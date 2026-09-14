Karina Torres y Gema Garoa se bañan juntas en La Casa de los Famosos México, todos las espían

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Gema Garoa y Karina Torres cumplen la promesa que hicieron hace unos días dentro de La Casa de los Famosos México 2026: se bañan juntas horas antes de que se conozca si Garoa continúa en la competencia o es eliminada esta misma noche de gala de eliminación.

El compromiso surgió cuando Gema Garoa enfrentaba su segunda nominación en el reality. Antes de conocer el resultado de la votación del público, la actriz le prometió a Karina Torres que, sin importar el desenlace de la eliminación, ambas compartirían ese momento el lunes siguiente.

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La promesa se originó durante la nominación de Gema Garoa

“Si me quedo, nos bañamos el lunes sin falta, pase lo que pase”, dijo Gema Garoa a Karina Torres, según registró la transmisión 24/7 de ViX. La actriz explicó que ambas no habían podido bañarse juntas por sus múltiples ocupaciones dentro de la casa.

Ernesto Laguardia espía a Karina Torres y Gema Garoa bañándose juntas, con ayuda de Yahir y Memo Schutz (Captura de pantalla)

Torres respondió con humor a la propuesta: “Y yo me voy a bañar sin brasier... ah, no es cierto, compa”. Finalmente ambas aclararon que se tallarían con traje de baño puesto, sin mayor detalle sobre el momento.

Gema Garoa retomó el compromiso entre risas: “Discúlpenos que no nos hemos bañado juntas, pero si me quedo en la casa, lo prometido es deuda”. Ambas cumplieron el pacto sin saber todavía si Garoa permanecerá en la casa tras la gala de eliminación de esta noche.

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Yahir, Memo Schutz, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia espían el momento

El baño conjunto no pasó desapercibido para el resto de los habitantes. Yahir, Memo Schutz, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia observaron la escena a distancia, entre risas y miradas de asombro, en un ambiente de diversión dentro de la casa.

Yahir y Cynthia Klitbo espían a Karina Torres y Gema Garoa bañándose (Captura)

La reacción de los cuatro habitantes se dio en tono de broma, sin generar tensión con Gema Garoa ni con Karina Torres. El momento se sumó a la serie de escenas entre ambas que la producción del programa ha promocionado en sus redes sociales.

El vínculo entre ambas habitantes se construyó desde julio

Karina Torres y Gema Garoa han generado atención en redes por su cercanía dentro de la competencia desde etapas tempranas de la temporada. En julio protagonizaron lo que medios de espectáculos catalogaron como el primer beso de la edición, ocurrido en medio de una broma tras un incidente con la ropa de Garoa.

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La cercanía entre ambas se replica en otros vínculos dentro de la casa. Torres compartió previamente un baño en el jacuzzi con el habitante Fede Vigevani, durante el cual habló sobre su vida amorosa y su experiencia como mujer trans, un intercambio que también circuló en redes sociales.

Los seguidores de Karina Torres esperan que forme un gran equipo con Gema Garoa (Captura de pantalla )

Ambas enfrentan riesgo de salida en la nominación vigente

Gema Garoa y Karina Torres se encuentran actualmente en riesgo de salir del programa. La placa de nominados vigente también incluye a Mariana Ochoa, Brianda Deyanara y Masad.

El resultado de esta ronda de votación se conoce en la gala de esta noche, transmitida a las 20:30 horas del tiempo del centro de México por Las Estrellas. La producción del reality no ha confirmado si el momento del baño conjunto será transmitido en la señal en abierto o solo estuvo disponible en la transmisión 24/7 de ViX.

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Cinco habitantes están en riesgo de eliminación esta noche

La placa de nominados vigente incluye a Karina Torres, Gema Garoa, Mariana Ochoa, Masad Altamimi y Brianda Deyanara, luego de que Yahir ganara el duelo de salvación el viernes 11 de septiembre y decidiera sacarse a sí mismo de la lista de riesgo.

Nominados de La Casa de los Famosos 2026 séptima semana

El cantante tuvo la oportunidad de retirar a alguno de sus compañeros de la nominación, pero optó por protegerse. Con esa decisión, los otros cinco habitantes permanecieron expuestos al voto del público.

La gala de eliminación se transmite este domingo a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Las Estrellas. Hasta el cierre de esta nota no existe confirmación oficial sobre el resultado de la votación.

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