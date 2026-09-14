El PRI cuestiona la gira del Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum por protestas en cuatro estados

Moreno mencionó exigencias de jubilados y pensionados de Pemex, CFE y otras empresas del Estado durante manifestaciones en Yucatán. Crédito: X / @specter170285

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Alejandro “Alito” Moreno cuestionó la gira del segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y sostuvo que las protestas en Oaxaca, Campeche, Yucatán e Hidalgo exhiben pendientes en pensiones, salud, seguridad, educación y carreteras. El dirigente priista publicó el mensaje este 13 de septiembre.

Moreno señaló que integrantes de la CNTE reclaman en Oaxaca y Campeche por la Ley del ISSSTE y acuerdos pendientes. También mencionó las exigencias de jubilados y pensionados de Pemex, CFE y otras empresas del Estado en Yucatán, así como la protesta de estudiantes de El Mexe en Hidalgo, quienes piden la reapertura total de su Normal, instalaciones dignas y justicia por el asesinato de un compañero.

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El priista cuestionó que la gira se llame “Honestidad y Resultados” y afirmó que la población reclama falta de medicamentos, inseguridad, carreteras abandonadas y apoyos para comunidades afectadas por la sequía.

Además, acusó a Morena de gobernar con “cero capacidad y cero resultados” y sostuvo que las inconformidades también se reflejarán en las urnas en 2027.

Normalistas de El Mexe irrumpen en el acto de Claudia Sheinbaum en Pachuca

Normalistas irrumpieron en el evento de la presidenta en Pachuca para exigir el esclarecimiento del homicidio de su compañero y la apertura total de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal.

Los normalistas de El Mexe irrumpieron este domingo 13 de septiembre en el acto de Claudia Sheinbaum en Pachuca, Hidalgo, para exigir el esclarecimiento del homicidio de su compañero José Antonio Salgado Aparicio y la apertura total de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, cuyas condiciones de operación, tierras, comedor e internado forman parte de sus reclamos ante autoridades federales y estatales.

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Dicha protesta ocurrió al cierre del evento “Honestidad y Resultados”, realizado en el Megadomo de las Estrellas. El encuentro estaba previsto para las 13:45 horas, aunque fue adelantado una hora sin aviso previo.

Los estudiantes atravesaron hasta cuatro retenes de seguridad mediante empujones. En el último punto levantaron vallas metálicas y llegaron al área destinada a la prensa, donde desplegaron dos mantas y lanzaron consignas mientras la presidenta terminaba su participación.

No se informó de personas lesionadas durante la movilización ni de que algún funcionario federal o estatal atendiera directamente a los manifestantes en ese momento. Sheinbaum acudió al acto acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y otras autoridades.

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Estudiante de la normal Luis Villarreal fue localizado sin vida el 7 de septiembre

Normalistas irrumpieron en el evento de la presidenta en Pachuca para exigir el esclarecimiento del homicidio de su compañero y la apertura total de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal.

José Antonio Salgado Aparicio, conocido como “Toño” o “Toñito”, era originario del municipio de Huehuetla y estudiaba en la Normal Rural Luis Villarreal, ubicada en Tepatepec, cabecera municipal de Francisco I. Madero.

El joven fue localizado sin vida alrededor de las 07:00 horas del lunes 7 de septiembre, a un costado del camino de terracería conocido como El Rinconcito, en dirección a la colonia El Nueve, cerca de la localidad Doctor G. Parres.

Elementos de seguridad acudieron tras recibir el aviso y personal de Protección Civil confirmó que el estudiante ya no tenía signos vitales. La zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes.

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De manera preliminar, se informó que presentaba lesiones provocadas por arma blanca. La PGJEH abrió una carpeta de investigación por homicidio para determinar las circunstancias de la muerte y establecer responsabilidades.

Hasta este 13 de septiembre no se habían informado detenciones ni un posible móvil del asesinato. Compañeros, docentes y familiares realizaron un homenaje de cuerpo presente para despedir al normalista y exigieron el esclarecimiento de lo ocurrido.

Segob anuncia seguimiento al homicidio y las demandas escolares

La Segob informó que dará seguimiento al homicidio y a las demandas de El Mexe. (Archivo Infobae)

Después de la protesta, la Segob informó en una tarjeta emitida en Pachuca que dará seguimiento al caso de José Antonio Salgado Aparicio y a las peticiones expuestas por la comunidad de El Mexe.

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Los alumnos pidieron esclarecer el homicidio, la apertura total de la Normal Rural Luis Villarreal, recuperar y repartir las tierras de la institución, restablecer el funcionamiento del comedor y contar con aulas y espacios dignos para la formación docente.

También reclamaron la continuidad de la segunda etapa del internado y la delimitación del predio escolar. La dependencia indicó que esos planteamientos serán revisados con autoridades educativas federales y estatales para definir acciones.

Gobernación señaló que la Fiscalía estatal mantiene abierta la indagatoria y que el fiscal ha sostenido comunicación con la familia del estudiante. Según la dependencia, el próximo lunes dará a conocer avances de las investigaciones.

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Durante su visita a Hidalgo, Sheinbaum presentó resultados de su administración y abordó programas sociales, salario mínimo y los proyectos ferroviarios AIFA-Pachuca y México-Querétaro.