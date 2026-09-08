México

Grillos en casa: qué significa su presencia y cómo ahuyentarlos de forma natural

Los hogares con humedad son el principal imán de estos insectos, que tienen la capacidad oculta de detonar infestaciones graves en muy poco tiempo

Grupo de grillos de color marrón claro sobre un suelo de madera en la esquina formada por dos rodapiés blancos.
La humedad y el calor son las condiciones que más atraen a estos insectos hacia el interior de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los grillos entran y llegan a invadir las casas por grietas, puertas mal selladas o luces encendidas de noche, según la Extensión de la Universidad de Maryland.

Su presencia indica humedad, calor o refugio disponible, no representa riesgo sanitario y su canto —producido por los machos al frotar las alas— busca atraer hembras.

PUBLICIDAD

La solución combina sellado de aberturas, control de humedad y aceites esenciales, respaldados por un estudio publicado en la plataforma PubMed Central.

Ilustración de una sala y una cocina repletas de grillos. Una familia de cuatro personas está en una puerta mirando la habitación. Un cartel dice 'Hogar, Dulce Plaga'.
Existen métodos naturales respaldados por evidencia científica para mantener alejados a estos insectos sin dañarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especies de grillos que infestan hogares y causan daños materiales en México

De las tres especies que invaden hogares —doméstico, de campo y camello—, el grillo doméstico (Acheta domesticus) es el más apto para vivir en interiores, llegando a provocar serias infestaciones.

Su cuerpo mide entre 19 y 22 milímetros, con tono amarillento y tres bandas oscuras en la cabeza.

Dos grillos de perfil sobre una superficie beige clara y rugosa, situados uno frente al otro con las antenas cruzadas.
Los insecticidas solo deben usarse como último recurso, siempre en conjunto con reparaciones estructurales y limpieza previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este insecto prefiere ambientes cálidos, aunque puede encontrarse en cualquier zona de la casa cuando la infestación crece.

En el territorio mexicano, la especie dominante y más común en las infestaciones hogareñas es su pariente cercano: el grillo doméstico tropical (Gryllodes sigillatus).

PUBLICIDAD

Infografía con ilustraciones de una cocina, grietas, ropa, tubos, plantas y una aspiradora junto a esquemas explicativos sobre grillos.
Sellar el hogar es la medida preventiva más recomendada por especialistas en control de plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humedad constante: el factor que más los atrae

Según Clemson HGIC (Centro de Información para Jardín y Hogar de la Universidad de Clemson), el elemento decisivo para que un grillo se instale en una vivienda es la humedad constante.

Los ejemplares suelen colarse cuando una puerta o ventana queda abierta, o cuando baja la temperatura exterior en otoño.

Esquina de una habitación con paredes enmohecidas, pintura pelada, cajas de cartón con manchas de agua, un deshumidificador blanco y un marco de ventana.
La humedad constante es el factor decisivo para que un grillo se instale en una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro, el grillo doméstico puede sobrevivir todo el invierno cerca de chimeneas, cocinas, calentadores de agua o áreas de calefacción. Ahí encuentra el calor y la humedad que necesita para mantenerse activo durante meses.

Señales de que hay decenas de grillos en el hogar

La Universidad de Maryland precisa que, a menos que existan decenas de grillos en un mismo espacio, el deterioro en telas suele ser tan menor que nadie lo nota.

El riesgo aumenta cuando las prendas están manchadas con sudor, comida o bebidas, condición que atrae directamente a estos insectos.

Las prendas manchadas con sudor, comida o bebidas son más vulnerables al ataque de los grillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las prendas manchadas con sudor, comida o bebidas son más vulnerables al ataque de los grillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fibras como algodón, lino, lana, seda y piel son las más vulnerables. Clemson HGIC coincide en que el deterioro ocurre por el roce al alimentarse, dejando zonas ásperas visibles en la tela.

Aceites esenciales de plantas: ahuyentadores naturales de grillos

Un estudio publicado en PubMed Central, base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, identificó que los aceites esenciales de menta, romero, canela y limoncillo funcionan como repelentes contra el grillo doméstico.

Gotero con una gota de líquido cayendo sobre una botella de aceite esencial de color ámbar, rodeada de hojas de menta verde y flores violetas sobre madera.
El efecto repelente de los aceites esenciales depende directamente de la concentración aplicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto es dependiente de la concentración: a mayor dosis del aceite, mayor rechazo del insecto.

Es la evidencia experimental más sólida disponible sobre alternativas naturales frente a insecticidas sintéticos para esta especie.

Medidas para prevenir la entrada de grillos al hogar

La Extensión de la Universidad de Maryland recomienda ajustar bien las puertas para que cierren de forma correcta y reparar los burletes desgastados.

Además recomienda aplicar espuma de poliuretano alrededor de las ventanas del sótano, los ductos de la secadora y las entradas donde pasan tuberías o cables.

Una mano aplicando sellador de silicona blanco con una pistola de calafateo sobre una grieta entre la pared y el zócalo de una cocina.
Sellar puertas, ventanas y grietas en los cimientos reduce el ingreso de grillos al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sugiere colocar cortinas o persianas en ventanas muy iluminadas y cambiar los focos exteriores por bombillas amarillas, menos atractivas para los insectos, ya que tanto los grillos domésticos como los de campo se sienten atraídos por la luz blanca durante la noche.

