Desaparición de Hugo Alejandro Hernández Tello, alumno de la BUAP: esto es lo que se sabe del caso

Ficha de búsqueda de Hugo Alejandro Hernández Tello. (FGE Puebla)

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Hugo Alejandro Hernández Tello salió a jugar futbol y nunca regresó. Desde el 5 de septiembre, el estudiante de 25 años de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) permanece desaparecido, mientras su familia y cientos de universitarios intensifican la búsqueda en calles de la capital poblana.

Nueve días después, la Fiscalía de Puebla mantiene abierta la investigación y solo ha localizado una mochila en los alrededores del río Alseseca, sin que exista hasta ahora información sobre el paradero del joven.

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El joven desapareció tras jugar futbol y entrar a un bar

Hernández Tello, nacido el 6 de enero de 2001, salió de su domicilio en la colonia Ignacio Zaragoza el sábado 5 de septiembre con dirección al Parque Ecológico. Su padre, José Hugo Hernández Rivera contó que el joven acostumbraba entrenar futbol, después regresaba a bañarse y por último iba a clases; ese día la rutina se rompió y ya no volvió.

En el video se ve a Hugo Alejandro Hernández Tello corriendo cerca del río Alseseca. (Captura de pantalla)

Cámaras de videovigilancia lo captaron después ingresando a un bar en la zona de Zaragoza. Horas más tarde, las grabaciones lo mostraron caminando por la calle 6 Oriente A, cerca del arroyo, sin que existan imágenes posteriores que permitan establecer hacia dónde se dirigió.

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La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, explicó en entrevista con Milenio el 13 de septiembre que el seguimiento por cámaras permitió fijar como último punto de ubicación una cañada, sitio donde también apareció la mochila del estudiante.

“Por ahora no se descarta ninguna línea de investigación”, señaló la fiscal, quien agregó que las autoridades no cuentan con una nueva ubicación proporcionada por la geolocalización del joven.

¿Qué se sabe de Hugo Alejandro Hernández Tello?

El boletín de búsqueda elaborado por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares detalla que Hugo Alejandro Hernández Tello es de nacionalidad mexicana, nació el 6 de enero de 2001 y mide 1.70 metros de estatura.

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Hugo Alejandro Hernández Tello, alumno desaparecido de la BUAP. (FGE Puebla)

Sus características físicas, según el documento, son: masculino, complexión media, tez morena, cabello corto y ondulado de color negro, cara ovalada, frente mediana, ojos medianos de color café oscuro, nariz grande, boca mediana con labios gruesos y mentón ovalado. El boletín no reporta ninguna discapacidad.

El documento describe su vestimenta al momento de la desaparición: playera color blanca de cuello redondo con franjas rojas en la parte superior, bermuda color azul marino y/o negro, tenis color blanco con franjas negras, y una mochila color negra.

Como seña particular, el boletín señala un lunar en la barbilla del lado derecho. El texto oficial resume así los hecho

El documento, elaborado el 6 de septiembre por la iniciales EMM, precisa que cualquier información será confidencial y anónima, y puede reportarse a los teléfonos 22 12 83 81 42, 22 22 14 64 02 y 22 22 14 64 05, o al correo boletin.desaparecidos.fgep@fiscalia.puebla.gob.mx.

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La comunidad de la BUAP convoca a una marcha este lunes

Hugo Alejandro Hernández Tello, alumno desaparecido de la BUAP. (Redes sociales)

La BUAP llamó a toda su comunidad a movilizarse este lunes 14 de septiembre, a las 11:00 horas, en la Puerta 14 de Ciudad Universitaria, en una acción de solidaridad por la búsqueda y aparición de Hernández Tello. La convocatoria, difundida en redes sociales, marca el noveno día de la desaparición del estudiante.

El volante oficial de la convocatoria pide a quienes se sumen llevar cinta, engrudo, brochas, paliacate, cubrebocas, rafia, lazo y fichas de búsqueda, materiales necesarios para la jornada de pega de carteles en calles, postes y espacios públicos de la capital poblana. “Convocamos a toda la comunidad universitaria BUAP a solidarizarse y sumarse a esta acción para difundir y visibilizar la desaparición de nuestro compañero”, señala el comunicado estudiantil.

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El texto de la convocatoria agrega una frase que resume el llamado de los universitarios ante la falta de resultados: “Ante una situación extrema, lo único que nos queda es organizarnos y acuerparnos en lo colectivo para defendernos”. La movilización busca respaldar y ampliar las labores que ya realiza la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda de Personas.

El pasado 9 de septiembre, familiares, amigos, vecinos y ciudadanos ya habían colocado fichas de búsqueda en los alrededores del río Alseseca y en las colonias Valle del Sur, Amalucan, Santa Bárbara y La Margarita.

El gobernador Armenta promete no escatimar recursos

Gobernador Puebla habla de la desaparición de alumno de la BUAP. (x/@armentapuebla_)

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, publicó el 13 de septiembre un mensaje en video dirigido a la comunidad universitaria y a los familiares del estudiante. “A sus familiares y seres queridos les expresamos nuestra solidaridad y respaldo permanente. Tengan la certeza de que no escatimaremos esfuerzos ni recursos hasta encontrarlo”, afirmó el mandatario.

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Armenta señaló que, desde el momento en que tuvo conocimiento del caso, ordenó coordinar las labores de búsqueda entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia estatales. Mantiene comunicación directa con los familiares y con la universidad para dar seguimiento permanente al caso.

De acuerdo con la Fiscalía, en las labores de búsqueda participan Protección Civil, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, informó que la dependencia recibió la información sobre la desaparición el viernes 5 de septiembre y desde entonces se sumó a las labores de localización en coordinación con la Fiscalía.

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Durante siete jornadas se realizaron prospecciones a pie, en vehículo y mediante drones, con recorridos e inspecciones visuales en entornos urbanos, barrancas, zonas de río y cuerpos de agua, según la Comisión de Búsqueda de Personas del estado. Elementos de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria de la BUAP también realizaron recorridos en las inmediaciones del río Alseseca durante el fin de semana, e ingresaron incluso a la cuenca del cauce sin resultados favorables.

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, se sumó a los pronunciamientos públicos durante la misa dominical del 13 de septiembre y pidió oración por el joven y su familia. “En este mes patrio se pide justicia, amor fraterno, conciencia ante todo lo que están viviendo, como la inseguridad, violencia, los desaparecidos, todos padecemos eso”, expresó el religioso.

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