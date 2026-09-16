México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 16 de septiembre

La moneda europea ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 19,77 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,06% respecto al precio de cierre anterior de 19,79 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,64%, aunque su variación interanual presenta una caída del 7,44%.

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En los últimos días, el tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando una baja durante un día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 3,91%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,34%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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