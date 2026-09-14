Caso Paulette Gebara Farah: primo pide reabrir investigación y muestra imagen con IA de cómo luciría a los 21 años

Primo de Paulette Gebara Farah se pronuncia sobre el caso. (Redes sociales)

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Aldo Farah, primo de Paulette Gebara Farah, publicó un nuevo mensaje en Facebook en el que pidió reabrir la investigación por la muerte de la menor y compartió una imagen generada con inteligencia artificial que recreó cómo luciría hoy, a los 21 años. La publicación reactivó el debate de un caso que ocurrió hace más de una década en Huixquilucan, Estado de México.

En el post, Farah describió con detalle las condiciones médicas de su prima. Relató que nació prematura, con 25 semanas de gestación y 800 gramos de peso, lo que le provocó un derrame en el lado izquierdo del cerebro y afectó su capacidad motriz y de lenguaje.

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Aldo Farah explicó que, a causa de ello, Paulette no podía controlar su quijada la mayor parte del tiempo, razón por la que en sus fotografías aparecía con la boca abierta. Necesitaba ayuda para caminar, sentarse y acostarse.

Crédito: Captura de video

Según el primo, la niña sí tenía intacta su capacidad intelectual. Con terapia constante, a sus 4 años ya caminaba, saludaba y hacía ademanes básicos, pese a que los médicos habían anticipado que probablemente nunca lograría valerse por sí misma.

“Su capacidad intelectual había quedado intacta, así que era una muchachita muy lista, nacida con dificultades físicas”, escribió Farah en el texto compartido en su perfil, donde se presenta como editor, lingüista y escritor con 183,000 seguidores.

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El primo invocó un principio jurídico para argumentar que el caso puede reabrirse

Farah sostuvo en su publicación que la investigación original nunca llegó a juicio, lo que técnicamente permitiría reabrir el expediente. Citó el principio jurídico non bis in idem, que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos, y argumentó que este no aplica en el caso de Paulette.

Primo de Paulette Gebara Farah se pronuncia en redes sociales. (Facebook: Aldo Farah Navarro﻿)

“El detalle es que no hubo juicio por su muerte, porque en aquel tiempo, nadie denunció a nadie. Todo fue un trabajo de investigación a personas de interés sin acusación, y la fiscalía decidió que fue un accidente”, escribió.

Farah pidió que se realizara una segunda revisión de los hechos. “Espero que a nadie se le caiga el saco, porque la finalidad no es calumniar sino esclarecer muchas dudas que aún sobran”, señaló en el mismo texto, en el que invitó a los usuarios a opinar en los comentarios sobre lo que creen que ocurrió con su prima.

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El entonces procurador de justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, había declarado que la niña fue “ocultada y privada de su vida”, aunque la fiscalía nunca presentó cargos penales contra ningún miembro de la familia. Los padres fueron arraigados de manera temporal en un hotel mientras rendían su declaración, un punto que el primo de Paulette señaló como parte del trato preferencial que recibieron.

Esta no fue la primera aparición pública de Aldo Farah sobre el caso. En noviembre de 2025, con motivo de los 15 años de la muerte de su prima, ya había roto el silencio familiar para cuestionar la versión oficial de un accidente. En aquella publicación de 2025, Farah afirmó que su propia familia le pidió durante años no mencionar el parentesco.

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Así luciría a los 21 años, según la IA. (Facebook: Aldo Farah Navarro﻿)

El nuevo mensaje añadió un componente distinto: la imagen generada con inteligencia artificial. En ella, Paulette apareció con el rostro de una joven de 21 años, con el cabello castaño y los mismos rasgos que se aprecian en las fotografías originales de la niña incluidas en el collage.

“A todo esto, hoy mi prima tendría 21 años, y luciría muy fiel a como se retrata a la derecha”, escribió Farah junto a la imagen. Después añadió una reflexión personal: “A veces pienso que de haber sido todo diferente, a estas alturas ella podría escribir largos textos y pronunciar con éxito algunos enunciados”.

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Qué pasó con Paulette Gebara Farah

El caso ocurrió el 22 de marzo de 2010, cuando la desaparición de Paulette, de 4 años, se reportó desde su departamento en Interlomas, Huixquilucan, Estado de México. Nueve días después, el 31 de marzo, su cuerpo fue hallado en su propia habitación, entre el colchón y la base de la cama.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México determinó el 21 de mayo de ese año que se trató de una muerte accidental, por asfixia mecánica derivada de la obstrucción de las vías respiratorias y la compresión torácica. La investigación no derivó en cargos penales contra ningún miembro de la familia ni del personal doméstico.

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La versión oficial nunca disipó las dudas públicas sobre cómo el cuerpo permaneció nueve días en la habitación sin ser detectado, pese a las revisiones realizadas por peritos durante la búsqueda. Incluso la hoy legisladora Lilly Téllez entrevistó a la madre de la menor en esa misma recámara, sentadas sobre el colchón.

A esto se sumaron las entrevistas que Lizette Farah y Mauricio Gebara dieron a medios de comunicación en los días posteriores a la desaparición, en las que actitudes como sonrisas, cambios de tema y falta de llanto generaron cuestionamientos públicos sobre su comportamiento.

Después de la muerte de Paulette, Lizette Farah también enfrentó un litigio por la custodia de su otra hija, que en 2015 permanecía bajo el cuidado de la familia de Mauricio Gebara.

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Farah intentó además una demanda por daño moral contra la entonces Procuraduría del Estado de México y contra el exgobernador de la entidad. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el litigio fue declarado infundado por unanimidad. Posteriormente, en diciembre de 2025, Lizette Farah demandó a Netflix y a Dinamo por una serie que se produjo sobre el caso.