Los duelos más llamativos de la jornada son el Toluca vs Tigres y el Xolas vs Chivas. (X: Olimpismo Mexicano)

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La Liga Mx Femenil entra a su mitad de temporada con la Jornada 8, la cual comenzará este viernes 18 de septiembre con el enfrentamiento entre Rayadas y Necaxa.

En esta parte de la campaña, ya comienzan a perfilarse aquellos equipos que serán contendientes al título como América y Tigres, mientras que otros parecen clasificar a la postemporada pero están lejos de su mejor versión como Chivas y Pachuca.

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Agenda de la Jornada 8 en la Liga Mx Femenil

Calendario de partidos para la Semana 2 de la NFL. (Tuzas Oficial)

A continuación, te presentamos la agenda completa con fechas, horarios y canales de transmisión para disfrutar de todos los encuentros de la Liga Mx Femenil:

Monterrey vs. Necaxa

Viernes 18 de septiembre

21:00 horas

Estadio BBVA

Transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil y ViX.

Club Tijuana vs. Chivas

Sábado 19 de septiembre

17:06 horas

Estadio Caliente

Transmisión: FOX ONE, TUBI

Pumas vs. Puebla

Domingo 20 de septiembre

12:00 horas

Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil y ViX.

América vs. Atlas

Domingo 20 de septiembre

15:45 horas

Instalaciones Club América Cancha Centenario

Transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil y ViX .

Atlético de San Luis vs. Pachuca

Domingo 20 de septiembre

17:00 horas

Estadio Libertad Financiera

Transmisión: DISNEY+, ESPN

Atlante vs. Querétaro

Lunes 21 de septiembre

15:45 horas

Estadio CAR Atlante

Transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil y ViX.

Club León vs. Juárez

Lunes 21 de septiembre

17:00 horas

Estadio Nou Camp

Transmisión: FOX ONE, TUBI

Toluca vs. Tigres

Lunes 21 de septiembre

18:00 bhoras

Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal de Youtube de la Liga Mx Femenil y ViX Premium.

Santos Laguna vs. Cruz Azul

Lunes 21 de septiembre

19:06 horas

Estadio TSM Corona

Transmisión: FOX ONE, TUBI

Con esto, ya tienes toda la información para seguir las acciones de tu equipo favorito.

Cómo marcha la tabla de posiciones

Así quedó la tabla de posiciones tras la Jornada 7. (X: Pumas Mx Femenil)

Así quedaron las posiciones en ambos grupos de la Liga Mx Femenil:

Grupo A

Tigres UANL — 18 puntos | Diferencia de goles: +15 Monterrey — 18 puntos | Diferencia de goles: +14 Toluca — 16 puntos | Diferencia de goles: +9 FC Juárez — 15 puntos | Diferencia de goles: +2 León — 12 puntos | Diferencia de goles: +5 Cruz Azul — 12 puntos | Diferencia de goles: -7 Santos Laguna — 9 puntos | Diferencia de goles: -7 Querétaro — 6 puntos | Diferencia de goles: -9 Atlante Fútbol Club Femenil — 3 puntos | Diferencia de goles: -7

Grupo B

América — 21 puntos | Diferencia de goles: +30 Guadalajara — 12 puntos | Diferencia de goles: +6 Atlético San Luis — 12 puntos | Diferencia de goles: +5 Pumas — 9 puntos | Diferencia de goles: +1 Atlas — 8 puntos | Diferencia de goles: -8 Pachuca — 7 puntos | Diferencia de goles: -2 Tijuana — 6 puntos | Diferencia de goles: -6 Puebla — 3 puntos | Diferencia de goles: -22 Necaxa — 0 puntos | Diferencia de goles: -19

Sin duda la gran sorpresa hasta ahora de la temporada es lo que ha hecho el Atlético de San Luis, un equipo que no suele ser protagonistas en la Liga Mx Femenil, pero que hasta ahora han demostrado poder pelear por la clasificación a liguilla, pese a perder en su juego más reciente en casa frente a Santos Laguna.

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