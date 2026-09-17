México

¿Por qué Sheinbaum no nombró a Allende en el Grito de Independencia?

Este evento formó parte de la conmemoración del 216° aniversario de la Independencia de México

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 17 de septiembre en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló la razón por la cual Allende no fue mencionado durante el discurso por el Día de la Independencia, en el que destacó a muchos personajes históricos que formaron parte de la lucha de hace 216 años.

“En este caso, porque hay que digamos, limitar el grito. Si se fijan, fue héroes y heroínas, después a los migrantes, al pueblo de México, a los pueblos indígenas y después a las grandes visiones que siempre ha tenido nuestro pueblo, nuestras consignas, nuestros anhelos, que es la justicia, la libertad, la democracia y la igualdad y la soberanía y la independencia. Entonces, en este caso quise reconocer a Hidalgo, a Morelos y después casi nadie ha gritado nunca a Guadalupe Victoria. Si ustedes revisan todos los gritos”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 17 de septiembre en Palacio Nacional.

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La mandataria también reveló que en esta conmemoración, realizada el pasado 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, pocas veces se grita el nombre del primer presidente de México, así que decidió destacarlo entre dos iniciadores de la batalla (Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón) y dos insurgentes que permanecieron combatiendo después de la muerte de Morelos.

“Pocas veces se ha gritado en el grito de independencia. Entonces, por eso ahora decidí sustituir a Allende por Guadalupe Victoria, pero no porque haya nada contra este héroe de la independencia”, aseguró.

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