Candelabrum Metal Fest celebró su quinta edición con leyendas y bandas de culto

La Velaría de la Feria de León recibió a miles de asistentes en la quinta edición de festival dedicado al metal. (Cinthia Salvador / Infobae México)

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La Velaría de la Feria de León reunió a 21 bandas internacionales y cinco nacionales durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, cuando el Candelabrum Metal Fest celebró su quinta edición en el Bajío mexicano y confirmó su lugar como punto de encuentro para el metal en México.

Candelabrum se realiza desde 2022 en León, Guanajuato, y en esta edición de celebración logró reunir a agrupaciones que se presentaron por primera vez en México. Entre ellas figuraron Loudness, Lifelover, Lik y Spiritus Mortis, además del regreso de Destruction y Aura Noir.

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El público llegó desde temprano ambos días para ocupar primera fila. Generaciones distintas de aficionados cantaron y gritaron durante el performance de Lifelover, con Kim Carlsson al frente de la agrupación.

Loudness y Old Man’s Child cimbraron la Velaria de la Feria

Voltax, Silent Tombs y Necronos representaron a México en el festival. (Cinthia Salvador / Infobae México)

Entre la oferta de espectáculos musicales que se presentan ese fin de semana en el país, el festival de metal que opera en Guanajuato desde hace cuatro años destaca por reunir a bandas internacionales inéditas en México.(Cinthia Salvador / Infobae México)

La banda japonesa de heavy metal dejó una marca particular en el público asistente. Con tres décadas de carrera, Loudness demostró una energía intacta que sorprendió a la audiencia congregada en la Velaría.

El performance de Old Man’s Child también generó reacciones intensas entre los asistentes. Hubo lágrimas entre el público y fans que levantaron sus playeras y discos de la agrupación como muestra de reconocimiento.

El festival reunió este año a un elenco que abarca subgéneros que van del black metal al doom, del thrash al death. Este fue el cartel completo: The Haunted, Aura Noir, Solitude Aeturnus, And Oceans, Revenge, Warning, Cloven Hoof, Ved Buens Ende, Lik, Misþyrming, Impaled, Spiritus Mortis, Gehennah, Mournful Congregation, Nite, Phlebotomized, Under Moonlight Sadness, Vinnum Sabbathi, Voltax, Silent Tombs y Necronos.

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Por otro lado, el arte y la música también se hicieron presentes. El fotógrafo uruguayo NecrosHorns presentó una pieza de seis por cuatro metros, la más grande presentada hasta ahora. En un espacio que el festival le dedicó al artista uruguayo.

(Cinthia Salvador / Infobae México)

(Cinthia Salvador / Infobae México)

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“Es un honor muy grande para mí. Espero que disfruten la exhibición. Es la primera vez que expongo a este nivel. He hecho mis trabajos anteriormente bastante grandes, pero quería hacer algo especial para Candelabrum”, expresó el fotógrafo durante una conferencia de prensa el primer día del festival.

Por otro lado, el festival mantuvo sus iniciativas solidarias en esta edición. A través de “Héroes sin mata”, decenas de metaleros donaron su cabello para la elaboración de pelucas oncológicas destinadas a la asociación CANVIES, Asociación Vida y Esperanza A.C.

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También se recibieron donaciones para los perritos de la Casa Hogar Goyito. La zona de kermés se sumó como atractivo nuevo, con boletos especiales de color negro y el arte del evento impreso, además de papel picado negro y el logotipo del festival como parte de la decoración.

El “mercadito metalero” ofreció productos hechos en León

El área comercial del festival mantuvo el tradicional mercadito metalero, con productos elaborados en León, Guanajuato. Chamarras, chalecos, botas, sombreros, carteras y muñequeras de piel se ofrecieron junto con discos y películas del género que no se encuentran en otros espacios.

Las bandas mexicanas Voltax, Silent Tombs y Necronos se presentaron ante el público durante el fin de semana. En la prefiesta del 11 de septiembre tocaron seis agrupaciones: Voidgzaer, Infernal Thorns, Rottenness, BlackFlow, Interceptor y Weregoat, mientras NecrosHorns ofreció una conferencia sobre su trabajo fotográfico.

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(Cinthia Salvador / Infobae México)

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Por quinto año consecutivo, la organización se mantuvo impecable, pues en esta ocasión el festival logró que todas las bandas del cartel se presentaran pese a las tormentas eléctricas que afectaron a León durante ambos días del festival. Otro de los detalles por el que los fans valoran el evento de metal es que varias agrupaciones extranjeras se dan el tiempo para firmar autógrafos e incluso convivir con sus seguidores dentro de la Velaria.

Después de cinco ediciones, Candelabrum Metal Fest se consolidó por descentralizar los eventos de metal en México y fomentar el turismo y consumo local en Guanajuato. La escena del Bajío ganó visibilidad con la llegada de agrupaciones que antes solo se veían en festivales extranjeros.

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