México

“Violencia feminicida no puede normalizarse”: Amnistía Internacional alerta de violencia contra la mujer en México por el caso de Claudia Tacoronte

La organización de derechos humanos condenó los hechos y pidió a las autoridades garantizar a los familiares el esclarecimiento de los hechos

Marchan en Morelos por el feminicidio de Claudia Tacoronte.(Crédito: EFE/Alex Cruz)
Marchan en Morelos por el feminicidio de Claudia Tacoronte.(Crédito: EFE/Alex Cruz)
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Amnistía Internacional condenó el homicidio de Claudia Tacoronte Aguilera y exigió que el caso sea investigado como feminicidio, al advertir que la violencia contra las mujeres no puede asumirse como un hecho cotidiano en México. La estudiante española tenía 21 años y realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La organización señaló que el asesinato de Claudia ocurre en un país donde persiste la violencia feminicida y donde las autoridades tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar las agresiones contra mujeres y niñas.

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Claudia Tacoronte estaba en Morelos como parte de un programa de movilidad académica. Cursaba estudios de Educación Infantil y llevaba cerca de un mes en México cuando fue atacada en Cuautla, durante la noche del pasado 12 de septiembre.

La joven participaba en actividades de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada en la Casa de la Cultura de Cuautla. El ataque ocurrió al exterior del inmueble, donde Claudia recibió una agresión con arma blanca y después buscó auxilio dentro del recinto.

Demonstrators hold signs during a march to demand justice for Spanish exchange student Claudia Tacoronte, who was killed in Cuautla on September 12 while studying in Mexico as part of an academic exchange program with the University of Granada, in Cuautla, Mexico, September 16, 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana
Demonstrators hold signs during a march to demand justice for Spanish exchange student Claudia Tacoronte, who was killed in Cuautla on September 12 while studying in Mexico as part of an academic exchange program with the University of Granada, in Cuautla, Mexico, September 16, 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

El ataque habría ocurrido alrededor de las 20:49 horas. Claudia alcanzó a entrar a la Casa de la Cultura para pedir ayuda, pero murió minutos después a causa de las heridas.

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Testigos refieren que el reporte al 911 se realizó cerca de las 20:54 horas. También cuestionan el tiempo de llegada de la ambulancia, debido a que la Cruz Roja se encuentra a unas cuatro cuadras del lugar donde ocurrió la agresión.

Habitantes de la zona han señalado que el entorno de la Casa de la Cultura carecía de vigilancia permanente desde hacía varios años. Después del asesinato, trabajadores municipales colocaron luminarias en el área.

Fotografía que muestra una ofrenda a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante una manifestación por su asesinato, ayer martes, en Cuernavaca, en Morelos (México). EFE/Alex Cruz
Fotografía que muestra una ofrenda a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante una manifestación por su asesinato, ayer martes, en Cuernavaca, en Morelos (México). EFE/Alex Cruz

Amnistía Internacional exige una investigación con perspectiva de género

Amnistía Internacional demandó a las autoridades de Morelos una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género. La organización pidió que la Fiscalía agote todas las líneas relacionadas con posibles razones de género.

El posicionamiento sostiene que las indagatorias deben realizarse con debida diligencia para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La exigencia incluye evitar fallas que puedan afectar el acceso de la familia a la justicia.

“La violencia feminicida no puede normalizarse. Justicia para Claudia”, señaló Amnistía Internacional al condenar el asesinato de la estudiante española.

La Fiscalía de Morelos informó que intervino desde el primer momento bajo el protocolo de feminicidio, al tratarse de una muerte violenta de una mujer. La investigación permanece abierta y las autoridades mantienen la búsqueda de Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del crimen.

El hombre habría vivido a unas cinco calles de la Casa de la Cultura de Cuautla, de acuerdo con testimonios de habitantes de la colonia Emiliano Zapata. Vecinos lo habrían reconocido tras la difusión de una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía.

Students hold a banner reading "Studying should not be a death sentence" during a march demanding justice for Spanish exchange student Claudia Tacoronte, killed in Cuautla while studying in Mexico under an academic exchange program with the University of Granada, in Cuernavaca, Mexico, September 15, 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana
Students hold a banner reading "Studying should not be a death sentence" during a march demanding justice for Spanish exchange student Claudia Tacoronte, killed in Cuautla while studying in Mexico under an academic exchange program with the University of Granada, in Cuernavaca, Mexico, September 15, 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

La familia debe recibir verdad, justicia y reparación

Amnistía Internacional también exige que las autoridades garanticen a la familia de Claudia Tacoronte sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La organización pidió que el proceso se lleve sin revictimización.

La demanda incluye evitar que la investigación reduzca el caso a una explicación inmediata sin examinar las condiciones en las que ocurrió la agresión ni los posibles elementos de género que rodean el homicidio.

El asesinato de Claudia genera condenas de instituciones académicas en México y España. La UAEM solicitó una investigación inmediata y exhaustiva, mientras la Universidad de Granada ha expresado solidaridad con los familiares, amistades y compañeros de la estudiante.

La Fiscalía de Morelos mantiene abiertas las investigaciones para localizar al presunto feminicida y esclarecer el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera.

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