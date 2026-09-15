Ni “¡Viva México!” ni “¡Viva Fernando VII!”: lo que realmente se sabe del grito de Miguel Hidalgo

Grito de Independencia de Miguel Hidalgo Crédito: Wikimedia Commons

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Durante septiembre, México se pinta con los colores de la bandera como parte de la conmemoración del Día de la Independencia, una de las fechas más importantes del país, que da origen al famoso grito emitido por Miguel Hidalgo.

Esta lucha que comenzó en 1810, fue representada por diversos personajes históricos como: Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama, José María Morelos y Pavón y Ignacio Allende, quienes hasta la fecha los mexicanos y mexicanas recuerdan con mucho orgullo.

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A lo largo del tiempo, la historia se ha ido modificando, revelando nueva información sobre los hechos que ocurrieron durante aquel enfrentamiento del 16 de septiembre. Estos hallazgos, presentados principalmente por historiadores, han sido estudiados y recopilados por años, dando una nueva perspectiva sobre esta etapa del pasado del país.

El verdadero origen del Grito de Independencia de México

En entrevista con Aristegui Noticias, el investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Históricas y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Alfredo Ávila reveló algunas curiosidades sobre esta celebración, destacando que la famosa frase “¡Viva México!“, que año con año es gritado por los jefes de Estado y mandatarios locales y estatales durante la noche del 15 de septiembre, no fue proclamado por el cura Hidalgo.

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A esto se le suma la expresión: ¡Viva Fernando VII!, la cual tampoco fue exclamada por esta figura histórica aquel día que comenzó la lucha de independencia de México. El especialista aseguró que no existen testimonios que avalen este relato, ya que en ese momento “México” era el nombre de la capital, no de la nación.

Agregó que existen documentos que dan a conocer, a través de narraciones de insurgentes capturados, que Miguel Hidalgo “despertó aquella mañana” y salió con un grupo de gente proveniente de Querétaro y San Miguel de Allende a la casa del cura. En el camino, liberó a presos de la vieja cárcel, antes de dirigirse al atrio de la iglesia, donde ordenó que se tocará la campana. “No la tocó él mismo”, expuso el académico, al cuestionar una de las versiones históricas que la sociedad mexicana ha dado por cierta durante 216 años.

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El historiador Alfredo Ávila aclara mitos e imprecisiones documentadas sobre la jornada del Grito de Independencia de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Dijo muy pocas palabras, entre las que se pueden documentar es: “se acabó la opresión, se acabaron los tributos, vamos a pelear por la libertad”, señaló sobre esta etapa elemental de la historia de México.

Siguiendo con este tema, dio a conocer que un dato interesante es el pago que ofreció Miguel Hidalgo a quienes se unieran a la rebelión: un peso a las personas que sumaran con caballo; y cuatro reales (cincuenta centavos) a la gente que participara a pie. “Era lo que ganaban los jornaleros en ese tiempo”.

¿15 o 16 de septiembre? Esta es la fecha en que se celebra la Independencia de México

El investigador también abordó el malentendido en torno a las Fiestas Patrias, ya que algunas personas desconocen cuál es la fecha que marca el inicio de la Independencia de México. “Es una confusión que debo decir que nació casi de inmediato. Ya en la década de los 20 del siglo XIX, había algunos autores que hablaban de la noche del 15 como el inicio de la, como el inicio de la guerra de independencia”.

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Derivado de ello, aclaró que el Grito de Independencia ocurrió durante la madrugada del 16 de septiembre. Sin embargo, esta diferencia de fechas fue aprovechada durante el Porfiriato, debido a que el expresidente Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre, por lo que la celebración comenzó a trasladarse a esa fecha juntando las dos fiestas.

“En México tenemos esa tradición de conmemorar los dos días, sobre todo la noche, la noche del 15. Pero lo que realmente ocurrió aquel 16 de septiembre fue que se había descubierto una conspiración que pretendía hacer la independencia de este reino.

Esas son las palabras de Miguel Hidalgo cuando fue enjuiciado y se le preguntó que cuál había sido su objetivo: hacer la independencia de este reino y hacerla básicamente por tres o cuatro razones", siguió contando Alfredo Ávila.

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