¿Cuántas horas va a durar? AICM suspende operaciones el 16 de septiembre por festejos de la Independencia

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspenderá despegues y aterrizajes el miércoles 16 de septiembre, debido al desfile aéreo militar por la conmemoración del inicio de la Independencia de México. La medida estará vigente de las 10:00 a 14:00 horas, según la Secretaría de Marina.
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