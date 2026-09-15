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¿Lloverá durante el Grito de Independencia?: cuál es el pronóstico del clima para el 15 de septiembre en CDMX

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones para asistir a los festejos patrios en el Zócalo

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¿Lloverá durante el Grito de Independencia?: cuál es el pronóstico del clima para el 15 de septiembre en CDMX (Crédito: X @GobiernoMX)
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Todo está listo para las fiestas patrias que conmemoran el 216 Aniversario del inicio del Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. El acceso será gratuito y será la segunda ocasión en que Sheinbaum dirija el acto.

El antecedente ocurrió el 15 de septiembre de 2025, cuando la presidenta se convirtió en la primera mujer en encabezar esta ceremonia en más de 200 años. Esa noche, recibió la bandera nacional de una escolta integrada únicamente por cadetes mujeres del Heroico Colegio Militar ante una multitud estimada en 280,000 personas.

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Para este 2026, las actividades culturales en el Zócalo comenzarán a las 19:00 horas. Y una consideración que deberán de tener todas las personas que acudan a la plancha del Zócalo es el clima, en días recientes las fuertes lluvias han sido un factor determinante para la realización de actividades al aire libre, así que conocer el pronóstico de lluvias para el 15 de septiembre ayudará a la población a tomar precauciones.

¿Cuál es el pronóstico del clima para el 15 y 16 de septiembre?

¿Cuál es el pronóstico del clima para el 15 y 16 de septiembre? (EFE/ Isaac Esquivel)
¿Cuál es el pronóstico del clima para el 15 y 16 de septiembre? (EFE/ Isaac Esquivel)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC) compartió detalles de cuáles son las condiciones climáticas que se esperan para el día martes 15 de septiembre y para el miércoles 16 de septiembre.

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Según con el pronóstico de las autoridades, para el martes 15 de septiembre se prevén temperaturas mínimas de 13 a 15 °C y máximas de 24 a 26 °C. A lo largo de la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que para la tarde y la noche se esperan intervalos de chubascos con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para el miércoles 16 de septiembre se indican temperaturas mínimas de 13 a 15 °C y máximas de 25 a 27 °C, con cielo medio nublado durante la mañana y lluvias ligeras aisladas, además de vientos con rachas de moderadas a fuertes de 30 a 50 km/h, durante la tarde y la noche. Una de las recomendaciones que sugirió Protección Civil es el uso de bloqueador solar, retirar la basura de las coladeras, evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y portar paraguas o impermeable.

Actividades en el Zócalo CDMX para el Grito de Independencia

El programa incluye al Mariachi de la Marina y de la Guardia Nacional, al intérprete José Alfredo Jiménez “Nieto” y a los ganadores del concurso México Canta: Sergio Maya, Carmen María y Galia Siurob. Estos participantes forman parte del bloque previsto para las 21:00 horas, aunque todavía no se publica el horario individual de cada presentación.

  • 19:00 horas: apertura de la verbena y presentaciones culturales sobre el escenario principal.
  • 21:00 horas: inicio del concierto con los artistas confirmados previo a la ceremonia cívica.
  • 23:00 horas: ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la presidenta Sheinbaum, seguida del toque de campana, la arenga patria, el Himno Nacional y los fuegos artificiales.
  • Posterior al protocolo cívico: concierto estelar de Intocable en la plancha del Zócalo
Un mapa del Centro Histórico de la Ciudad de México con áreas de colores, junto a datos de 3.500 elementos y 91 unidades policiales
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México despliega 3.500 elementos y tres cinturones de seguridad en el Centro Histórico para las fiestas patrias. (X/ @GobCDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 13,107 elementos en la CDMX para resguardar las celebraciones por el Grito de Independencia y el desfile militar de septiembre de 2026, de acuerdo con la información difundida por Infobae. El operativo incluye el Zócalo capitalino, el Centro Histórico y las alcaldías donde se realizarán actividades patrias.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el Grito este martes 15 de septiembre desde el balcón central de Palacio Nacional, durante la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia. El programa comienza a las 19:00 horas; Intocable cerrará la celebración, mientras que el Mariachi de la Marina y GN, José Alfredo Jiménez “Nieto” y los ganadores de México Canta participarán en el bloque de las 21:00 horas.

Para controlar el acceso al Zócalo se instalarán tres cinturones de seguridad, con 3,500 elementos y 91 patrullas en las inmediaciones. Las autoridades recomendaron trasladarse en transporte público; el texto difundido no detalla las calles de los cuadrantes, los accesos peatonales ni las vialidades alternas.

Durante el desfile, la SSC asignará 3,400 elementos peatonales y 125 unidades móviles. Paseo de la Reforma, en el tramo hacia Campo Marte, será la vialidad principalmente afectada por los cierres.

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