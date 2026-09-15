México

Guadalajara Open 2026 a través de una serie de experiencias alrededor de su coctel insignia

La quinta edición del torneo con experiencias que conectarán tenis, estilo y celebración antes, durante y después de los partidos

Vaso de cristal con bebida rosa de pitahaya, cubos de hielo, rodaja de limón en el borde, gotas de condensación y mesa de madera.
Un vaso alto de cristal contiene una bebida rosa de pitahaya con hielo y una rodaja de limón, sobre una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La marca acompañará la quinta edición del torneo con experiencias que conectarán tenis, estilo y celebración antes, durante y después de los partidos.

Guadalajara, Jalisco, XXX septiembre de 2026.– Del 13 al 19 de septiembre, GREY GOOSE acompañará una nueva forma de vivir el Guadalajara Open 2026 a través de una serie de experiencias alrededor de su coctel insignia, el Cosmo Ace, diseñadas para conectar con los asistentes desde los momentos previos al torneo hasta la celebración después del último partido.

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El encuentro, categoría WTA 500, reunirá a 28 jugadoras y repartirá una bolsa de 1.2 millones de dólares. Además, será el tercer y último evento del WTA Tour en México durante 2026, con Marta Kostyuk e Iva Jovic, números 11 y 16 del mundo, entre sus principales figuras, asì como la presencia estelar de la mexicana, Renata Zarazúa.

La experiencia de GREY GOOSE comenzará antes del primer saque con el Cosmo Ace Social Club, que reunirá al público, creadores, medios e invitados alrededor de contenidos y momentos inspirados en el torneo.

Dentro del Centro Panamericano de Tenis, el Cosmo Ace será el hilo conductor de la presencia de la marca. GREY GOOSE contará con barras, trolleys y una dinámica de bienvenida con pequeñas versiones del cóctel, mientras una cámara capturará en primera persona las reacciones de los asistentes al descubrirlo.

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Asimismo, la GREY GOOSE Blue Carpet sumará un momento pensado para capturar y compartir la experiencia del torneo. Con fotografía y flashes este espacio permitirá generar contenido con invitados y aficionados, mostrando una faceta más social y estilizada del GDL Open.

Así, durante una de las semanas más importantes del tenis en México, GREY GOOSE llevará el Cosmo Ace más allá de la cancha, acompañando la experiencia desde el primer saque hasta después del último punto.

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