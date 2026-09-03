México

Gobierno de México tendrá un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, adelanta Rosa Icela Rodríguez

La funcionaria destacó los avances de la Secretaría de Gobernación en el marco del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. (Crédito: Gobierno de México)
Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. (Crédito: Gobierno de México)
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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que será presentado un nuevo informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para presentar los avances y las nuevas líneas de investigación.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 3 de septiembre, la funcionaria reiteró que “no habrá impunidad” en el caso, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

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En los próximos días habrá nuevo informe sobre Ayotzinapa

Rosa Icela Rodríguez informó que el Gobierno federal, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), utiliza nuevas metodologías y herramientas para analizar la información y realizar búsquedas en campo sobre el caso Ayotzinapa, lo que ha permitido obtener elementos y datos para nuevas líneas de investigación, así como la detención y vinculación de personas que no habían sido investigadas previamente.

“Con nuevas metodologías y herramientas tecnológicas se analiza la información, se busca en campo y se han obtenido elementos y datos para nuevas líneas de investigación que hoy siguen y que han llevado a las autoridades competentes a la detención y vinculación de personas que no habían sido investigadas”, expresó la funcionaria.

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Adelantó que próximamente se dará a conocer un informe integral sobre el caso y reiteró el compromiso de que “no habrá impunidad y nadie está por encima de la ley”. El gobierno insistió en que mantiene una coordinación permanente con las familias de los desaparecidos y colectivos, llevando la estrategia de búsqueda al territorio mediante visitas y jornadas de atención en los estados.

Como parte de la estrategia nacional de búsqueda, la Secretaría de Gobernación detalló diez acciones prioritarias, entre las que destacan: garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con datos completos, asegurar que cada reporte de desaparición tenga una carpeta de investigación, reforzar las búsquedas en hospitales y centros de reclusión, y mantener la atención y el diálogo permanente con los familiares.

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