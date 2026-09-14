México

Cierres por el Grito de Independencia en CDMX y desfile militar: cuáles son las alternativas viales

Personal de la SSC desplegará un operativo en el Zócalo Capitalino, así como en todas las alcaldías por las festividades patrias

Estas son las calles que estarán cerradas por las festividades del 15 de septiembre y el desfile militar (Jefatura Gobierno CDMX)
Estas son las calles que estarán cerradas por las festividades del 15 de septiembre y el desfile militar (Jefatura Gobierno CDMX)
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Como parte de las celebraciones por la conmemoración del Grito de Independencia de México, la Ciudad de México implementará un operativo de seguridad para salvaguardar a los miles de asistentes que acudan al Zócalo Capitalino. Este lunes 14 de septiembre, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, compartió detalles del Plan Operativo Fiestas Patrias 2026.

En conferencia de prensa, las autoridades explicaron qué calles estarán cerradas, así como los pasos peatonales para ingresar a la plancha del Zócalo, también precisaron las medidas de seguridad en todas las alcaldías donde habrá eventos culturales.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un total de 13 mil 107 elementos que resguardarán las inmediaciones del centro histórico, reforzamiento de seguridad en las alcaldías, así como las actividades del Desfile Militar.

¿Qué calles del centro histórico estarán cerradas por el Grito de Independencia?

Un mapa del Centro Histórico de la Ciudad de México con áreas de colores, junto a datos de 3.500 elementos y 91 unidades policiales
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México despliega 3.500 elementos y tres cinturones de seguridad en el Centro Histórico para las fiestas patrias. (X/ @GobCDMX)

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que se contará con presencia de tres mil 500 elementos y 91 patrullas, el personal de seguridad se distribuirá a lo largo de tres cinturones de seguridad para resguardar el lugar y permitir un acceso controlado al Zócalo.

El primer cuadrante de seguridad empezará en las calles:

  • 1 Norte (Ignacio López Rayón)
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • José María Izazaga
  • 1 Oriente Anillo Circunvalación

A partir de estos puntos se limitará el ingreso vehicular para priorizar el paso peatonal. También estas vialidades operarán como opciones secundarias para la circulación vial.

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Mapa del Centro Histórico con iconos de patrulla, motocicleta y textos sobre agentes de tránsito y alternativas viales en la Ciudad de México
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalla el dispositivo vial y las alternativas de tránsito en el Centro Histórico. (X/ @GobCDMX)

El siguiente cuadrante de seguridad que restringirá el ingreso de la población al Zócalo será en:

  • República del Salvador
  • Isabel La Católica
  • Donceles/ Justo Sierra
  • Jesús María

El último cuadrante del operativo de seguridad estará ubicado en calles:

  • Venustiano Carranza
  • Palma
  • Correo Mayor
  • Tacuba

En cuanto al ingreso peatonal para la población que acuda a la Plancha del Zócalo será por

  • Avenida 20 de Noviembre
  • Pino Suárez
  • Tacuba
  • 5 de Mayo
  • 5 de Febrero
  • Monte de Piedad
  • Moneda
  • Seminario
Infografía con un mapa de avenidas, cifras de 900 agentes de tránsito, 75 unidades y 70 motopatrullas, junto con listas de alternativas viales
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México detalla las alternativas viales y el despliegue de 900 agentes de tránsito para las fiestas patrias. (X/ @GobCDMX)

¿Cuáles son las alternativas viales por los cierres del 15 de septiembre en CDMX?

Las autoridades recomendaron a la población viajar en transporte público su se dirigen a los festejos en el centro capitalino, para aquellos que circulen en vehículos las calles alternativas son:

  • Al norte: Eje Central e Isabel La Católica
  • Al sur: Circunvalación y Bolívar
  • Al oriente: Perú y Fray Servando
  • Al poniente: Uruguay e Izazaga

Cierres por el Desfile Militar en CDMX

Para las actividades del desfile cívico militar en calles de la capital mexicana se realizará con el resguardo de tres mil 400 elementos peatonales, mientras que circularán 125 unidades móviles.

La vialidad principalmente afectada será Paseo de la Reforma hasta Campo Marte, las otras calles cerradas serán:

  • José María Pino Suárez
  • 5 de Mayo
  • Francisco I. Madero
  • Juárez

Grito de Independencia en el Zócalo: horarios, artistas y todo sobre la aparición de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el Grito de Independencia este martes 15 de septiembre de 2026 desde el balcón central de Palacio Nacional, durante la celebración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. La ceremonia tiene acceso gratuito y representa la segunda ocasión en que la mandataria dirige el acto.

Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)
Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)

El antecedente inmediato ocurrió el 15 de septiembre de 2025, cuando Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en encabezar esta ceremonia en más de dos siglos. Esa noche, una multitud estimada en 280,000 personas presenció la entrega de la bandera nacional por una escolta integrada únicamente por cadetes mujeres del Heroico Colegio Militar.

El programa musical inicia a las 19:00 horas con actividades culturales. Intocable cierra el festejo como acto principal de la noche, dentro de su Cultura Tour 2026, con canciones como “¿Y todo para qué?”, “Fuerte no soy”, “Enséñame a olvidar”, “Sueña” y “Aire”.

La presidenta confirmó durante la Mañanera del Pueblo la participación del Mariachi de la Marina y GN, José Alfredo Jiménez “Nieto” y los ganadores del concurso México Canta: Sergio Maya, Carmen María y Galia Siurob. Los artistas participan en el bloque de las 21:00 horas, pero las autoridades todavía no publican un horario individual para cada presentación.

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