México

Auto se impacta contra panadería en Naucalpan y vecinos golpean a sus ocupantes

El accidente ocurrió en comercio de la colonia Los Cuartos Capulín

Un automóvil de color rojo se impactó contra la fachada de una panadería ubicada en la colonia Los Cuartos, en el municipio de Naucalpan. En las imágenes se observa la estructura metálica del establecimiento colapsada sobre el vehículo, mientras varias personas de la zona se aglomeran en el lugar e increpan a los ocupantes del vehículo tras el percance

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Un automóvil terminó dentro de una panadería en Naucalpan, Estado de México, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad y se impactara contra el establecimiento durante la tarde de este martes.

El accidente ocurrió en la colonia Los Cuartos Capulín, sobre la calle Francisco I. Madero, donde el vehículo, de color rojo, salió de la vialidad y terminó prácticamente dentro del negocio.

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El fuerte impacto provocó daños en la entrada del establecimiento y generó alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores.

Videos difundidos en redes sociales muestran el automóvil dentro de la panadería, mientras varias personas se congregaron en el sitio para observar lo ocurrido y auxiliar ante la emergencia.

Vecinos retienen y golpean a los ocupantes

choque Panadería Naucalpan golpes
Choque de auto contra panadería en Naucalpan (especial)

Después del choque, la situación se tornó violenta. Vecinos y comerciantes de la zona rodearon el automóvil y retuvieron a las personas que viajaban en la unidad.

En medio de la tensión, algunas personas comenzaron a golpear al conductor y a su acompañante. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran los momentos en los que el hombre es confrontado por varias personas.

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La agresión obligó a la intervención de elementos de seguridad, quienes acudieron al sitio para controlar la situación y evitar que la confrontación escalara.

Los tripulantes fueron separados de los vecinos y posteriormente recibieron atención para determinar si presentaban lesiones.

¿Por qué el automóvil terminó dentro de la panadería?

Hasta el momento, existen versiones sobre las posibles causas del accidente, pero las autoridades deberán determinar qué ocurrió antes de que el vehículo abandonara la trayectoria y se estrellara contra el establecimiento.

Entre las primeras versiones difundidas se mencionó una posible falla en los frenos. Sin embargo, esta hipótesis no había sido confirmada oficialmente, por lo que no puede establecerse como la causa definitiva del percance.

También se deberá determinar si existió alguna otra circunstancia que provocara que el conductor perdiera el control del automóvil.

Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para establecer cómo sucedió el accidente y determinar las responsabilidades por los daños materiales ocasionados.

Daños en la panadería de Naucalpan

choque Panadería Naucalpan golpes
choque Panadería Naucalpan golpes (especial)

El impacto ocasionó daños visibles en la zona de acceso de la panadería. El automóvil quedó en el interior del establecimiento, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia y personal especializado para atender el incidente.

La presencia del vehículo dentro del negocio generó afectaciones materiales, aunque hasta el momento no se cuenta con un monto oficial sobre las pérdidas.

La atención se concentró inicialmente en las personas involucradas y en evitar que continuara la confrontación entre los vecinos y los ocupantes del automóvil.

Autoridades intervienen tras el accidente

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron a la zona de Los Cuartos Capulín después de recibir el reporte del accidente.

La intervención permitió controlar el conflicto y realizar la valoración de las personas involucradas. Posteriormente, se llevaron a cabo las acciones necesarias para retirar el vehículo y revisar las condiciones del inmueble.

El accidente quedó bajo conocimiento de las autoridades, que deberán establecer las circunstancias exactas del choque.

El caso también generó comentarios entre habitantes de la zona debido a la reacción de los vecinos, quienes pasaron de auxiliar ante el percance a confrontar físicamente a los tripulantes.

Mientras continúan las diligencias, las autoridades deberán determinar tanto la causa del accidente como las responsabilidades relacionadas con los daños provocados a la panadería y los hechos ocurridos después del impacto.

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