¿Cuántas horas va a durar? AICM suspende operaciones el 16 de septiembre por festejos de la Independencia

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) suspenderá despegues y aterrizajes el miércoles 16 de septiembre , debido al desfile aéreo militar por la conmemoración del inicio de la Independencia de México . La medida estará vigente de las 10:00 a 14:00 horas , según la Secretaría de Marina .

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