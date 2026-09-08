Grillos en casa: qué significa su presencia y cómo ahuyentarlos de forma natural

La humedad y el calor son las condiciones que más atraen a estos insectos hacia el interior de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los grillos entran y llegan a invadir las casas por grietas, puertas mal selladas o luces encendidas de noche, según la Extensión de la Universidad de Maryland.

Su presencia indica humedad, calor o refugio disponible, no representa riesgo sanitario y su canto —producido por los machos al frotar las alas— busca atraer hembras.

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La solución combina sellado de aberturas, control de humedad y aceites esenciales, respaldados por un estudio publicado en la plataforma PubMed Central.

Existen métodos naturales respaldados por evidencia científica para mantener alejados a estos insectos sin dañarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especies de grillos que infestan hogares y causan daños materiales en México

De las tres especies que invaden hogares —doméstico, de campo y camello—, el grillo doméstico (Acheta domesticus) es el más apto para vivir en interiores, llegando a provocar serias infestaciones.

Su cuerpo mide entre 19 y 22 milímetros, con tono amarillento y tres bandas oscuras en la cabeza.

Los insecticidas solo deben usarse como último recurso, siempre en conjunto con reparaciones estructurales y limpieza previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este insecto prefiere ambientes cálidos, aunque puede encontrarse en cualquier zona de la casa cuando la infestación crece.

En el territorio mexicano, la especie dominante y más común en las infestaciones hogareñas es su pariente cercano: el grillo doméstico tropical (Gryllodes sigillatus).

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Sellar el hogar es la medida preventiva más recomendada por especialistas en control de plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humedad constante: el factor que más los atrae

Según Clemson HGIC (Centro de Información para Jardín y Hogar de la Universidad de Clemson), el elemento decisivo para que un grillo se instale en una vivienda es la humedad constante.

Los ejemplares suelen colarse cuando una puerta o ventana queda abierta, o cuando baja la temperatura exterior en otoño.

La humedad constante es el factor decisivo para que un grillo se instale en una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro, el grillo doméstico puede sobrevivir todo el invierno cerca de chimeneas, cocinas, calentadores de agua o áreas de calefacción. Ahí encuentra el calor y la humedad que necesita para mantenerse activo durante meses.

Señales de que hay decenas de grillos en el hogar

La Universidad de Maryland precisa que, a menos que existan decenas de grillos en un mismo espacio, el deterioro en telas suele ser tan menor que nadie lo nota.

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El riesgo aumenta cuando las prendas están manchadas con sudor, comida o bebidas, condición que atrae directamente a estos insectos.

Las prendas manchadas con sudor, comida o bebidas son más vulnerables al ataque de los grillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fibras como algodón, lino, lana, seda y piel son las más vulnerables. Clemson HGIC coincide en que el deterioro ocurre por el roce al alimentarse, dejando zonas ásperas visibles en la tela.

Aceites esenciales de plantas: ahuyentadores naturales de grillos

Un estudio publicado en PubMed Central, base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, identificó que los aceites esenciales de menta, romero, canela y limoncillo funcionan como repelentes contra el grillo doméstico.

El efecto repelente de los aceites esenciales depende directamente de la concentración aplicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto es dependiente de la concentración: a mayor dosis del aceite, mayor rechazo del insecto.

Es la evidencia experimental más sólida disponible sobre alternativas naturales frente a insecticidas sintéticos para esta especie.

Medidas para prevenir la entrada de grillos al hogar

La Extensión de la Universidad de Maryland recomienda ajustar bien las puertas para que cierren de forma correcta y reparar los burletes desgastados.

Además recomienda aplicar espuma de poliuretano alrededor de las ventanas del sótano, los ductos de la secadora y las entradas donde pasan tuberías o cables.

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Sellar puertas, ventanas y grietas en los cimientos reduce el ingreso de grillos al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sugiere colocar cortinas o persianas en ventanas muy iluminadas y cambiar los focos exteriores por bombillas amarillas, menos atractivas para los insectos, ya que tanto los grillos domésticos como los de campo se sienten atraídos por la luz blanca durante la noche.

Clemson HGIC suma otra recomendación práctica: mantener el mantillo o la tierra suelta alejados de los cimientos de la casa, y revisar de forma constante los puntos de entrada bajo puertas y ventanas, pues ahí se concentra la mayor actividad de estos insectos, sobre todo por la noche.

Las bombillas amarillas en el exterior son menos atractivas para los grillos que la luz blanca tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo retirar a los grillos de manera correcta, según la Universidad de Maryland

Usar la aspiradora es, según la misma fuente, uno de los métodos más efectivos y menos tóxicos para retirar a los grillos que ya entraron a la casa.

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Si no logras atraparlos así, puedes colocar trampas adhesivas cerca de las zonas donde escuchas el canto con más frecuencia, generalmente detrás de muebles, cerca de las tuberías o en las esquinas oscuras de closets y baños.

La aspiradora es uno de los métodos más efectivos y menos tóxicos para retirar grillos del interior de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Extensión de la Universidad de Maryland aclara que los insecticidas solo deben usarse como último recurso, y siempre en conjunto con las reparaciones estructurales y la limpieza previa, nunca como sustituto de estas medidas.

Aplicar químicos sin sellar antes las entradas solo retrasa el problema, ya que nuevos ejemplares seguirán ingresando por las mismas grietas.