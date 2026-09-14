Azalia Ojeda, “La Negra”, recibe dolorosa noticia en vivo y rompe en llanto en La Granja VIP 2026 (Captura de pantalla)

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Azalia Ojeda, conocida como “La Negra” en La Granja VIP, recibió en vivo la noticia de la muerte de su perrita Esther este domingo 13 de septiembre. La producción del reality le comunicó la pérdida dentro de la casa y la concursante rompió en llanto frente a las cámaras.

La participante del reality de TV Azteca contó que su perrita fue rescatada por ella hace 12 años, cuando la encontró fracturada por maltrato en la basura, desde entonces creó un fuerte vínculo con la familia.

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Los granjeros intentaron consolar a Azalia tras darse a conocer la noticia, ya que partió en llanto frente a las cámaras. “La Negra” aprovechó para mandar un mensaje a su hija Yatana.

La historia de Azalia con su perrita que contó en La Granja VIP

Azalia se entera de la muerte de su perrita (Captura de pantalla)

Esther murió tras un padecimiento cardiaco que arrastraba desde hacía tiempo. Azalia contó que la había rescatado de la basura hace 12 años, cuando la perrita tenía la cadera fracturada por maltrato.

Desde entonces, la mascota permaneció al lado de la granjera hasta su ingreso al reality. “Le diste una vida maravillosa seguramente”, le dijo el “Mono” Osuna al enterarse de la noticia.

El mensaje de Azalia a su hija Yatana tras la muerte de su perrita

Tras conocer la noticia, Ojeda se dirigió a una de las cámaras para enviar un mensaje a su hija Yatana. “Me acabo de enterar que se murió Esther. Lo siento mucho, no me hubiera gustado que pasaras por esto sola, te amo mucho y me duele mucho que se haya muerto, siento mucho no estar ahí para estar contigo, te amo”, dijo Ojeda.

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Azalia Ojeda llorando por la muerte de su perrita (Captura de pantalla)

La granjera lamentó no poder acompañar a su familia en el proceso de duelo. Explicó que antes de ingresar al programa le pidió a su mascota que la esperara, sin saber que la noticia le llegaría en medio de su confinamiento.

Kunno y Manelyk se solidarizan con la granjera

Compañeros de competencia como Kunno y Manelyk se acercaron a consolar a Azalia tras el momento de vulnerabilidad. “Estás con tus amigos”, le dijeron los concursantes.

El respaldo de sus compañeros se dio de manera inmediata, luego de que Ojeda compartiera con ellos, entre lágrimas, lo que había ocurrido con su mascota fuera del reality.

Un homenaje en redes sociales para Esther

En las redes de Azalia se publicó un mensaje de despedida para la mascota tras confirmarse su muerte. “Descansa en paz Esther. Gracias por tanto amor, compañía y tantos momentos juntos”, se lee en la publicación.

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Captura mensaje de Azalia a su perrita Esther (Captura Instagram)

El texto agrega: “Aunque Azalia está lejos, te ama con todo su corazón y hoy estamos fuertes, acompañándonos en este dolor tan grande. No eras simplemente una perrita, eras familia, parte de nuestras vidas y de nuestro corazón”.

¿Quién es Azalia Ojeda, “La Negra”?

Azalia Ojeda Díaz, conocida como “La Negra”, es una conductora y personalidad de televisión mexicana. Nació el 27 de octubre de 1972 en Ciudad de México y actualmente tiene 52 años.

Saltó a la fama en 2002, cuando participó en la primera edición de Big Brother México. Dentro de la casa destacó por su carácter directo, su fortaleza mental y un vocabulario altisonante que dividió opiniones entre el público. Su estancia terminó al ser expulsada en la quinta gala de nominación.

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Tras ese primer paso por la televisión, incursionó en la música con el disco “Farsante” y debutó en la actuación con la telenovela Velo de novia, producida por Juan Osorio. También participó en La Oreja con Pepillo Origel.

En 2011 se volvió viral un video en el que, en estado de ebriedad, agredió verbalmente a policías capitalinos en Polanco, Ciudad de México. El episodio le dio el sobrenombre de “Lady Polanco”, con el que se le identifica hasta la fecha.

En mayo de 2021 sumó otro capítulo a su historial: fue detenida por elementos policiacos en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, tras presentarse en una sucursal bancaria.

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Este 2026 regresó a los realities como parte del elenco de Survivor México: La Reliquia en Llamas, donde quedó eliminada en la primera semana tras perder un duelo de fuego. Poco después, TV Azteca confirmó su incorporación a la segunda temporada de La Granja VIP, junto a otras 19 celebridades, entre ellas Julio Camejo, su compañero en Survivor.