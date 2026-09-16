Micrófono abierto exhibe desconocimiento de protocolo de la alcaldesa interina durante el Grito en Cajeme: “Hazle así a la bandera”

Durante la ceremonia del Grito de Independencia en el municipio de Cajeme, Sonora. La alcaldesa interina, Claudia Santacruz, ondeó la bandera nacional ante la multitud congregada en la plaza pública, acompañada por la secretaria del ayuntamiento, Lucy Navarro, quien le dijo lo que tenía que hacer en el protocolo del Grito de Independencia

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La ceremonia del Grito de Independencia en Cajeme, Sonora, tuvo un momento inesperado que rápidamente llamó la atención de quienes siguieron el acto protocolario. El micrófono que utilizó la alcaldesa interina, Claudia Santacruz, permaneció abierto y permitió escuchar una indicación de la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Navarro, justo antes de que comenzara el Himno Nacional Mexicano.

El episodio ocurrió durante la ceremonia conmemorativa del 15 de septiembre, cuando Santacruz encabezó desde el balcón del palacio municipal el tradicional Grito de Independencia y ondeó la bandera de México ante los asistentes reunidos para celebrar las fiestas patrias.

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Micrófono abierto deja escuchar la indicación a la alcaldesa

La alcaldesa interina de Cajeme, Sonora no se sabe el protocolo al dar el Grito de Independencia y le tienen que soplar (especial)

Después de realizar el Grito y ondear la bandera, la alcaldesa interina dejó de mover el lábaro patrio antes de que concluyera el momento protocolario y la metió al balcón otra vez, fue entonces cuando se escuchó la voz de Lucy Navarro, secretaria del municipio de Cajeme, quien se dirigió directamente a la presidenta municipal para indicarle que continuara ondeando la bandera.

“Hazle así a la bandera, sí se pasea así, ondéala”, se escucha decir a Navarro en el audio que quedó registrado durante la transmisión del evento, quien volvió a ondearla.

La indicación se produjo mientras el micrófono utilizado por la alcaldesa continuaba encendido, por lo que las palabras pudieron escucharse desde el balcón del Palacio Municipal.

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El momento quedó expuesto públicamente debido precisamente a que la comunicación entre las funcionarias fue captada por el equipo de sonido de la ceremonia.

La indicación ocurrió antes del Himno Nacional

Cajeme Sonora Grito de Independencia (especial)

El episodio tuvo lugar en uno de los momentos posteriores al Grito de Independencia y previo a la interpretación del Himno Nacional Mexicano.

De acuerdo con el registro del momento, Santacruz había dejado de ondear la bandera, por lo que Navarro le señaló que debía continuar con el movimiento del lábaro patrio.

La escena generó comentarios entre quienes presenciaron la ceremonia y posteriormente conocieron el fragmento en el que se escucha la conversación entre ambas funcionarias.

Más allá de la indicación, el acto protocolario continuó con el programa previsto para la celebración de las fiestas patrias en el municipio sonorense.

¿Quién es Claudia Santacruz, alcaldesa interina de Cajeme?

Claudia Santacruz, alcaldesa interina de Cajeme (Foto: FB)

Claudia Santacruz encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en su calidad de alcaldesa interina de Cajeme.

La alcaldesa fue directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Cajeme, tras la aprobación del Cabildo a la solicitud de licencia de su antecesor, Javier Lamarque, quien se ausentará por un periodo máximo de 90 días.

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Santacruz es maestra, llegó al cargo tras la decisión votada durante la sesión extraordinaria del Cabildo, donde se confirmó el nombramiento con 22 votos a favor y solo uno en contra, emitido por la regidora de Movimiento Ciudadano, Adriana Torres de la Huerta.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal realizó la tradicional arenga desde el balcón del Palacio Municipal y posteriormente ondeó la bandera de México frente a los asistentes.

El incidente del micrófono abierto convirtió un momento protocolario en una escena que llamó la atención por la espontaneidad de la instrucción escuchada desde el balcón.

La frase pronunciada por la secretaria del Ayuntamiento quedó registrada en el audio de la ceremonia y permitió conocer una indicación que, en circunstancias normales, habría quedado fuera del alcance del público.

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El acto concluyó con la continuación del programa oficial, incluido el Himno Nacional Mexicano, mientras las autoridades municipales permanecieron en el balcón del Palacio Municipal.

El episodio se suma a los momentos inesperados que han quedado registrados durante ceremonias del Grito de Independencia en distintos municipios del país, donde los micrófonos abiertos han permitido escuchar conversaciones o indicaciones que no estaban dirigidas al público.