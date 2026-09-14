Tristán responde a Gala Montes tras las críticas en su contra: “Tú no aguantaste dos días encerrada, yo estuve tres años”

Tristán Othón sostuvo que nunca ocultó las etapas complicadas de su vida ni negó su pasado. IG:trizzteh

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Tristán Othón, hijo del cantante Yahir, respondió a las descalificaciones de Gala Montes y defendió su proceso de rehabilitación contra las adicciones tras 35 meses de internamiento en el que perdió amigos por el consumo de sustancias.

En un video difundido en redes sociales, Tristán Othón sostuvo que nunca ocultó las etapas complicadas de su vida ni negó su paso por un centro de rehabilitación.

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“Mija, yo nunca negué a Clínica Libre. Lourdes Barroso y su esposo, el doctor Rubio, me salvaron a mí y a tu amiguito Emiliano la vida. Y él me cae muy bien. No me hagas enemistarme con nadie”, declaró Tristán.

El joven precisó que compartió el proceso de tratamiento con personas cercanas a la actriz, específicamente con Emiliano Aguilar.

“Vivió tres años conmigo en Clínica Libre y yo lo he hablado públicamente. Y si querías que me acordara, créeme que me acuerdo todos los días”, añadió.

El hijo de Yahir reaccionó a las críticas de la actriz sobre su pasado en adicciones y le recordó que él permaneció tres años internado mientras ella no toleró dos días en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

Tristán Othón comparó su internamiento con la salida de Gala Montes del reality

Durante la grabación, el hijo de Yahir marcó una diferencia entre su tiempo en rehabilitación y la permanencia de la actriz en La Casa de los Famosos México 2026.

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“Tú no aguantaste dos días encerrada, yo estuve tres años. O sea, ubícate, mija”, expresó en respuesta a las críticas en su contra,

El músico sostuvo que enfrentó las opiniones en su contra con honestidad sobre sus vivencias personales.

“Me encanta que cada que me quieren tirar se topan con pared porque yo hablo todo, gü*y. Yo hablo todo, estás enojada con la vida mija”, afirmó.

Sobre la conducta de la actriz, agregó: “Es difícil, ya sé, es difícil que no le puedas dar la vuelta a alguien como a mí, porque pues yo siempre soy sincero. Es la diferencia entre tú y yo. Yo no oculto mi vida”.

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El músico sostuvo que enfrentó las opiniones en su contra con honestidad sobre sus vivencias personales. Foto: Ig/@tristan_gss

Gala Montes cuestionó al hijo del cantante en una transmisión en vivo

La confrontación se intensificó después de que Gala Montes realizó una transmisión en directo para responder a las opiniones sobre su salud mental y negó atravesar por un brote psicótico tras su renuncia al programa.

Durante esa emisión, la actriz arremetió contra integrantes del reality y dirigió comentarios despectivos hacia Tristán Othón.

Le recriminó al joven involucrarse en las discusiones sobre la distribución de alimentos dentro del encierro: “Tú qué te tienes que meter, gü*y, si yo con tu jefe me llevo bien”.

En la misma transmisión hizo burlas sobre su apariencia física, la intérprete mencionó también las plataformas de contenido exclusivo en las que participó el joven, rechazó las acusaciones sobre uso de drogas sintéticas y sostuvo contar con estabilidad financiera.

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La confrontación se intensificó después de que Gala Montes realizó una transmisión en directo para responder a las opiniones sobre su salud mental. (X)

El apoyo inicial de Tristán Othón se transformó en señalamientos directos

Días antes de la disputa en redes sociales Tristán Othón publicó mensajes de solidaridad dirigidos a la actriz tras su salida del encierro voluntario de dos días.

Pidió detener los ataques contra su estabilidad anímica y cuestionó las exposiciones públicas sobre su entorno familiar.

En esa primera intervención en Instagram, el joven empleó términos de grupos de apoyo para adicciones: “Gala, estamos contigo, Gala, vas a salir de esto, Gala, gü*y, solo por hoy y acuérdate de algo, si no es solo por hoy, va a ser mañana”.

La postura cambió cuando Gala Montes emitió reclamos públicos contra la disciplina y el consumo de alimentos de Yahir dentro de La Casa de los Famosos México.

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En respuesta, Tristán Othón la acusó de consumir sustancias adictivas como cristal y aseguró que defendió la trayectoria de su padre ante cualquier descalificación.

Tristán Othon publicó una grabación para responder a los cuestionamientos dirigidos a su padre y confrontar directamente a Gala Montes.

El cruce de reproches continúa en plataformas digitales sin que los representantes legales o las agencias de ambos involucrados emitan comunicados oficiales sobre las acusaciones vertidas.