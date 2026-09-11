Expertos que conformaron el GIEI están descartados para nueva investigación sobre caso Ayotzinapa, subraya Sheinbaum

Los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa participan en una manifestación para conmemorar el 11.º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes, en Ciudad de México, México, el 26 de septiembre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

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Claudia Sheinbaum afirmó este viernes en su conferencia matutina en Ciudad de México que su gobierno sigue a la espera de que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH) enviara perfiles de especialistas para incorporarlos a la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el objetivo de revisar el trabajo de la fiscalía responsable del expediente.

Durante su conferencia matutina, la presidenta explicó que esos expertos podrían evaluar el trabajo del fiscal del caso y emitir una opinión. “Estamos esperando expertos por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas que pudieran revisar el trabajo que está haciendo el fiscal del caso Ayotzinapa y poder dar su opinión”, dijo.

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Sheinbaum recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no existía. Por esa razón, su administración solicitó al Alto Comisionado que considerara a especialistas que habían participado antes, pero la respuesta que recibió fue que se buscarían nuevos perfiles.

En paralelo, la mandataria informó que, ante la petición de los padres de los 43 normalistas desaparecidos para el regreso de al menos dos exintegrantes del GIEI, la Secretaría de Gobernación (Segob) buscaba llegar a un acuerdo para facilitar su retorno.

CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, llegaron al Hemiciclo a Juárez durante la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, donde exigieron justicia por la desaparición de los estudiantes. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Seguridad en Chiapas

Durante la mañanera de este 11 de septiembre, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar presentó la estrategia de seguridad implementada en la entidad, destacando la incorporación de 800 elementos con 10 años de experiencia y el aumento salarial a policías del 55%. Siguiendo con este tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó acerca de los los resultados en materia de seguridad:

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9 mil 949 detenidos

Mil 545 armas decomisadas

Aseguramiento de 18.6 toneladas de drogas

101 mil 907 operativos de la fuerza interinstitucional conjunta

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponderá a los diputados decidir el presupuesto de las elecciones de 2027, pero consideró que debería mantener lo destinado en 2024, ajustado conforme a la inflación.

Crédito: Facebook, @Eduardo Ramírez

Operación anti-drones “Aguila alta”

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo dio más detalles sobre esta operación de drones, destacando que hasta el momento, el operativo implementado en la frontera no ha reportado resultados del lado mexicano. Como parte del seguimiento, la próxima semana se llevará a cabo una reunión con autoridades de Estados Unidos para intercambiar información y conocer los avances obtenidos por ambas partes.

Se contempla una franja fronteriza de cinco kilómetros, tomando como referencia la Mesa de Otay, además de una profundidad de 500 metros en territorio mexicano. El despliegue se realiza mediante patrullajes terrestres con alrededor de 800 elementos militares, así como equipos antidrón semifijos y móviles con capacidad para inhibir dispositivos a una distancia de tres kilómetros.

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Las denominadas operaciones espejo se implementaron desde febrero del año pasado y se desarrollan a lo largo de toda la frontera. En el lado mexicano, las labores cuentan con personal militar y de la Guardia Nacional desplegado en los estados fronterizos. Actualmente, hay alrededor de 10 mil integrantes de la Guardia Nacional y cerca de 3 mil 300 elementos militares distribuidos en esas entidades.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional dio detalles de los operativos que hay en Michoacán contyra minas explosivas Foto: Captura de pantalla video Youtube Claudis Sehinbaum

México mantiene una buena economía: presidenta de México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la economía mexicana mantiene un buen desempeño, pese a las condiciones internacionales y a la nueva política arancelaria de Estados Unidos. Señaló que la estrecha integración entre ambos países ha generado efectos, particularmente en los sectores automotriz y acerero, aunque destacó que México mantiene bajos aranceles. También aseguró que el paquete económico presentado al Congreso fue bien recibido y confió en que 2027 será un año mejor.

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Sheinbaum anuncia nuevas estrategias en la educación de México

“Vamos a llevar a cabo también un programa donde los lunes, incluso con servidores públicos, vamos a ir a las escuelas a leer conjuntamente con los estudiantes. Esto lo hicimos en la ciudad y dio muchos resultados. Entonces, es buena la educación en México”, anunció la jefa de Estado.

Asimismo, defendió al magisterio nacional y rechazó que la afiliación sindical determine la calidad educativa. Destacó la labor de maestras y maestros que recorren largas distancias para llegar a las escuelas, por lo que llamó a reconocer su trabajo y mejorar sus condiciones laborales.

La mandataria mexicana reveló que el jueves 18 de septiembre, el secretario de Educación, Marido Delgado, se reunirá con el consejo para determinar el tema del uso de celulares en las escuelas.

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La presidenta sigue buscando alternativas para mejorar el sistema de salud mexicano. Crédito: Presidencia.

Presupuesto del INE para elecciones del 2027

“Ya que decidan los diputados, pero desde mi perspectiva, pues debería de ser lo que se destinó en el 24 más la inflación, porque no hay nada nuevo en todo ello”, declaró la mandataria mexicana.

Asimismo, agregó que se deba garantizar la certeza de la elección y la objetividad. Asegurando que “son muy buenos” consejeros los del INE, ya han demostrado su responsabilidad, “pero pues tienen que dar la certidumbre a la elección del 27″.