México

¿Cuántas horas va a durar? AICM suspende operaciones el 16 de septiembre por festejos de la Independencia

La interrupción temporal de las operaciones aéreas se aplica por el paso del desfile militar en el espacio cercano a la terminal capitalina

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México permanecerá cerrado para todo tipo de vuelos durante el horario de la medida. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México permanecerá cerrado para todo tipo de vuelos durante el horario de la medida. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspenderá despegues y aterrizajes el miércoles 16 de septiembre, debido al desfile aéreo militar por la conmemoración del inicio de la Independencia de México. La medida estará vigente de las 10:00 a 14:00 horas, según la Secretaría de Marina.

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