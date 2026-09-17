Opositores usan el machismo para atacar a mi gobierno, acusa Sheinbaum: “En el fondo es pensar que una mujer no puede gobernar”

Sheinbaum minimizó los comentarios misóginos en contra de su gobierno. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la oposición de usar el machismo para poner en duda su capacidad de gobernar, ante la presunta difusión de comentarios misóginos en redes sociales en contra de su administración.

“Muchos de nuestros adversarios utilizan eso, ¿no? Como: “La presidenta no gobierna ella, la gobiernan, ella no decide, es un títere”. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Que en el fondo, pues es pensar que una mujer no puede gobernar, eso es lo que hay de fondo.

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“Pero la impresión que yo tengo es muy distinta. Por todo el país y particularmente jóvenes, niñas y niños, hay un reconocimiento muy grande a la importancia de haber llegado a la Presidencia. Y como lo he dicho, que no considero que sea un asunto personal, es la lucha de las mujeres por la representación política histórica”, dijo en la conferencia mañanera.

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