Clemson HGIC suma otra recomendación práctica: mantener el mantillo o la tierra suelta alejados de los cimientos de la casa, y revisar de forma constante los puntos de entrada bajo puertas y ventanas, pues ahí se concentra la mayor actividad de estos insectos, sobre todo por la noche.

Una persona de espaldas con bata gris cierra cortinas grises en un dormitorio. Hay una cama con cabecero blanco, una mesa de noche con lámpara encendida y un libro.
Las bombillas amarillas en el exterior son menos atractivas para los grillos que la luz blanca tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo retirar a los grillos de manera correcta, según la Universidad de Maryland

Usar la aspiradora es, según la misma fuente, uno de los métodos más efectivos y menos tóxicos para retirar a los grillos que ya entraron a la casa.

Si no logras atraparlos así, puedes colocar trampas adhesivas cerca de las zonas donde escuchas el canto con más frecuencia, generalmente detrás de muebles, cerca de las tuberías o en las esquinas oscuras de closets y baños.

Una persona de cabello oscuro vestida con suéter verde y jeans limpia una alfombra beige en una sala luminosa con una aspiradora inalámbrica blanca.
La aspiradora es uno de los métodos más efectivos y menos tóxicos para retirar grillos del interior de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Extensión de la Universidad de Maryland aclara que los insecticidas solo deben usarse como último recurso, y siempre en conjunto con las reparaciones estructurales y la limpieza previa, nunca como sustituto de estas medidas.

Aplicar químicos sin sellar antes las entradas solo retrasa el problema, ya que nuevos ejemplares seguirán ingresando por las mismas grietas.

Temas Relacionados

InsectosPlagasGrillosHogarLimpiezaAceites Esencialesmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yahir le reclama a Ese Pérez por comprar la inmunidad y recuerda su crítica a Mariana Ochoa: “Lo que tanto criticabas”

El comentario reavivó una vieja polémica dentro del reality luego de una intensa puja por la protección semanal

Yahir le reclama a Ese Pérez por comprar la inmunidad y recuerda su crítica a Mariana Ochoa: “Lo que tanto criticabas”

Hombre con credencial de la Guardia Nacional es arrestado por provocar la muerte de un perro en El Salto, Jalisco

José Manuel “N” quedó a disposición del Ministerio Público en Chapala, donde las autoridades determinarán su situación jurídica. Vecinos de la colonia Circuito del Mecánico también lo señalan por ataques previos contra otros animales y conductas violentas en la vía pública

Hombre con credencial de la Guardia Nacional es arrestado por provocar la muerte de un perro en El Salto, Jalisco

Rosa María Noguerón explica qué buscaba la producción de LCDLFM 4 con el ingreso de Gala Montes

Poncho de Nigris fue uno de los primeros exintegrantes en posicionarse en contra de lo sucedido

Rosa María Noguerón explica qué buscaba la producción de LCDLFM 4 con el ingreso de Gala Montes

Mia Khalifa muestra interés por Kenia Os: ex actriz de cine para adultos le manda mensaje a la cantante mexicana

No es la primera vez que la cantante pop y la creadora de contenido digital interactúan

Mia Khalifa muestra interés por Kenia Os: ex actriz de cine para adultos le manda mensaje a la cantante mexicana

Embajador de EEUU pide “asociación fuerte” con México el mismo día que Trump lo borra del mapa

El contraste entre la invitación del embajador Ronald Johnson a ampliar beneficios compartidos y la difusión de un mapa con estética expansionista reabre preguntas sobre el tono de Washington

Embajador de EEUU pide “asociación fuerte” con México el mismo día que Trump lo borra del mapa
MÁS NOTICIAS

NARCO

De gestionar nombramientos hasta ascensos en aduanas: destapan modus operandi de los hermanos Farías Laguna en red de huachicol fiscal

De gestionar nombramientos hasta ascensos en aduanas: destapan modus operandi de los hermanos Farías Laguna en red de huachicol fiscal

Hombre con credencial de la Guardia Nacional es arrestado por provocar la muerte de un perro en El Salto, Jalisco

“Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

Capturan a cuatro policías por presuntamente entregar a jóvenes a un grupo criminal en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Yahir le reclama a Ese Pérez por comprar la inmunidad y recuerda su crítica a Mariana Ochoa: “Lo que tanto criticabas”

Yahir le reclama a Ese Pérez por comprar la inmunidad y recuerda su crítica a Mariana Ochoa: “Lo que tanto criticabas”

Rosa María Noguerón explica qué buscaba la producción de LCDLFM 4 con el ingreso de Gala Montes

Mia Khalifa muestra interés por Kenia Os: ex actriz de cine para adultos le manda mensaje a la cantante mexicana

El festival “Échale Flores a México” llega con talleres, música tradicional y chiles en nogada, a menos de 2 horas de CDMX

Esposa e hija de Einar Méndez, entrenador de Martha Debayle, se despiden con doloroso mensaje tras su muerte: “Era mi todo”

DEPORTES

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: quiénes son los mexicanos que competirán en Saltillo, fechas y todo lo que debes saber

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: quiénes son los mexicanos que competirán en Saltillo, fechas y todo lo que debes saber

Scarlett Camberos se convierte en la primera mexicana nominada al Balón de Oro 2026

Iván Tona, cada vez más cerca del América: Guillermo Almada tendría el mediocampista que pidió

Muere Roberto “Monito” Rodríguez: ¿quién fue la leyenda del América y cómo marcó al club?

América Femenil hace historia: es nominado al Balón de Oro 2026 como Mejor Club Femenino del Año