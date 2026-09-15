CNDH presume austeridad: propone reducción de casi 170 mil mdp en presupuesto para 2027, destinará 68% a protección de derechos humanos

(GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propuso para 2027 un presupuesto de 1,650.8 millones de pesos, lo que significa 168.9 millones menos que lo aprobado para 2026, y aseguró que el ajuste permitiría concentrar 68% de sus recursos en atención, protección y defensa de los derechos humanos.

La CNDH informó que su proyecto presupuestal representa una reducción nominal de 9.28% frente a los 1,819.8 millones de pesos autorizados para 2026. La propuesta fue enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y quedó en manos del Congreso.

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El organismo sostuvo a través de un comunicado que, con la inflación de 3% prevista por la SHCP en los Pre-Criterios Generales de Política Económica, la reducción equivaldría a una baja real de entre 12% y 13%.

La CNDH calculó que la disminución real sería de entre 223 y 225 millones de pesos. Afirmó que el recorte no afectaría las funciones sustantivas de la institución, pues se concentraría en el gasto administrativo.

El ajuste presupuestal se concentró en Servicios Personales

La mayor parte de la reducción propuesta se ubicó en el capítulo de Servicios Personales, correspondiente al Capítulo 1000. La Comisión planteó un techo de 1,233.9 millones de pesos para ese rubro durante 2027.

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La cifra fue 233.5 millones de pesos menor a los 1,467.4 millones autorizados para Servicios Personales en 2026. La reducción proyectada en ese capítulo fue de casi 16%.

La CNDH indicó que la baja respondió a una revisión de su estructura y de las necesidades de operación. Señaló que el objetivo fue disminuir el gasto administrativo sin reducir los recursos dirigidos a la atención de la población.

La institución afirmó que 68% de sus recursos proyectados para 2027 se destinaría a actividades de atención, protección y defensa de derechos humanos. En 2019, ese porcentaje era de alrededor de 54%, según los datos difundidos en el comunicado.

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Manifestantes acusan que la actual dirigente de la CNDH encubre al Ejército Mexicano de su culpabilidad por el caso Ayotzinapa (IG: @ant1fazz.media)

La CNDH reportó una reducción de personal desde 2019

El organismo señaló que en 2019 operaba con una plantilla de 1,926 personas, integrada por 1,770 servidoras públicas y 156 plazas subcontratadas mediante outsourcing.

Para 2026, la Comisión aseguró que operaba con menos de 1,500 personas servidoras públicas. Atribuyó la diferencia a una reorganización interna, la eliminación de plazas subcontratadas y la reducción de estructuras administrativas.

Sostuvo que la medida formó parte de una política de austeridad iniciada en 2020. De acuerdo con el comunicado, la institución revisó perfiles de puesto, redujo duplicidades y buscó eliminar prácticas como el nepotismo y distintas formas de corrupción.

La administración encabezada por Rosario Piedra Ibarra afirmó que la reducción de plazas no disminuyó la capacidad institucional. También aseguró que durante su gestión se alcanzaron los niveles más altos de emisión de recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad en la historia de la Comisión.

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(Crédito: Infobae México)

Los salarios operativos aumentaron mientras los mandos registraron una baja

La CNDH reportó que, entre 2020 y 2026, el personal operativo acumuló un incremento salarial de 43%. Las personas visitadoras adjuntas tuvieron un aumento acumulado de 30%, según las cifras incluidas en el documento.

El organismo señaló que los ajustes presupuestales no se tradujeron en precarización para su base operativa. Argumentó que la redistribución del ingreso privilegió las áreas encargadas de las tareas de protección y defensa.

En contraste, las percepciones de los altos mandos permanecieron prácticamente congeladas durante el mismo periodo. El comunicado señaló que esos ingresos acumularon una disminución nominal cercana a 3%.

La CNDH comparó también las cifras históricas del gasto en Servicios Personales. Para 2019, reportó un presupuesto original de 1,456 millones de pesos; para 2026, el monto aprobado ascendió a 1,467 millones, mientras que para 2027 propuso 1,234 millones.

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La Comisión informó reintegros por 1,460.9 millones de pesos

La CNDH informó que devolvió a la Tesorería de la Federación 1,460.9 millones de pesos entre 2019 y 2025. Los recursos correspondieron a ahorros y economías presupuestales acumuladas durante ese periodo.

En 2019, el reintegro fue de 44.1 millones de pesos. En 2020 ascendió a 482.3 millones; en 2021, a 185.5 millones; en 2022, a 27.4 millones; en 2023, a 179.7 millones; en 2024, a 305.4 millones, y en 2025, a 280.6 millones.

La Comisión señaló que parte de los recursos permitió otorgar apoyos por 170 millones de pesos a población afectada por la pandemia de COVID-19 y por desastres naturales.

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En la comparación presentada por la institución, el INE planteó pasar de 21,837.2 a 42,274.5 millones de pesos; la FGR contempló un aumento de 653.2 millones, y el INEGI proyectó un incremento de 8.5 millones de pesos para 2027.