México

Salomón Jara politiza el Grito en Oaxaca: lanza vivas a Sheinbaum y la Cuarta Transformación

La mención del movimiento político dividió opiniones en plataformas digitales

El gobernador Salomón Jara Cruz politizó su arenga durante la ceremonia del 216 aniversario de la Independencia de México llevada a cabo la noche del martes en la ciudad de Oaxaca.

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El gobernador Salomón Jara Cruz politizó su arenga durante la ceremonia del 216 aniversario de la Independencia de México llevada a cabo la noche del martes en la ciudad de Oaxaca.

Asistentes difundieron en la red social X el discurso del mandatario estatal, quien al final incluyó vivas para la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación.

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Reacciones a la arenga política de Salomón Jara

Jara Cruz recordó a héroes y heroínas del movimiento armado, al tiempo que destacó la soberanía de México y reivindicó a migrantes y pueblos originarios.

Al lanzar vivas para la presidenta Sheinbaum y la 4T, el público respondió con vitores. Solo algunas expresiones de rechazo fueron perceptibles en las grabaciones.

No obstante, en X surgieron cuestionamientos contra Salomón Jara por convertir la ceremonia cívica en un mitin político.

El periodista Manuel López San Martín externó su rechazo: “Nunca faltan los salameros... En pleno Grito de Independencia, Salomón Jara metió vivas para Claudia Sheinbaum y la 4T. Cuando se trata de Morena, ni las arengas patrias se salvan”, escribió.

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El rechazo no solo vino de figuras públicas. Algunos ciudadanos manifestaron su inconformidad con el mandatario estatal por equiparar a personajes históricos con un movimiento político y sus figuras clave.

“El Grito de Independencia no es un pu** mitin de Morena. Escuchen el video: entre los ‘vivas’ también se alcanzan a oír los chiflidos”, destacó un asistente, quien cerró su comentario con una crítica directa: “Oaxaca estuvo a la altura de México. Su gobernador, a la altura de Morena”.

Un hombre con camisa blanca sostiene el asta de la bandera de México desde la balaustrada de un balcón
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, sostiene la bandera mexicana desde un balcón durante una celebración oficial. (Facebook: Salomón Jara Cruz)

¿Quién es Salomón Jara?

Salomón Jara Cruz nació el 15 de septiembre de 1959 en San Melchor Betaza, Oaxaca. Es ingeniero químico por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una trayectoria política que comenzó en organizaciones vinculadas con la izquierda.

Fue integrante y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca y ocupó la presidencia estatal de ese partido entre 1991 y 1992. También fue diputado federal, diputado local y senador por Oaxaca. En 2013 participó en la fundación de Morena en la entidad.

En 2022 ganó la elección para gobernador de Oaxaca y asumió el cargo el 1 de diciembre de ese año. Su mandato constitucional comprende el periodo 2022-2028, de acuerdo con registros oficiales.

Antes de llegar a la gubernatura, Jara también ocupó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero de Oaxaca durante el gobierno de Gabino Cué.

Hombre y mujer posan sonrientes en un interior. El hombre lleva guayabera blanca con bordados. La mujer viste blusa verde claro y pantalón blanco
Reunión entre Salomón Jara y Ariadna Montiel. (Gobierno de México)

La polémica reciente de Noé Jara

El nombre de la familia Jara también apareció en la agenda pública días antes del Grito debido a una polémica relacionada con Noé Jara Cruz, hermano del gobernador y coordinador de la Secretaría de Gobierno y Territorio del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

El 11 de septiembre, durante una actividad relacionada con la visita de Claudia Sheinbaum a Oaxaca, Noé Jara fue captado en video cuando levantó parte de la blusa de una mujer que participaba en el acto. El episodio provocó críticas en redes sociales.

La controversia se sumó a cuestionamientos previos sobre sus vínculos con organizaciones sindicales. Noé Jara acudió ante la Fiscalía General de la República para deslindarse de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), señalada por presuntos vínculos con actividades delictivas. Según reportes periodísticos, él negó formar parte de esa organización y atribuyó sus contactos con sindicatos a las funciones de su cargo.

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