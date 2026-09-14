Fuertes lluvias al oriente del Edomex provocan severas inundaciones: la altura del agua alcanzó más de un metro de altura

Las lluvias afectaron la movilidad en el Oriente del Valle de México. (redes sociales)

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Este domingo 13 de septiembre, lluvias y tormentas se registraron por la tarde y noche en el oriente del Estado de México y la zona oriente de CDMX, donde encharcamientos e inundaciones complicaron la circulación.

Los encharcamientos más importantes se reportan en la carretera México-Texcoco, a la altura de La Paz, Edomex. También se mencionan afectaciones en vialidades del oriente.

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Las lluvias provocaron severas inundaciones en la Crédito: X/@SasslaClimaMx

Reportes mencionaron un automóvil de tamaño pequeño flotando en la carretera México-Puebla, a la altura de Los Reyes La Paz debido a la gran cantidad de agua producida por la lluvia.

Lluvias desbordan un canal en Tláhuac y dejan al menos 150 viviendas afectadas

Cobertura de las severas inundaciones registradas en la colonia Ojo de Agua, alcaldía Tláhuac, durante la madrugada de este viernes. Las calles completamente cubiertas por un alto nivel de agua, afectando vías y propiedades adyacentes. (Video: @SasslaClimaMx/X)

Las lluvias de la noche del jueves y la madrugada del viernes 11 de septiembre dejaron al menos 150 viviendas afectadas en Tláhuac, luego de que se desbordó un canal cercano al humedal y el ejido de la alcaldía; las precipitaciones también inundaron Circuito Interior, afectaron comercios, un centro de salud y obligaron al Metro a reducir la velocidad de sus trenes.

La acumulación de agua superó los 23.2 millones de metros cúbicos, volumen que provocó el desbordamiento del canal y agravó las anegaciones en colonias de la zona suroriente de la CDMX. Protección Civil mantuvo la evaluación de los daños en las casas donde el líquido ingresó durante la emergencia.

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Se registraron las afectaciones de mayor gravedad en San Mateo, San José, Quiahuatla, Los Reyes, Tierra y Libertad, Tlaltenco y La Nopalera. Las colonias La Habana, San José y Selene concentraron buena parte de los daños.

El agua ingresó a viviendas, un centro de salud y un mercado en Tláhuac

La acumulación de agua superó los 23.2 millones de metros cúbicos y agravó las anegaciones en colonias del suroriente de la CDMX. (especial)

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Tláhuac activaron el Plan Tlaloque 2.0 para reducir los niveles de agua, apoyar a las familias y limpiar las vialidades.

En la colonia San José, la calle Agustín Lara quedó completamente bajo el agua. Vecinos retiraron el líquido con cubetas y algunos compraron bombas para desalojarlo de sus casas.

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Habitantes de la zona expresaron molestia y desesperación porque señalaron que las inundaciones ocurren de manera recurrente en esta parte de Tláhuac. Durante el día hubo trabajos para bajar el nivel del agua, pero las lluvias se intensificaron de nuevo durante la noche.

La inundación alcanzó un centro de salud y el mercado ubicado sobre Agustín Lara, donde las labores para extraer el agua y limpiar las calles continuaron mientras vecinos permanecían cerca de sus viviendas para evitar daños adicionales.

Circuito Interior se inunda rumbo al AICM y el Metro reduce su velocidad

Fuerte inundación en la avenida Circuito Interior a la altura del Metro Oceanía después de la fuerte lluvias de esta noche. Varios vehículos transitan por la zona, algunos parcialmente sumergidos. Las imágenes muestran las condiciones de la vía afectada por la acumulación de agua. (Video: @Leandros_30/X)

El cruce de Circuito Interior y Oceanía, a la altura de la estación Metro Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza, fue otro de los puntos con mayores afectaciones. La vialidad se inundó casi de inmediato, sobre todo en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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La inundación generó congestionamiento vial y obligó a los automovilistas a avanzar lentamente, prácticamente uno por uno; algunos vehículos quedaron parcialmente sumergidos. El AICM también suspendió diversos vuelos.

Equipos Vactor realizaron labores de desazolve y extracción de agua, con apoyo de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Las precipitaciones alcanzaron otras zonas del sur de la capital. En la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, el agua entró al Mercado 89 y llegó hasta los tobillos de los locatarios.

La acumulación se concentró en los pasillos del área de comida, incluidos los locales 290 al 297, lo que complicó las actividades de comerciantes y visitantes.

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro activó marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B por las lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México. La medida redujo la velocidad de los trenes para mantener condiciones seguras de operación.