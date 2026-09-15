Fuerte explosión en la Línea 1 del Metro de CDMX: esta fue la causa que lo provocó l Videos

Este video muestra la estación Gómez Farías del Metro CDMX tras una explosión en las vías de la Línea 1 el 15 de septiembre. Se observan pasillos y torniquetes vacíos. Una persona con chaleco de seguridad corre por la estación. Se distingue una capa de humo en el área de acceso. El contenido es una cobertura del evento.

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Los Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) desalojaron la estación Gómez Farías de la Línea 1 del Metro esta mañana del 15 de septiembre, luego de que se registrara humo en la zona de vías por una explosión que causó cortocircuito. No hubo personas lesionadas durante el incidente, de acuerdo con la información oficial.

La falla se originó cuando un objeto metálico cayó a las vías, tocó una barra guía y produjo un arco eléctrico que interrumpió temporalmente la circulación.

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La suspensión afectó inicialmente el tramo de Balbuena a Pantitlán, mientras los trenes operaban entre Observatorio y Moctezuma en ambos sentidos. Unidades de RTP apoyaron el traslado de los usuarios afectados.

Personas usuarias también informaron que habían observado humo dentro de uno de los trenes después de la detención del servicio. El personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro quedó a cargo de la atención en la zona. No se reportaron heridos, o personas intoxicadas debido a que los policías y personal del metro desalojaron la estación rápidamente.

Debido a la explosión se cerró temporalmente toda la Línea que va de Observatorio a Pantitlán y se adecuaron autobuses de RTP para el traslado de usuarios Foto: Captura de pantalla

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la falla provocó una afectación temporal en la operación de la estación Zaragoza. También señaló que la revisión permitió descartar personas lesionadas.

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La circulación se normalizó posteriormente en toda la Línea 1, desde Observatorio hasta Pantitlán, en ambos sentidos. Las estaciones reabrieron y los trenes retomaron el servicio completo tras concluir la inspección en las vías.

Rubalcava pidió a las personas usuarias resguardar sus pertenencias durante el viaje. Explicó que los objetos que caen a la zona de vías pueden causar cortocircuitos y demoras en la operación.

Usuarios reportan humo en la Línea 1 del Metro de la CDMX.

Qué provocó el cortocircuito

El Sistema de Transporte Colectivo informó que un objeto caído a las vías afectó el servicio de la Línea 1 la mañana de hoy, luego de provocar un cortocircuito en la estación Gómez Farías. El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas y no dejó personas lesionadas.

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El objeto entró en contacto con la barra electrificada que suministraba energía a los trenes. Personal de Material Rodante e Instalaciones Fijas revisó las instalaciones y realizó pruebas con trenes en vacío para confirmar que existieran condiciones seguras de operación.

Durante la afectación, el servicio funcionó únicamente entre las estaciones Moctezuma y Observatorio. Para apoyar los traslados, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) cubrieron el tramo entre Moctezuma y Pantitlán.

El servicio se reanudó con normalidad alrededor de las 8:30 horas. El organismo exhortó a las personas usuarias a sujetar correctamente sus pertenencias mientras permanecían en la zona de andenes, debido a que la caída de objetos podía dañar las instalaciones fijas y alterar la operación de los trenes.

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Un objeto cayó a las vías en Gómez Farías y provocó un cortocircuito.

La Línea 1 operó de manera parcial durante la afectación.

La RTP apoyó con unidades entre Moctezuma y Pantitlán.

Qué hacer en caso de caída de objeto

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (Redes sociales)

La caída de objetos a las vías del Metro de la Ciudad de México provoca cortos circuitos, presencia de humo y retrasos masivos.

¿Qué pasa cuando cae un objeto?

Corto circuito: los objetos metálicos (como paraguas, globos metálicos o celulares) hacen contacto con la barra guía electrificada a 750 volts, generando fuego o arcos eléctricos.

Suspensión del servicio: se requiere un corte de corriente de 3 a 5 minutos para rescatar objetos de manera segura, lo que detiene los trenes en toda la línea.

Objetos más comunes: celulares, audífonos inalámbricos, lentes, carteras y paraguas encabezan la lista de los incidentes más frecuentes.

Reabren Línea 12 del Metro CDMX tras concluir obras de mantenimiento (X/ @AdrianRubalcava)

¿Qué debes hacer si se cae un objeto tuyo?Nunca bajes a las vías: Está prohibido y es mortal debido a la corriente eléctrica de alta tensión. No traspases la línea amarilla del andén.

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Reporta de inmediato: Acude con el Jefe de Estación, personal de vigilancia o seguridad industrial e indícales el lugar exacto donde cayó tu pertenencia.

Protocolo de recuperación: El personal evaluará si es posible retirarlo de inmediato con un corte rápido de corriente o si se extraerá al finalizar el horario de servicio para que puedas acudir a recuperarlo. Puedes consultar más detalles en la Oficina de Objetos Extraviados del Metro CDMX.